萬聖節｜蘭桂坊旺場料生意按年升15%　協會：疫後最好生意一年

▲ 蘭桂坊今晚萬聖節人頭湧湧，市民扮鬼扮馬。（朱永倫攝）

今晚（31日）萬聖節，蘭桂坊佈滿節日裝飾，街上及酒吧人頭湧湧，三五成群一起在酒吧飲酒聯誼。旅發局「哈囉威香港」亦舉行派對電車巡遊及街頭快閃表演，氣氛熱鬧。蘭桂坊協會表示，料生意按年升15%。

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不少市民及遊客悉心打扮，有人扮女巫、黑白無常、小丑、蝙蝠俠出巡，扮鬼扮馬出動慶祝萬聖節。有酒吧業反映，今年萬聖節生意回升。酒吧業協會主席錢雋永今早在電台指出，近日酒吧生意錄得至少1成增長，帶動周一、周二的平日生意亦有上升，蘭桂坊不少酒吧都滿座。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，今晚訂座理想，相信是疫情後最好生意的萬聖節，部分酒吧的活動門票一早售罄，料今晚有逾5萬人次到蘭桂坊，整體生意料按年升15%。

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警方早前預計，今晚有2.5萬人到蘭桂坊，今午2時起中環分階段封路。警方早前已於蘭桂坊一帶，增設50組閉路電視監察人流，連同首次啟用的人流估算系統，可以評估人流密度。

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港鐵表示，為配合警方的人潮管制措施，中環站D1及D2出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口，可以留意港鐵MTR Mobile-Traffic News公佈的最新資訊。

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