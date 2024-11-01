親子自助餐｜文華東方酒店自助餐買一送一優惠 任食法國生蠔/波士頓龍蝦/每位送大閘蟹
撰文： 沈佩珊
發布時間： 37 分鐘前
最後更新： 1 分鐘前
【自助餐優惠/自助餐買一送一/文華東方酒店/酒店Buffet/KKday優惠】香港文華東方酒店快船廊自助餐一向受歡迎，KKday今日（11月1日）中午12時推出買一送一優惠，$489起任食法國生蠔、波士頓龍蝦、鮑魚，每位更位奉送大閘蟹一隻！
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自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐買一送一
香港文華東方酒店快船廊自助晚餐供應即開法國生蠔、波士頓龍蝦、本地鮑魚、法國藍青口、雪蟹腳、麵包蟹等海鮮，亦有中式粉麵檔、馳名海南雞、波士頓龍蝦喇沙、韓式豬腩肉、慢煮美國牛肋骨、香草烤羊腿、照燒鱸魚、白酒奶油煮本地蜆、蒸小籠包，當然少不了自家製雪糕車及文華特色蛋糕。每位更奉送大閘蟹一隻。
自助餐優惠｜文華東方酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：11月1日12:00至11月7日23:59
適用日期：11月2日至12月8日
用餐地址：香港中環干諾道中5號（地圖）
用餐時間：（第一輪）18:00–20:00，（第二輪）20:30–22:30
【KKday 11.11 大折日 – 買一送一】上海菜及大閘蟹自助晚餐
優惠價：
星期一至四 $978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位）
星期五至日 $1,088/2位，平均$544/位（原價$2,174/2位）
預訂連結：【KKday網站】
【KKday 11.11 大折日 – 買二送二】上海菜及大閘蟹自助晚餐
優惠價：
星期一至四 $1,956/4位，平均$489/位（原價$3,908/4位）
星期五至日 $2,176/4位，平均$544/位（原價$4,348/4位）
預訂連結：【KKday網站】
（已包括原價加一服務費）
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