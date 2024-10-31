著數優惠｜日韓燒肉店YAKINIKUYA推$198雞豚放題 原板時令海膽低至5折

▲ YAKINIKUYA激推$198雞豚放題

燒肉控的福音，全新日韓創意主題燒肉店「燒肉屋 YAKINIKUYA」推出$198雞豚放題 ！

雞豚放題可一次嘆盡果汁黑豚、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉等美味燒肉，同場更有買一送一的生蠔及清酒優惠，並附送最中餅雪糕，讓食客隨心所欲地品味極致肉香。

燒肉屋提供日韓創意烤肉料理，首創燒肉約會花束/禮盒/酒杯，內有精心佈置的「和牛及牛舌花花」，十分適合送給吃貨女生。

▲ 創意料理玫瑰花禮盒

燒肉屋推出極罕優惠限定多國生蠔或清酒買一送一，更有原板時令海膽低至半價！享受雙重滋味，星期一至四更會送最中餅雪糕！

最新特色創意料理玫瑰花禮盒，以精緻和牛玫瑰花造型擺盤，為另一半送上美味又好看的美食。

此外，招牌菜式包括菠蘿配原條橫隔膜、香蔥薄切長牛舌和自製和牛他他等，帶來意想不到的美味體驗，還有五大限定優惠如下：

全日單點餐牌88折／生蠔·買一送一／時令海膽·半價／清酒買一送一／生日優惠*必須致電預訂

地址: 天后清風街10號清風大廈地舖

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