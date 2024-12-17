高達100%接受高劑量電療的頭頸癌友現口腔黏膜發炎症狀  藥劑師分享減糖 + 3大免疫營養素  有助紓緩療程副作用

癌友治療之路艱辛漫長，患者很多時需進行電療或化療，而當中有高達100%頭頸癌友在進行治療期間，出現口腔黏膜發炎症狀¹²，患者會在口腔、舌頭、咽喉等位置出現潰瘍症狀，其痛楚會引致患者食慾下降及進食困難，更難攝取足夠營養。除了炎症問題外，患者亦要注意控糖，保持血糖穩定是治療的關鍵之一！這次我們邀請到香港註冊藥劑師Ian Cheung為大家拆解為何癌友會出現口腔黏膜發炎症狀，同時分享減糖飲食及補充3大免疫營養，幫助癌友提升免疫力、抑制炎症，有助跑贏療程！

▲ 嚴重口腔黏膜發炎症狀 (圖片源自Liu et al, 2021)

口腔黏膜發炎症狀使癌友咀嚼和吞嚥困難 導致營養不良



到目前為止，電療和化療依然是癌友臨床治療的兩大支柱。Ian解釋，電療即放射治療，是利用高劑量放射線直接照射異常細胞和附近的組織，穿透細胞內的DNA去氧核糖核酸，破壞異常細胞並使其死亡。由於頭頸癌友受影響的位置接近口腔，當口腔受到高劑量的放射線照射時，黏膜細胞會受到損害，容易引發口腔黏膜發炎症狀。而化療藥物除了能破壞快速生長的異常細胞外，亦有機會影響快速生長的正常細胞，例如口腔黏膜，導致其發炎和潰瘍。

根據數據顯示，單是頭頸癌友，在進行電療的過程中，有47%會出現口腔黏膜發炎症狀。如果在電療期間合併進行化療，百分率會上升至約80%#。而接受高劑量電療的頭頸癌友，口腔黏膜發炎症狀的出現率更高達100%¹²。嚴重口腔黏膜發炎症狀會令患者口腔感到劇烈疼痛、出現咀嚼和吞嚥困難，進而影響食慾，導致體重減輕，影響康復進度。



3大關鍵免疫營養 可提升免疫力同時抑制炎症



癌友在治療期間會有不同的副作用，很多時候都會導致營養不良體重下降。Ian建議，患者若想改善營養狀況，應在治療前開始儲備足夠的營養，以增強對療程的承受力並促進復原。除了注意補充熱量和蛋白質外，患者還需要攝取三大免疫營養: 精氨酸、核苷酸及奧美加三魚油，這些營養成分獲美國腸外腸內營養學會（A.S.P.E.N）*等權威機構的推薦。臨床研究證實，這三大免疫營養有助於降低接受化療或電療後出現的口腔黏膜發炎症狀的機會¹⁰。

3大免疫營養包括：

精氨酸：有助提升免疫細胞的活性³，促進傷口癒合⁴。

核苷酸：能增加免疫細胞數量，提高免疫力¹。

奧美加三魚油：具有抗炎作用，能緩和癌細胞引起的發炎反應²。

治療期間副作用多 慎防血糖問題阻礙康復進度

Ian提醒，癌友在注意補充營養的同時，亦不能忽略控糖，以免影響治療。他強調，保持血糖穩定是關鍵之一，「患者應該攝取高能量的食物，但同時亦要注意控制適當的糖分攝取。」血糖問題不容小覷，約5個癌友會有1個存在血糖偏高的問題⁵；在治療期間，更有高達30%的患者會出現高血糖情況⁶。他們亦易因惡病質誘發胰島素阻抗而令血糖升高⁷。對於癌友而言，高血糖是潛藏在身體內的「計時炸彈」，會增加感染和住院的風險，甚至導致患者減少或停止治療⁸。若想控制血糖，應在飲食上多下功夫，減少糖分攝取。

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市面上營養補充品琳瑯滿目，該怎樣選擇一款兼顧癌友各種需求的營養品？ORAL IMPACT™速癒素™營養品是不二之選，它含有3種關鍵免疫營養素: 精氨酸、核苷酸及奧美加三魚油，並且營養均衡，能提供患者所需的能量、蛋白質、維他命及礦物質。速癒素™營養品有助增加白血球數量¹和提升活性，從而強化身體抵抗力⁴,⁵，避免療程延誤³。此外，臨床研究顯示，在治療期間進食速癒素™營養品的患者，相較於未使用的患者，出現第三或第四期口腔黏膜發炎症狀的機會少了29%，有效緩解治療的副作用¹⁰。速癒素™營養品還能幫助患者迅速回復精神及體力，改善身體機能¹³，有助他們應付日常活動。此外，它更推出減糖配方^，更適合關注血糖的人士服用**。

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以上內容及產品建議為受訪者個人意見, 僅供參考, 建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員意見, 再按個人身體情況, 選擇最適合的營養補充方案。

特殊醫用食品。遵照醫生或醫護人員指示下飲用。

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11.速癒素TM營養品含鐵及維他命B(B2及B12), 有助減少疲勞

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13. Vasson MP, et al. Clin Nutr 2014;33:204–210.

^速癒素™ 減糖配方（粉裝）每100毫升含4.3克糖比原配方（粉裝）每100毫升含7.5克糖少43%糖。速癒素TM減糖配方（即飲裝）每100毫升含2克糖比原配方(即飲裝)每100毫升含11.1克糖少82%糖。

* Weimann A, et al. Clin Nutr 2017;36:623–650

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（特約）