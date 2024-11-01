雙11優惠｜本港雙11購物節優惠盤點　一文盡睇服飾美食電器百貨著數

▲ 本港雙11購物節優惠盤點，一文盡睇服飾、美食、電器、百貨著數。

一年一度的雙11購物節即將到來。今年本港多個品牌參與其中，包括Nike、Uniqlo、爭鮮、小米、惠康、百佳、荃新天地等，涵蓋服飾、美食、電器、百貨及商場，優惠低至4折，即睇優惠詳情。

【雙11優惠】一文看清餐飲消費優惠 焦點：5星級酒店自助餐買一送一

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Uniqlo四重禮遇 會員額外購物賞

禮遇一：多款服飾限定優惠

（首次限定）女裝/男裝 超輕型薄羽絨背心$299降至$249

（限定價格）女裝寬版直腳牛仔褲$299降至$249

（限定價格）男女通用機能長褲$299降至$249

（限定價格）男女通用法蘭絨恤衫$199降至$149

（優惠價格）男女通用工裝短版外套$499降至$399

（優惠價格）女裝 圓領衛衣$199降至$149

（優惠價格）女裝 休閒長褲$199降至$149

更多優惠產品將於11月1日揭曉。

優惠時間：即日起至7日

購買方式：門市或網店

（網店購買可選擇郵寄或門店自提商品，部分商品可即日取貨）

禮遇二：Uniqlo X Marimekko 2024秋冬聯名系列發售

芬蘭設計品牌Marimekko與Uniqlo LifeWear經典單品聯名推出全新2024秋冬系列。

發售時間：11月1日

購買方式：門市或網店

禮遇三：會員暖心賞

會員單次購物淨額滿200元，並填妥問卷，有機會獲得指定Heattech T恤乙件（名額5,000名）。

問卷填寫時間：即日起至11月7日

禮遇四：AlipayHK香港用戶購物滿$400即減$20

AlipayHK香港用戶可於支付寶（香港）應用程式內關注Uniqlo品牌Channel，掃碼領取優限量20元優惠券，滿400元可用。

領取時間：即日起至11月14日

優惠券名額：香港門店及網店限定每日各265張

Nike網店$1150限時優惠券 多重優惠不只5折

優惠一：額外折扣

買滿2件標有指定活動標籤*的產品可享8折；買滿3件或以上標有指定活動標籤*的產品，減價產品可享額外7折優惠。

優惠時間：即日起至11月11日晚上11時59分

購買方式：Nike網店

優惠二：優惠券滿減

購買標有活動標籤*的產品滿$1，000減$350；滿$2，000減$800（滿減優惠券已於日前發放）。

使用時間：即日起至11月11日晚上11時59分

購買方式：Nike網店

最新影片推介：

Sasa超級購物節

Sasa莎莎網店超300款產品低至25折，部分產品會員可享折上折優惠。

優惠時間：即日起至11月13日

優惠產品詳情：Sasa莎莎網店

Polo Ralph Lauren網店限時5折

Polo Ralph Lauren多款服飾限時5折起：

標誌嵌花棉質毛衣$1,799降至$895

Gorham亮面羽絨服$4,590降至$2,295

雙面針織抽繩半拉鍊衫$1,790降至$1,350

抓絨全拉連帽衫$1,890降至$1,323

更多優惠產品：Polo Ralph Lauren網店

小米雙11狂歡購物節 熱門產品秒殺勁減低至5折

優惠一：滿額立減

單筆消費滿1,000元減$50元。

優惠日期：11月1日至12日

優惠時間：11月1日至11日每日00:00-1:00，6:00-7:00，12:00-13:00，18:00-19:00，及12日23:00-24:00

（手機、平板及新品不適用，滿$1,000享受，單筆訂單至享受一次）

優惠二：消費回饋

活動期間累積實際消費金額前3名將獲贈獎品，獎品以兌換券形式發放至賬戶中。

第一名 Xiaomi 14T（12G+512G）

第二名 Xiaomi 掃拖機器人S20+

第三名 POCO C75

活動累積日期：10月31日晚上8時至11月12日晚上11時59分

兌換券發放時間：11月15日

使用時間：11月16日至30日

優惠三：加價購好禮

全場單筆消費訂單滿$1,500，以優惠價加購Xiaomi手環9、Xiaomi電飯煲4L等熱門產品。

活動日期：即日起至11月12日晚上11時59分

優惠四：購POCO系列手機返券

單筆消費訂單購買POCO系列手機滿1,000元贈送100元超市券。

活動日期：即日起至11月12日晚上11時59分

活動時間及名額：

即日起至10日 00:00/6:00/12:00/18:00 每個整點限量15名

11月11日至12日 00:00/6:00/12:00/18:00 每個整點限量30名

優惠五：手機專屬現金券

雙11-POCO手機$100現金券（滿$1,000即可使用）

雙11-HK$100手機現金券 （滿1,000即可使用）

雙11-HK$150手機現金券 （滿1,500即可使用）

雙11-HK$200手機現金券 （滿3,000即可使用）

領取時間：即日起至11月12日晚上11時59分

使用時間：即日起至11月12日晚上11時59分

購買方式：小米網店

Swarovski網店低至4折

首飾、擺件、文具等指定款式享7折優惠，Outlet減價區低至4折。

購買方式：Swarovski網店

荃新天地 消費$110送戲飛

S⁺ REWARDS會員於荃新天地指定商戶即日以電子貨幣單一消費滿HK$110或以上，即有機會免費換領荃新天地英皇戲院電影禮券一張。

(每日名額100個，先到先得，額滿即止​​)​

指定商戶：指定商戶包括：CHEVIGNON、Columbia、Dr.Kong、英皇珠寶、堅信號生煎皇、喜茶、八月花、奇華餅家、肯德基、萬寧、馬拉松、namco、NIKKO、Onitsuka Tiger、Pizza Maru - Korean Pizza & Chicken、UNIQLO、維特健靈、位元堂、逸月軒、渝川廷

