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食用安全︱台男老牌麵包店買朱古力包咬到「脆脆」驚見巨大曱甴屍　麵包店詭辯：只是塑膠玩具

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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台男吃朱古力包咬到「脆脆」驚見巨大曱甴屍　麵包店詭辯：只是塑膠玩具

【麵包店／朱古力包／曱甴／食安醜聞】超嘔心！日前，一名台灣男子光顧一間老牌麵包店，購買朱古力麵包給予太太進食期間，突然咬到「脆脆」口感，仔細一看竟發現麵包中夾雜著一隻與朱古力餡撞色的巨大蟑螂！事後店家竟離譜回覆投訴，讓他怒報衛生局。

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綜合台灣媒體報道，事主於10月24日在社交平台Threads發文，表示在南投某老牌麵包店買到「包餡」朱古力麵包：

咬下去有脆脆的感覺，才發覺有東西。

事主附上2張配圖，只見朱古力麵包内包的「餡料」，竟是與朱古力撞色的巨大蟑螂！其中蟑螂的頭和身體各部位甚至「分屍」，蟑螂腳遍佈麵包多處，超級恐怖。

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食用安全︱店家詭辯：只是塑膠玩具

事主隔天拿著麵包向店家投訴，馬上獲得200元台幣賠償，同時又被塞了好幾個麵包，「要確認我是不是有接受他們的道歉」。而事主見狀也原本想不再追究，怎料店家沒過多久又再來電，為事件辯解；離譜措辭令事主聽後大為震驚：

說其實是員工要報復所以才塞在麵包內，然後還跟我說那隻是塑膠玩具？

食用安全︱怒報衛生局：不敢再吃！

面對店家的詭辯，事主無奈道「看起來就是真實的一隻包在裡面啊」，並在帖文最後詢問網民該如何處理事件，引來一衆網民熱烈討論：

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最後，事主表示已將情況反映給南投縣衛生局，希望當局做出相關處置；另外坦言「我太太吃到這個麵包，到現在還有陰影…… 應該不敢再吃他們的麵包了」。

食用安全︱南投衛生局徹查麵包店 骯髒環境曝光

南投縣政府衛生局於10月25日前往涉事麵包店進行食安衛生檢查。經確認，糕餅業者有員工未辦理食品從業人員健康檢查、作業區機具及地面不潔、食材未離地、病媒用黏蠅板及蟑螂屋等未有相關病媒紀錄等缺失。衛生局已命其於10月28日前完成改善；倘複查不合格，將依規處6萬新台幣以上，或2億新台幣以下罰款。

衛生局提醒餐飲業者，應依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局已責成「南投縣糕餅商業同業公會」轉知會員，應加強作業場所環境衛生及病媒防治措施，進而規劃執行相關防治計畫，保障食品作業場所及營業環境中原料產品及人員、器材設備衛生，共同守護民眾飲食安全。

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