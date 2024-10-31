迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】

▲ 香港迪士尼樂園突發推出門票買1送1優惠低至$302，另有迪士尼好萊塢酒店自助餐85折，即睇優惠碼！

【迪士尼優惠/迪士尼買1送1】香港迪士尼樂園突發門票買一送一優惠！明日（1日）上午11時登入KKday App購買迪士尼樂園門票，輸入指定優惠碼即享買一送一！

迪士尼優惠｜香港迪士尼樂園1日門票買一送一

KKday為歡度雙11推出「11.11 大折日」，每日11:00、12:00、15:00、18:00、21:00、23:00無間斷送上優惠！明天11月1日早上11時率先推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，只需在KKday app內購買，並輸入優惠碼即享買一送一。

香港迪士尼門票優惠詳情：

優惠預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59

使用日期：2024年11月2日至2025年1月3日

成人：$590/2位起，平均$302.5/位（原價$1,180/2位）

優惠碼：11HKDLB1G1

優惠詳情：【KKday官網】

*優惠碼最多減$590，購買其他級別門票，最多減$590

*此優惠必須透過KKday手機App預訂

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迪士尼優惠｜迪士尼好萊塢酒店自助餐85折

此外，位於迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚亦推出85折優惠！一家人除了享受世界各地的美味食材之外，更可將餐盤變成調色盤，餐具化身畫筆，變成一幅藝術作品！而大廚團隊於晚餐時段更邀請大小朋友加入創作「調色盤曲奇」，用附上的畫筆沾上朱古力醬或其他醬料，在曲奇上揮筆畫一畫，更令人期待的是，迪士尼朋友將隨時現身，與您共享這段美好時光！

迪士尼好萊塢酒店藝彩廚自助晚餐優惠詳情：

優惠預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59

用餐日期：即日至2024年12月20日

用餐時間：17:30–22:00

地址：迪士尼好萊塢酒店藝彩廚

優惠碼：預訂滿$1,700，輸入「11DISNEYD」即享原價85折優惠

優惠價：星期一至四：

成人$594/位，小童（3–11歲）$385/位

（原價成人HK$625/位，小童$405/位）

星期五至日及公眾假期：

成人$697/位，小童（3–11歲）$447/位

（原價成人$735/位，小童$471/位）

優惠詳情：【KKday官網】

*優惠碼折後為原價85折，即等於現有售價享額外9折

*優惠碼最多減$300

*此優惠必須透過KKday手機App預訂

（以上已包括加一服務費）

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