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功課壓力｜繼父教小一女兒中文拼音情緒失控　激到大腦缺氧手震震半夜送院急救

育兒資訊

發布時間： 16 小時前

最後更新： 15 小時前

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繼父教小一女兒中文拼音情緒失控，激到大腦缺氧手震震送院急救。（示意圖、《你的孩子不是你的孩子》劇照）

【功課問題/教做功課/親子關係】相信不少家長都有過教子女做功課時雞飛狗跳，血壓飆升「激到差點嘔血」的經歷，早前內地河南一爸爸在輔導女兒中文漢語拼音時，就真的氣到胸悶嘔吐，渾身發抖，嚇得家人立即將其送往急症室。

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河南南陽一位父親，早前晚上輔導女兒寫作業時被氣暈，大半夜被送進急症室。事件中孩子的媽媽說自己帶著兩個孩子嫁給現任老公，雖然是繼父，但老公視孩子如己出，平時都親自輔導功課。7歲半的女兒剛上一年級，上月29日，老公指導女兒讀漢語拼音，怎知讀到「ao、ou、iu」幾個音節時，女兒怎麼讀都讀不順。老公覺得其他孩子都可以優秀，為何自己家的不可以？結果一時間情緒失控，整個人大腦缺氧，手抖心慌氣悶，家人見狀連忙將他送進急症室。

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功課壓力｜醫生發現心率異常 籲放平心態

醫生檢查後，發現該爸爸心率異常，抽血化驗結果亦顯示多項指標偏離正常範圍，遂安排其吸氧並留院觀察。醫生指出，該爸爸今次身體不適純屬情緒激動所致「氣的」，勸他需放平心態。

媽媽還透露，雖然自己也時常勸解他，但去年起老公已幾次因輔導孩子寫作業而被氣哭，怎了今次嚴重到要入院治療。她認為，雖然孩子在學習上表現欠佳，但重要是發掘、培養其他方面的優勢，希望老公以後能「放過自己、放過孩子」。

網民看到有關分享後，不少人忍俊不禁，不少人則稱理解該爸爸的心情，又稱讚他願意教孩子功課，已經勝過許多親生父親。事件當然也引起不少家長加入討論，分享自己在功課問題與孩子較勁的辛酸，或大吐苦水，或「傳授」經驗和策略。相關視頻的留言已超過6700條，轉發逾7.2萬次，看來教孩子做功課，真的是不少家長心中的痛。

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