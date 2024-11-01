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專上教育｜能仁專上學院收生遠不達標　本學年副學位僅2新生

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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香港能仁專上學院近年收生人數持續偏低，本學年副學位課程更只有2人入讀。（梁偉榮攝）

自資院校「收生寒冬」逐漸回暖，惟近日有教職員陷入學生自殺言論風波的香港能仁專上學院，本學年收生人數仍然偏低，副學位課程更只有2人入讀。惟未來不符收生人數要求的院校，或遭教育局取消註冊（DQ）。

規管大專院校的《專上學院條例》醞釀修例多年，施政報告表明政府明年會向立法會提交修例草案，能仁專上學院亦是受規管的院校之一。

不符要求院校　未來或遭DQ

能仁專上學院同時提供學士學位、副學位及銜接學位課程，在過去2個學年均預期取錄逾170人，但遠遠不達標。根據教育局最新提供數字，該校在2022/23及2023/24學年分別取錄40人及46人；本學年截至10月初的臨時數字顯示，全校收生人數為57人，按年升24%，但副學位課程只有2名新生，第一年學士學位及銜接學位課程則錄得升幅，分別有39人及16人。

教育局日前呈交立法會文件提出修例建議，在院校註冊條件增加要求取錄學生人數「應足以讓學院提供有意義的學習環境和體驗，既能達致相關課程的學習目標，亦能與學院的策略計劃相符。」

當局亦提出將DQ院校的「生殺權」轉授教育局長；DQ機制方面，政府前年曾提出建議院校在「採取補救措施一段合理時間後」仍未能令局長滿意可被取消其註冊，此方案在最新文件被刪去，只建議如學院未能在局長指定「合理時間內」提出令其滿意的解釋及補救措施等，即可遭DQ。

營辦能仁的香港佛教僧伽聯合會回應本報時，將該校收生問題歸咎於未能升格大學，提到該校自2014年獲准頒授4年全日制本科學位，「由於學院一直未能成功爭取成為香港的高等教育機構之一，因此不能使用『大學』作為其名稱的一部分，導致學院收生情況一直遠遜預期」，但強調未曾考慮放棄辦學。

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