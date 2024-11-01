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影片直擊｜北角七人車落斜撞兩女　消防救護閃電救人網民激讚：高效率

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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【北角車禍／長康街／救人】北角長康街本周三（30日）有七人車沿長康街落斜轉彎時，疑失控撞倒2名女途人，其中一名女子被撞後，倒臥車頭動彈不得。期間，消防救護人員趕到，有網民拍下救人過程，大讚效率甚高。

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網民拍攝的救人影片，片長約8分鐘，可見當時馬路上有2名受傷女子，一人疑被七人車輾過，於車頭動彈不得，另一人則坐在行人路上等候救援。未幾，有救護人員駕電單車率先趕到，並立即檢查兩傷者的狀況，而隨後趕到的消防員則協助固定車輛，以防再有移動，及移開附近危險物，確保安全後，救護人員才將傷勢較嚴重的女傷者小心翼翼移到擔架上，並送院救治。

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救人片段曝光後，不少網民大讚醫護同消防的救人效率，並對其專業深表佩服，「好少睇到段咁完整嘅救援過程，而且好好彩傷者全程有反應」、「香港醫護同消防好有效率」

事發於周三下午（30日）約4時30分，一名姓陳男司機（47歲）駕駛七人車沿長康街落斜，至英皇道交界轉彎時懷疑失控，撞到兩名女途人。據報，其中一名女傷者一度陷入昏迷，幸經急救後回復清醒，與另一有骨折的傷者被送往東區醫院救治。陳男涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，現正被扣留調查。

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