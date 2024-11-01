港鐵車廂丨乘客翹腳鞋底對正旁邊港女　網民教一招「以毒攻毒」對付自私鬼

▲ 港鐵女乘客公審鄰座乘客自私翹腳。

搭乘公共交通工具，當然要注意公共空間的禮儀。不過有港鐵女乘客在人個社交平台Threads帳號發帖，寫：「點解要咁坐？踩落嚟我真係會發脾氣」。

該港鐵女乘客隨文上載照片，可見樓主坐在港鐵車廂內，在她左邊的乘客翹起二郎腿，令其左腳鞋底對著樓主大腿，而且距離甚為接近，如果有人推撞或車廂劇烈搖晃時，鞋底便很大機會接觸到樓主。

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港鐵車廂丨網民提出以毒攻毒

大多網民都千覺得翹起左腳的乘客行為自私，紛紛直斥：「舒服自己影響人哋」、「呢啲一律定為『無家教』」、「呢個係堅無禮貌坐姿，咩人先會（用）鞋底對住人」。

有人甚至黑色幽默地表示：「係咪要開發一個叫做搭車要考牌系列」，另外也有人認為：「如果你係彪形大漢，佢一定會放返隻死人腳落嚟」。

當中有網民提出對付方法稱：「呢隻我遇過，我二話不說跟佢咁坐，用腳板貼返佢腳板，佢嚇到落左（咗）車🙂‍↔️係呢個癲X環境做正常人會蝕底，所以我決定佢哋幾癲我幾癲，以毒攻毒💜 」

有網民對此「以毒攻毒」方法戲稱為「鞋底接吻」，同時其餘網民分別表達意見，稱：「真 😌同啲無理嘅人鬥癲佢地會驚 好爽 但係唔建議同望落去已經精神有問題嘅人黎呢招」、「我都試過同佢鞋底親吻但係佢完全冇畏懼🥲 」、「學到野（嘢）🙇🏻‍♀️」、「真 😌同啲無理嘅人鬥癲佢地（哋）會驚 好爽 但係唔建議同望落去已經精神有問題嘅人黎（嚟）呢招」、「有d變態佬會唔理你，由得你腳板貼腳板，仲嘔心」

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