靚媽精明眼｜惠康新入潮汕肥牛爆紅小紅書 $49入手吊龍牛頸脊胸爽肉

【留港消費/惠康潮汕肥牛/牛肉鍋】港人熱衷北上深圳品嚐美食，其中以潮汕牛肉火鍋最受歡迎。隨著港人對打邊爐的熱愛，有連鎖超市順應潮流特別引入潮汕肥牛，推出後迅速在小紅書上爆紅。只需$49便能滿足食肉獸的「肉」望，原來還有一位明星嘉賓為此助陣！

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惠康潮汕肥牛｜肉質鮮嫩火鍋必備

最近，小紅書上掀起了一波潮汕肥牛的熱潮，不少網民紛紛分享他們在惠康超市的美食體驗。據悉，惠康新上架的潮汕肥牛系列以其優質肉質和合理價格贏得了不少消費者的青睞。一位樓主在小紅書上表示，自己在惠康購買了新上架的潮汕肥牛，回家後輕鬆製作出一鍋美味的潮汕牛肉火鍋。

樓主對肉質讚不絕口，形容「好嫩好嫩好嫩」，讓人忍不住想要一試身手。該品牌的潮汕牛肉部位選擇也相當豐富，包括雪花肉片、牛頸脊、吊龍、牛胸爽、三花趾等；另有4款牛副產品，手撕毛肚，黃喉，黑柏葉，白柏葉。

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惠康潮汕肥牛｜潮汕肥牛性價比高

樓主驚喜表示「香港家人們在惠康看到一定要拿！在惠康吃上潮汕牛肉火鍋了誰敢信！」，因為在價格方面，潮汕肥牛的性價比頗高，120克的價格為$39，認為這個價位非常適中。在惠康官網的潮汕牛肉標價為 $49一包，$79任揀2件；牛副產品則是 $39一包，$69任揀2件。

很多網友也表示，這樣的價格對於高品質的冰鮮牛肉來說相當合理，值得嘗試，「買了肥瘦相間的回來試了試，好嫩好嫩好嫩！！這個冬天的潮汕牛肉火鍋有著落了，下次試試其他幾款。」，「我買咗這兩個同黑百業都ok，喜歡買這個系列的黃喉，好吃！」

惠康潮汕肥牛｜網民好壞參半

不過亦有部份網民對潮汕肥牛的評價一般，滿懷期待以為可以不用去深圳，「畢竟去一次車費要$200，誰知道這肉食不知味啊！完全沒有深圳吃的那種奶肉香。」、「前幾日我在惠康買咗一個嚟試，特價$27，麻麻哋，口感好怪。」，「好難吃，很腥，不能水煮或配湯煮，買的吊龍，最愛吃的部位，都依舊很腥。」、「牛肉火鍋還是得新鮮現切的牛肉，這是冰鮮的牛肉，血水化開了會很腥，不好吃！Donki $68 400g 美國好吃多！」

惠康潮汕肥牛｜潮汕牛肉來頭

根據網上資料，惠康新上架的潮汕肥牛來自一間叫「潮牛工房」，產地源自重慶，牛肉以人手新鮮切成火鍋片，稱在短時間內以 0-4℃直送香港，保持牛肉天然肉質和風味，有機牛肉八大認證等等。

品牌主打牛隻不同部位的肉，8款牛肉︰雪花肉片，脆筋雪花肉片，牛頸脊，吊龍，牛胸爽，肥胼，嫩肉，三花趾，五花趾 。4款牛副產品，手撕毛肚，黃喉，黑柏葉，白柏葉。

該品牌除了惠康，還有於Aeon、Superstore、Market Place、一田和3hreeSixty有售，並邀請文頌嫻於超市內即場示範煮3款菜式，涼拌鴛鴦肚、潮式牛肉湯和日式滑蛋潮牛，吸引了大批粉絲前來捧場。

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