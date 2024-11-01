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雙11優惠｜豐澤雙11掃貨攻略過千產品劈至13折　必買Dyson/AirPods/咖啡機【持續更新】

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

豐澤雙11過千產品劈至13折，必買Dyson/AirPods/咖啡機。

又到一年一度的雙11，豐澤網店由即日起至11月17日推出一連串優惠，熱賣產品最平$11入手，微波爐、 AirPods Pro 2耳機、洗碗機等都參與優惠，更有超過1,000件精選產品低至13折發售，以及總值超過$1,150的折上折限時優惠碼，即睇詳情！

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雙11優惠｜豐澤網店雙11狂歡購物折

豐澤網店限定推出雙11狂歡購物折，由11月1日至11月17日，一連17日呈獻五重優惠。

  • 6大主題快閃優惠
  • 超過總值$1,150折上折限時優惠碼
  • 11.11快搶優惠限時1日驚喜價
  • 超級品牌優惠
  • 過千件產品低至13折

雙11優惠1：6大主題快閃優惠

活動期間，豐澤網店推出6大主題快閃優惠，包括家居升級、數碼狂熱、旅遊快照、熱賣精選、視聽娛樂、健康魅力。

11月1日至3日率先有家居升級主題產品低至28折，5件精選人氣產品低至$1,511，包括DYSON空氣清新機、WHIRLPOOL氣炸燒烤微波爐等，每款產品限量20件。

點擊圖片放大
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產品優惠價
TP-Link Tapo RV30 Max 5300Pa 超強吸力掃拖機器人$1,511（原價$1,999）
WHIRLPOOL MWP298BSG 29公升 3合1氣炸燒烤微波爐$2,279（原價$2,690）
Mobiwarm MWCMI03-S 半自動意式咖啡機$1,069（原價$1,188）
PHILIPS AIS8540/80 All-in-One 蒸氣熨燙系統8500系列$3,513（原價$3,998）
DYSON HP09 Purifier Hot+Cool Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機$5,889（原價$7,180）

雙11優惠2：超過總值$1,150折上折限時優惠碼

雙11活動期間設有多個折上折限時優惠碼，全期總值$1,150。11月1日至3日優惠碼如下：

產品優惠碼
大型家電滿$2,000減$1001111LHA
小型家電滿$1,000減$5011115HA
廚房電器滿$1,000減$501111KA

雙11優惠3：11.11快搶優惠限時1日驚喜價

限量熱賣產品將限定於11月11日早上10時起發售，驚喜價低至$11！另更有$111、$1,111及$11,111產品選擇，點擊下圖查看精選產品：

點擊圖片放大
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產品優惠價
Mijia 米家 藍牙溫濕計2$11（原價$33）
FUJIFILM Instax Mini 即影即有菲林相紙$11（原價$73）
Mi 小米 C500 Pro 家居鏡頭$111（原價$349）
TOSHIBA 20公升微波爐$111（原價$648）
APPLE AirPods Pro 2耳機 $1,111（原價$1,849）
Mi 小米 BHR5058EN 空氣淨化$1,111（原價$1,899）
ACER 宏碁 PREDATOR HELIO NEO 14 RTX4060（PHN14-51-74J）電競手提電腦$11,111（原價$12,998）
SIEMENS智識洗洗碗機$11,111（原價$16,990）

雙11優惠4：超級品牌優惠

活動期間推出多個品牌優惠，11月1日至11月5日有SAMSUNG低6折、DELONGHI、BRAUN 百靈、KENWOOD低至65折。

雙11優惠5：過千件產品低至13折

豐澤網店超過1,000件精選產品低至13折發售。詳情可瀏覽：【豐澤網店網站】【豐澤Facebook專頁】

更多雙11優惠報道：

雙11優惠｜惠康/Market Place網店雙11優惠　每日派$100優惠券/買滿$1,111減$111

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