活動日期：即日起至11月11日（或至換完即止）

換領時間：中午12時至晚上8時（或至換完即止）

換領地點：荃新天地1期禮賓處

活動詳情：荃新天地網頁

爭鮮迴轉壽司 11•11 勁「賞」食

優惠一：產品減價

堂食及爭鮮APP外賣自取全線$12/碟產品減至$11/碟。

優惠時間：即日起至11月10日

優惠二：每兩日指定一款產品優惠$5

堂食及爭鮮APP外賣自取每兩日推出指定一款$16產品減至$11/碟。

11月1日至2日: 海膽軍艦1貫

11月3日至4日: 厚切蒲燒鰻魚1貫

11月5日至6日: 三文魚刺身3片

11月７日至8日: 辣味蒜香鮑魚1件

11月9日至10日: 甜蝦刺身10隻

11月11日（只限一日）堂食及爭鮮APP外賣自取全線$16/碟產品減至$11/碟

優惠時間：11月1日至10日

爭鮮迴轉店：爭鮮迴轉店門市

AEON 11.11購物節

優惠一：指定服飾及日用商品買一送一

男裝長袖上衣、女裝長袖T恤、童裝白襪、童裝長褲、舒適羊毛枕、納米樂洗衣珠等。

優惠二：部分指定商品限時優惠

指定商品限時$11出售（灣仔碼頭煎餃、好卡頓啤酒、十字牌牛奶飲品、雪櫃冷水樽等）

指定商品限時$111出售（伸縮單通掛衣架、Thermos真空保溫瓶、Tiger不銹鋼內膽手斟壺、MARO除臭淨防脫洗頭水等）

指定商品限時11%折扣 （Cezanne產品系列、Doughnut休閒袋、Hitachi前置滾輪類蒸汽護理洗衣機等）

更多指定商品：AEON11.11購物節

優惠三：3倍積分

會員但凡於其內購買「11.11購物節」廣告商品，可獲3倍會員積分。

11.11購物節日期：即日起至11月11日

更多指定商品：AEON11.11購物節

惠康 雙11全民受惠

優惠一：消費滿$1,111減$111 滿$399免運費

在惠康購滿1,111元即減111元，滿$399即可免運費，新用戶買滿299元於結帳時輸入優惠碼「WE299」即免運費。

優惠時間：即日起至11月7日

優惠二：每日搶$100優惠券

每日上午10時登入惠康（Market Place）網店有機會搶到$100電子優惠券，每日限量50張，先到先得，派完即止。

領取時間：即日起至11月30日

優惠三：購買原箱產品可獲20倍yuu積分

yuu會員購買任何原箱產品即賺20倍yuu積分，等於9折回贈。

原箱產品：餐酒、汽水、飲品、零食、衞生紙等。

優惠時間：即日起至11月30日

優惠四：雙11任選及自由配

$11商品任選（各款維他檸檬茶6瓶裝、李錦記蒜蓉辣椒醬、灣仔碼頭青菜豬肉曉雲吞、Ourhome韓國硬豆腐等）

$111商品任選（日本北海道急凍帆立貝柱、原箱Meadows松露風味薯片、原箱維多寶鮮魚唧唧棒三文魚味等）

$111任選3件（加拿大格林蘭比目魚柳、自然派炭燒魷魚絲、多芬各款護髮素、多芬各款洗髮乳等）

$111任選4件（維他奶澳洲燕麥奶、明治無乳糖牛奶飲品、皇滋味午餐肉、韓國急凍蠔肉等）

優惠時間：即日起至11月7日

更多優惠商品：惠康網店

百佳超級市場 11.11網購佳折

優惠一：連續7日大激獎

11月8日購買任何產品送$100優惠券（適用於網購送貨訂單）；易賞錢VIP會員享買滿$800即享92折最高可享$225優惠

11月9日 買滿$111減$11(網購店取專享)

11月10日 買滿$1100減$110 (適用於網購送貨訂單)

11月11日 重磅優惠最高可享$250優惠

11月12日 匯豐白金Visa卡用戶買滿$800即享92折最高可享$64優惠

11月13日至14日 買滿$688即享豐富禮品 (適用於網購店取訂單)

優惠二 超抵著數賞佳坊

$11專區（麒麟午後檸檬茶、雀巢檸檬茶、思高牌高級絨裡手套、Tempo濕紙巾等）

$111任選3至7件專區（皇族金輝正宗泰國茉莉香米、七喜、碧浪4D抗菌洗衣膠囊32顆袋裝、金寶忌廉蘑菇湯等）

11%折扣商品（OXI萬用去漬泡泡粉、BCL炭泥修護晚安懶人面膜、無痕大型實用掛鈎等）

優惠時間：即日起至11月14日

更多優惠商品：百佳超級市場網店

優惠三：品牌大激賞

澳利高產品、精選個人及家居護理產品、維達旗艦店產品、花王產品、利潔時旗艦店產品等享有多買多送或滿減折扣優惠。

優惠時間：即日起至11月14日

更多優惠商品：百佳超級市場網店

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