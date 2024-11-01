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結核病︱超越新冠成頭號傳染病殺手　世衛揭結核病5大風險因素：男性吸煙飲酒高危

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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超越新冠成頭號傳染病殺手！世衛揭結核病5大風險因素。

【結核病／傳染病／新冠疫情／結核病成因／結核病症狀 】小心感染結核病！日前，世界衛生組織發佈《2024年全球結核病報告》，指出2023年全球新增結核病確診病例高達820萬例，因病死亡人數達125萬人，超越「新冠」成為2023年頭號傳染病殺手。世衛提醒，有5大風險因素令結核病病例劇增。

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世界衛生組織在10月29日（週二）發佈《2024年全球結核病報告》，顯示在2023年，全球新增結核病確診病例820萬，是自1995年世衛組織啟動全球結核病監測以來的新高，與2022年的750萬例相比有顯著增加，令結核病成為2023年全球頭號傳染病殺手，影響性更超越了新冠疫情。

結核病︱總患者人數高達1080萬人 男性佔55%

報告另指出，雖然結核病2023年死亡人數125萬人，比2022年的132萬人有所下降，但總患者人數卻在2023年攀升至1080萬人。其中，男性患者佔比高達55%，女性為33%；兒童和青少年則佔12%。

此外，報告顯示中低收入國家承擔了98%的結核病負擔，面臨重大資金缺口；尤其對全球30個高負擔國家造成嚴重的影響，前三位包括印度（26%）、印尼（10%）、中國（6.8%），加上菲律賓（6.8%）和巴基斯坦（6.3%），合計佔全球結核病負擔的56%。

報告數據稱，在2023年，全球結核病預防和照護經費進一步減少，「220億美元資金目標中，實際可用資金僅57億美元，只佔目標的26%」。儘管全球各基金會在結核病國際援助方面提供了不少幫助，但其資金貢獻仍未能充分滿足基本的結核病服務需求。另外，結核病研究的經費亦嚴重不足，阻礙了新型結核病診斷、藥物和疫苗開發。以上均反映全球在對抗結核病方面進展困難。

結核病︱5大風險因素：吸煙飲酒易中招

世衛在報告中揭示，結核病新增病例劇增，患者主要受以下5大因素驅動：

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結核病︱同場加映：結核病5大症狀

本港衞生署衞生防護中心在2024年上半年接獲43宗介乎3歲至24歲結核病呈報。衞生署發言人指出，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染；但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。

發言人又表示，儘早發現病例及適時進行抗結核藥物治療，是最主要的結核病防控措施。香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，然而結核病在本港仍然相當普遍。因此，衛生署提醒市民，必需保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。若出現以下症狀，務必立即求醫：

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最後，若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。

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