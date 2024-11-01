好人好事｜偷麵包賊出沒小店　良心老闆1個原因不舉報

▲ 網民上載圖片指，慈雲山有老闆貼出告示表示，發現並已拍下偷包賊的容貎，但希望對方要改過自新。

【慈雲山/偷竊/良好老闆】經濟低迷，各行業都叫苦連天。有網民上載圖片指，慈雲山有麵包店老闆貼出告示表示，發現並已拍下偷包賊的容貌，但明白大家生活困難，暫且寬恕偷包賊，並著對方要改過自新。此舉贏得其他網民讚賞大仁大義。

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日前在社交平台最新流傳一張圖片，內容指慈雲山有麵包店老闆在門外貼上告示，疑似向偷包賊傳達訊息，指已發現並拍下偷包賊的容貌，「明白你的困境，才偷取麵包，但希望你不要再犯下錯誤」，同時宅心仁厚給予對方機會，老闆希望賊人回頭是岸不再重犯，否則報警處理。

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▲ 有網民上載圖片指，慈雲山有老闆發現並已拍下偷包賊的容貎，但給予機會對方改過自新。（fb圖片）

不少網民對老闆的做法拍手叫好，「係愛呀！」，認為經濟差是不爭的事實，有人更指「如果真係經濟困難可以提出，我們（如果作為老闆）會提供一些食物給你」。不過，亦有網民覺得，這種處理手法，只會姑息養奸，「縱容都無用」、「小時偷針大時偷金」，更直言，必須報警處理。

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