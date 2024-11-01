專上教育｜能仁專上學院13億放售2校舍　維持學院運作擬租回至2027年

▲ 香港能仁專上學院開價13億元，放售兩幢位於深水埗荔枝角道及醫局街的校舍。（梁偉榮攝）

自資院校香港能仁專上學院兩幢校舍正以13億元放售，擬售後租回至2027年。創校的佛教僧伽聯合會解釋，因承受「龐大財政壓力」而放售物業，並會租回物業辦學，承諾向本學年所有學生繼續提供教育。

能仁專上學院前身為1969年創立的「能仁書院」，由香港佛教僧伽聯合會出資營辦，直至2014年獲批准升格成為「香港能仁專上學院」。翻查該校目前兩幢校舍，先後於1970至1972年間購入，分別位於深水埗醫局街176至178號，以及荔枝角道325至329號，前者同時是佛教僧伽聯合會公開列出的會址，當年以60餘萬元購入。

辦團：續提供本學年教育

近日網傳一則樓盤廣告，稱由持貨逾50年的慈善團體「割愛出售」上述兩個全幢校舍，總批則面積約3萬平方呎，開價13億元，呎價低至4,234元；另指相關物業售後租回至2027年8月，可帶來5.5厘回報率，並標明相關售價及租金均可議價。本報向校方查詢，獲校方轉交佛教僧伽聯合會書面回覆，證實該會正放售相關物業。

該會解釋，近年學院財政運作單靠該會支持，使到該會承受「龐大財政壓力」，故該會已採取多項開源節流措施，並一直積極尋找善長及合作夥伴，為學院提供財務支援，「惟在現今經濟經濟環境下，暫時未有任何相關具體計劃得以落實。」

該會續稱，為符合相關法例前提下，在平衡各持份者權益後，決定嘗試放售名下物業，以支持學院正常運作。該會重申，倘物業成功出售，會要求新買家出租相關物業予學院，作為校址。

教局：無接獲擬停辦通知

被問到是否有意停辦學院，該會稱縱然面對過去未能升格「大學」的困境，及後相繼經歷社會動盪和新冠疫情等窒礙發展因素，該會亦未曾考慮放棄辦學，並承諾繼續提供優質教育予學院本學年的所有學生。該會形容放售物業的決定「展示了本會對學院的的未來充滿信心，亦是本會對其師生及所有持份者的堅定承諾和支持」，而物業放售工作剛展開，暫未有任何進展。

教育局回覆表示，並無接獲能仁專上學院計劃停辦的通知，指學院是根據《專上學院條例》（第320章）註冊的專上學院，以自負盈虧方式營運，局方不時與自資院校就其未來發展作出交流，包括協助促進院校之間的策略性協調，促進自資界別健康及可持續發展。

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