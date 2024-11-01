幼稚園面試｜幼稚園名校校長分享10大面試題+家長貼士　提醒家長不要做1事【附衣著貼士】

▲ TOPick綜合了幼稚園名校校長分享10大面試題及家長貼士，當中他們提醒家長不要做呢樣！

【幼稚園面試題目】踏入11月是幼稚園面試高峰期，不少新手家長形容面試，比自己見工還要緊張，TOPick綜合部分名校校長的分享，整理了面試形式、常見面試遊戲、必問題目等，希望有助家長為子女成功考入心儀學校。

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幼稚園面試題｜啟思面試不用「坐定定」

創校40年的啟思幼稚園幼兒園，現於九龍塘、屯門、青衣、馬灣、杏花邨等設有九間分校，校務主管歐鳳珊校長曾表示，校方將採用有別於與一般幼稚園面試的方式，家長與子女不用「坐定定」與老師面見，而是遞交申請後，家長可自行預約日期到學校參觀。

向來予人Happy School的啟思，老師會帶面試的學生參觀遊玩，觀察他們如何探索、溝通能力等，亦會跟家長傾談。歐校長認為，社會需要有應變力、判斷力，創新思考的人才，因此到校面試前不用過分催谷或訓練幼兒，「讓幼兒帶著輕鬆愉快心情來到學校，給他們周圍行走的機會，看看他們想到哪裏，展現最真實的自己就可以」。

【幼稚園面試】啟思面試毋須坐定定面談 邊參觀邊傾偈盼幼童放鬆展現真我

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幼稚園面試題｜靈糧堂面試親子輕鬆玩遊戲

1972年創立、全港有6間分校的香港靈糧堂幼稚園，不少畢業生均升讀名校小學，如聖保羅男女中學附屬小學、瑪利曼小學、軒尼詩官立小學等，而且學費全免，深受家長歡迎。

校長謝佩珊曾透露，面試將分兩部分，第一部分老師會在課室放置不同的玩具，家長陪同小朋友按他們的喜好去選擇，老師藉此觀察小朋友怎樣跟家長溝通、小朋友的性格特質。

第二部分則以小組形式進行，約10至12位小朋友，家長在場陪伴，老師帶領小朋友唱歌、講故事和玩小遊戲，此時老師會留意小朋友有沒有興趣去參與，簡單回答老師問題，「整個過程親子抱著開心、玩樂、輕鬆的心情就可以」。

【幼稚園面試】K1面試從遊戲中觀察參與度 香港靈糧堂幼稚園校長親述兩大加分位

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幼稚園面試題｜St. Catherine's重視孩子禮貌

創校超過50年、位於九龍塘的國際英文幼稚園（St. Cat），每年吸引大批家長為子女報讀，包括一眾星二代，校長黃淑恒透露，面試會分兩部分，首輪面試讓小朋友參與小組活動，第二部分則是父母陪同下與老師面談，「禮貌、回答問題、與父母的溝通互動、家長是否認同辦學理念等，都是我們比較看重」。

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幼稚園面試題｜面試專家：學校從面試中了解家長質素

面試專家鍾文浩接受TOPick訪問時曾分享，幼稚園面試形式主要是親子、小組及個人面試。在親子面試當中，學校會從中了解家長的質素，而小組面試則考驗小朋友之間互動及合作，「個別幼稚園喜歡獨立性較高的小朋友，因此要求他們自行入課室進行個人面試」。

至於面試的遊戲通常包括唱遊、指令遊戲、模仿遊戲、聽故事、親子遊戲及合作遊戲，老師通常會問小朋友感受或回應，了解他們生活常識、專注力，「合作遊戲主要觀察小朋友的社交能力，是否懂得分享」。

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幼稚園面試題｜綜合校長提供10大面試題目：

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1. 你叫甚麼名字？ 2. 今年多少歲？ 3. 你爸媽叫甚麼名字？ 4. 誰帶你來這裡？ 5. 你乘坐甚麼交通工具前來？ 6. 最喜歡吃甚麼食物？ 7. 平日是誰照顧你? 8. 辨認英文字母、數字 9. 分辨男、女性別 10. 辨認五官

幼稚園面試題｜家長面試常見題目：

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1. 為甚麼選擇這間幼稚園？ 2. 覺得孩子有甚麼優點或缺點？ 3. 照顧孩子遇到甚麼困難？會怎樣處理？ 4. 對孩子有什麼期望？ 5. 希望孩子在學校學到什麼？ 6. 切忌面試前催谷孩子 7. 切忌過分操練答題技巧 8. 不必表現緊張，孩子會感受到 9. 即使答錯不要責罵 10. 別盲目買玩具

幼稚園面試題｜小朋友面試及衣著貼士：

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1. 眼神配合動作 2. 有禮貌，不搶玩具 3. 別當面試是玩耍 4. 衣著整齊乾淨，切忌使用過多髮膠閃粉 5. 女孩子宜束起頭髮

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