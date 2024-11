TOPick會員有獎｜置富Malls x Cheap Century 大麻成腳揈揈手挽袋+大麻城屁屁卡套、抱抱大麻成毛毛座墊 (34份)

置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城

本地人氣角色大麻成暢遊4大Amazing X’mas場景

月巴市集、爆肌朱古力工房、奇趣花園、瘋狂遊樂場

節日限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻城屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊 」

《Cheap Century》主角大麻成平日麻麻甩甩、不修邊幅,赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖早已成為其深入民心的標準形象。臨近聖誕,大麻成連同其他角色包括作者蘇泳康 (筆名)、小麻成、阿婆及叔公等一同大變身,以一身從未曝光的聖誕限定「全新城中型男」造型,齊齊出席由即日起至12月29日舉行的「置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城」! Fortune+ 會員於置富Malls旗下指定單一商場內任何兩間商戶以電子貨幣消費滿指定金額,即可換領聖誕節日限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻成屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊」,與全城最麻甩的大麻成享受自在人生。

馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」

跟着大麻成,第一站來到馬鞍山廣場的「聖誕Amaze城月巴市集」,最矚目有5米高巨型風車塔,塔內藏著讓大家變身穿上大麻成特色打扮打卡的哈哈鏡。購物用盡精力?貼心的大麻成已經為大家準備好逾4米長的「成成雪糕車」,以及聯同阿婆為你提供啤酒及火雞等聖誕市集必備美食。

日期:2024年11月2日至12月29日

地點:馬鞍山廣場L2天幕廣場(港鐵馬鞍山站A出口)

+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」

大麻成為了讓大家過一個甜甜蜜蜜的聖誕節,將於+WOO嘉湖開設首間以大麻成為主題的「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」。以白朱古力為基底、黑古朱力醬作為裝飾,精心製作的大麻成嘜頭的巨型朱古力裝置高達3米,是整個朱古力工房的焦點所在,粉絲定必感受到大麻成為你送上甜度爆燈的聖誕!

日期:2024年11月2日至12月29日

地點:+WOO嘉湖1期地下大堂(輕鐵銀座站,港鐵天水圍站轉車)

置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」

大麻成為你準備的最大聖誕驚喜就是置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」﹗大麻成一眾親友,包括小麻成、阿婆、叔公以及作者蘇泳康 (筆名)等,都已經到場並登上幸福摩天輪。大麻成就在摩天輪下,以一身個人化的聖誔老人裝扮連紅白「孖煙囪」,張開手臂等你來到,一同欣賞漫天發放的角色造型煙花。喜歡刺激的你不可錯過由阿婆領軍的「成成瘋狂過山車」,嚇到阿婆腳震震,以及欣賞大麻成閉關苦練成功的空中飛人表演。

日期:2024年11月2日至12月29日

地點:紅磡置富都會L7大堂(港鐵紅磡站C2出口)

置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」

大麻成在佈滿浪漫璀璨燈光的置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」,轉造型穿上難得一見的紅綠色西裝褸、黃色紳士帽、聖誕紅白「孖煙囪」及紅色人字拖,邀請你坐上由他標誌性紅唇作為藍本創作而成的雙人深吻座椅上合影,留下今個聖誕特別動容一刻。大麻成於花園中以堅強意志抵抗寒冷,不惜變成雪人,只為親自挑選綻放得最漂亮的紅玫瑰贈送予你表達愛意。為隆重其事,大麻成竟然跳入水池,變身「出水麻成」,於阿婆協助下洗走一身麻甩味,香噴噴地赴約,與你見面。

節日限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻城屁屁卡套」

於2024年11月16日起,Fortune+會員凡於置富Malls旗下馬鞍山廣場、 +WOO嘉湖、置富都會、置富第一城、都會駅、麗港城商場當中單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500,包括HK$400或以上的電子貨幣(信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付),或到Fortune Malls App使用Point+,即可換領「大麻成腳揈揈手挽袋 及 大麻城屁屁卡套 套裝」一套。

「大麻成腳揈揈手挽袋」正面印有大麻成招牌撩鼻圖案,雙腳將會突破限制凌空揈,展現出大麻成的麻甩心態。背面印有大麻成、阿婆與小麻成的大頭圖案以及「Happiness is Just For You」字句,要你天天歡欣。

「大麻城屁屁卡套」以大麻成的圓渾性感屁股以及藍白雙間「孖煙囪」作為題材設計而成,散發着一股專屬於大麻成的趣味!

「抱抱大麻成毛毛座墊」

由2024年12月7日起,Fortune+會員凡於置富Malls旗下馬鞍山廣場、 +WOO嘉湖、置富都會、置富第一城、都會駅、麗港城商場當中單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$800,包括HK$700或以上的電子貨幣(信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付),或到Fortune Malls App使用Point+,即可換領「抱抱大麻成毛毛座墊」一個。

所有貨品均限量換購,先到先得,換完即止。

*+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場

(活動受有關條款及細則約束,詳情請參閱場內宣傳品。)

TOPick 新聞 x 置富Malls x Cheap Century 送出「大麻成腳揈揈手挽袋+大麻城屁屁卡套、抱抱大麻成毛毛座墊」,點先可以擁有?即睇以下遊戲玩法!

注意: 禮品款式隨機送出,不設挑選更換。

- 讚好(Like)TOPick新聞 Facebook 專頁

- 追蹤(Follow)TOPick新聞 Instagram

- 讚好(Like)此Facebook帖子

- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加,如非TOPick會員,請按【會員登記】;登入後再參加遊戲。

