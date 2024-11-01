蘇富比旗艦藝廊公眾展覽登場　草間彌生估價5千萬《帽子》首呈拍場

香港蘇富比將於11月11日及12日，在旗艦藝廊置地遮打新址舉行首場現當代藝術拍賣。

蘇富比旗艦藝廊聚焦東西方劃時代巨作，當中包括馬克羅斯科（Mark Rothko）的兩米鉅構《無題（黃與藍）》，繪於其藝術生涯巔峰時期。

▲ 《無題（黃與藍）》

此作估價為2.25億至2.75億港元，乃亞洲拍場上最高價之西方當代藝術作品之一，亦為藝術家首登亞洲拍場之作。

▲ 趙無極《02.01.65》

趙無極之珍罕大尺幅作品《02.01.65》，出自其「狂草時期」的「天上地下」的經典三段式構圖黃金階段，見證美式抽象表現主義對藝術家的深遠影響。

本季將呈草間彌生的標誌性畫作《帽子》，繪於1980年的《帽子》首呈拍場，是迄今已知以帽子為主題的畫作中尺幅最大的作品。（估價：3,800-5,500萬港元） 。

▲ 草間彌生《帽子》

本季晚間拍賣中近一半的作品為首登拍場，且有三分之二的作品首度公開展出。包括瑪麗亞克萊恩（Maria Kreyn）、伊娃海倫帕德（Eva Helene Pade）和威廉布里克爾（William Brickel）的作品。

公眾展覽

日間拍賣亮點 1樓：10月31日-11月11日

晚間拍賣亮點 地下：11月4-10日

現場拍賣

現當代藝術晚間拍賣：11月11日

開放時間：

週一至週六 | 上午11時至晚上7時

週日及公眾假期 | 上午11時至晚上6時

地址：中環干諾道中8號置地遮打

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