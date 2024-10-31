樂齡科技｜博愛醫院試行長者遙距復康訓練　家中玩遊戲助增強活動能力

博愛醫院試行遙距復康訓練模式，免費提供儀器鼓勵長者在家中訓練，希望加快長者康復進度。試行半年以來，已服務122位長者，目前有33名病人使用，預計全年可以服務約350名長者。新模式可為醫院照顧更多病人；預計服務人數可增加兩成半，由現時每年服務人數520人增加至650人。

樂齡科技和家居復康訓練，包括「遠端健康監測」系統、「家居復康訓練」智慧體感裝置、以及「智能助行」器材。計劃配備13個小遊戲，包括麻雀配對、超市收銀、執拾衣帽間等，有助訓練長者的關節、肌肉和平衡力等。部分遊戲利用動作捕捉、人工智能及機器學習等技術，協助評估訓練成效。

計劃以須密集進行復康訓練的病人為目標，如中風、髖關節骨折或腦退化的病人，或康復進度緩慢的長者。團隊表示，每名參與的使用者治療師需作評估，並訂定訓練的難度，院方可以透過雲端即時了解數據，並會定期作評估。

博愛及天水圍醫院內科及老人科副部門主管陳毅灝表示，發現有長者於過往於日間醫院進行兩年運動不足夠，但家屬反映長者於家中「無所事事」，因而構思相關遙距訓練。陳毅灝表示，傳統實體課程會安排患者到醫院進行合共8周16節的訓練。推行智慧訓練模式後，回院訓練會減至12節。

患者可以於其餘時間，利用載有訓練遊戲的平板電腦，配合適當器材如智能健身單車等，遙距在家做復康訓練。他指，一般希望長者每天可以完成30分鐘訓練。不過不少長者完成目標後都會繼續玩，運動量比想像中大。團隊期望全年服務350名長者，又指由於長者仍需回到日間醫院接受訓練，會適度增加名額。

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