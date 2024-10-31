  • 28°C
香港時間：20241031日 (四) 22:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬聖節｜蘭桂坊旺場料生意按年升15%　協會：疫後最好生意一年

社會

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

蘭桂坊今晚萬聖節人頭湧湧，市民扮鬼扮馬。（朱永倫攝）

今晚（31日）萬聖節，蘭桂坊佈滿節日裝飾，街上及酒吧人頭湧湧，三五成群一起在酒吧飲酒聯誼。旅發局「哈囉威香港」亦舉行派對電車巡遊及街頭快閃表演，氣氛熱鬧。蘭桂坊協會表示，料生意按年升15%。

點擊圖片放大
+3
+2

不少市民及遊客悉心打扮，有人扮女巫、黑白無常、小丑、蝙蝠俠出巡，扮鬼扮馬出動慶祝萬聖節。有酒吧業反映，今年萬聖節生意回升。酒吧業協會主席錢雋永今早在電台指出，近日酒吧生意錄得至少1成增長，帶動周一、周二的平日生意亦有上升，蘭桂坊不少酒吧都滿座。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，今晚訂座理想，相信是疫情後最好生意的萬聖節，部分酒吧的活動門票一早售罄，料今晚有逾5萬人次到蘭桂坊，整體生意料按年升15%。

點擊圖片放大
+4
+3

警方早前預計，今晚有2.5萬人到蘭桂坊，今午2時起中環分階段封路。警方早前已於蘭桂坊一帶，增設50組閉路電視監察人流，連同首次啟用的人流估算系統，可以評估人流密度。

點擊圖片放大
+3
+2

港鐵表示，為配合警方的人潮管制措施，中環站D1及D2出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口，可以留意港鐵MTR Mobile-Traffic News公佈的最新資訊。

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

萬聖節 蘭桂坊 中環 電車 港鐵 酒吧 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月31日 時間16:05）
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
男神崩壞丨45歲影帝近照曝光　滿頭白髮極顯老撞樣周星馳揭面對「重病」所致
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者
東革阿里即溶咖啡丨衛生署檢出東革阿里即溶咖啡含壯陽藥主成分昔多芬　嚴重危害心臟病者