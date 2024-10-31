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跨境救護車｜跨境救護車已獲「兩地牌」　下月正式展開計劃運送病人　

社會

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(政府新聞處)

醫務衞生局表示，政府聯同廣東省和深圳市政府今日(31日)進行第二次「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練，觀察模擬救護車載送病人跨境的情況。演練運作暢順，試行計劃預計下月啓動。

醫務衞生局局長盧寵茂、聯同醫管局、以及廣東省及深圳市衞生健康委員會官員視察演練情況。盧寵茂表示，隨着粵港澳大灣區進一步融合，居民往返越趨頻繁，開展救護車跨境直通運送安排，衷心感謝國家多個部委共同努力，共同為完善試行計劃的相關安排作定案。他表示，三地政府已敲定大灣區跨境直通救護車運送的機制和流程，有信心試行計劃可於下月啓動，為有特定臨床需要的病人提供指定醫院之間的「點對點」運送安排。

今日參與演練深圳救護車已取得粵港兩地跨境救護車配額，在持有「兩地牌」情況下往返香港及深圳。當局表示，試行計劃僅限於指定醫院之間的運送，亦即香港大學深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院、以及本港指定公立醫院。政府會視乎試行計劃推出後的成效及運作經驗，考慮下一階段計劃的安排。

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