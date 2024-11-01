東京國際電影節｜劉青雲《爸爸》唯一主競賽港片 《虎毒不》談善言首踏紅地毯

▲ 「香港之夜」眾星雲集，包括香港殿堂級動作演員及導演洪金寶、著名演員許冠文、黃子華、林嘉欣、導演關錦鵬、演員盧鎮業、談善言、衛詩雅、伍允龍、歐鎮灝等，共同向國際影壇展現香港電影的實力。(大會提供)

亞洲年度影壇盛事「第37屆東京國際電影節」日前開幕。梁朝偉擔任評審主席外，多部港片亦晉身電影節不同單元，而「Hong Kong Films@Tokyo 2024」則以展覽、研討會、大師班及「香港之夜」等活動加強與各地業界交流。

今屆東京國際電影節由為港人熟悉的影帝梁朝偉擔任競賽單元評審團主席，聯同導演杜琪峯則與多位不同地區的導演及演員一同出任評審團。

▲ 《破.地獄》團隊更於電影節上與林嘉欣，張艾嘉等《女兒的女兒》團隊異地相逢，份外溫馨。(大會提供)

港片回勇角逐大獎

電影節亦有多部香港電影晉身不同單元，包括翁子光執導，影帝劉青雲、谷祖琳主演，取材自真實社會案件的電影《爸爸》，入圍東京國際電影節主競賽單元角逐「櫻花大獎」，於電影節期間作全球首映；入選「女性賦權」單元的《虎毒不》，由新生代導演陳小娟執導、編劇及監製，談善言、盧鎮業主演，講述現代女性的育兒困境。

▲ 《虎毒不》作為首部入圍電影節「女性賦權單元」的港產片，再與國際觀眾見面，兩位主演談善言，盧鎮業聯同導演陳小娟踏上東京紅地氈。(大會提供)

《不赦之罪》入選「亞洲未來」競賽單元，由新晉導演林善和譚善揚執導，黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝等主演，探討人性深處的善惡；在港掀起城寨「龍捲風」的《九龍城寨之圍城》則入選東京國際電影節「影展推介」單元，足證香港電影備受國際市場肯定，甚有回勇姿態。

《破•地獄》團隊出席影展

另一焦點港片《破•地獄》入選「世界焦點單元」，導演陳茂賢、黃子華、許冠文及衛詩雅已出席際電影節開幕式，受到現場過百影迷呐喊助威，4人都以深色造型示人，被問到獲邀出席電影節開幕的心情，子華謙稱︰「好榮幸，嚟大場面見識下。」

▲ 《破•地獄》入選東京國際電影節「世界焦點單元」，導演陳茂賢、黃子華、許冠文及衛詩雅出席東京國際電影節開幕式。(大會提供)

許冠文笑言︰「對於《破•地獄》入圍東京國際電影節，感到非常興奮，感謝陳茂賢導演創作了這個獨一無二的劇本，全體台前幕後工作人員的共同努力，令這部香港電影可以分享給全世界觀眾欣賞。」衛詩雅則坦言為團隊感到鼓舞兼心情激動︰「一方面為整個團隊感到鼓舞，更為導演誠意被看見特別感動。今日同兩位神級演員行紅地氈嘅回憶既寶貴又無價！」陳茂賢則希望能夠透過今次機會打動外地觀眾，拉近彼此距離。

▲ 子華甫登場，即受現場過百影迷呐喊歡迎。(大會提供)

《虎毒不》入圍「女性賦權單元」

今年東京國際電影節新設「女性賦權單元」，旨在突出由女性視角出發的故事，表彰女性電影人貢獻。由高先電影發行，導演陳小娟執導的《虎毒不》，作為首部入圍電影節「女性賦權單元」的港產片，再與國際觀眾見面，首度踏上東京紅地氈的導演陳小娟表示︰「電影節很盛大很隆重，見到很多國際影人，能參與其中心情好激動！」

在戲中飾演新手媽媽的談善言首次走上東京紅地氈的心情既榮幸又興奮︰「我第一次參與東京國際電影節，而且很慶幸與《虎毒不》團隊一起行紅地氈。」

▲ 談善言期待跟不同文化的觀眾作深入的映後交流。(大會提供)

她又期待觀眾的反應︰「日本的家庭觀念跟香港有差異，所以我好期待放映時跟觀眾來一個深入的交流。」；再次踏上東京國際電影節紅地氈的盧鎮業表示︰「好開心！觀眾好熱情，開幕典禮的表演及介紹都感受到東京電影節對電影的熱愛和尊重。」

▲ 大會邀得洪金寶出席大師班，分享他從童年京劇訓練的辛酸和趣事，及其精彩絕倫的演藝歷程。(大會提供)

辦展覽、研討會加強交流

TIFFCOM作為亞洲最具規模的影視展覽之一，每年在東京國際電影節（TIFF）期間舉行。今屆TIFFCOM舉辦精采展覽、主題研討會、大師班及「香港之夜」等交流活動。 展覽方面，香港電影發展局首次贊助設立的香港館，滙聚多間本地電影發行及製作公司，展示香港匠心獨運的光影創作，共同開拓更多跨地域合作。活動期間舉行的兩場研討會。

▲ 谷垣健治在研討會上指：「只要努力是不會白費，後生最緊要努力，要衝前。」(大會提供)



首場邀請在香港電影發展基金「亞洲文化交流電影製作資助計劃」獲勝的《酒色男女》及《38.83》製作團隊，探討港日合拍過程中的挑戰及心得。

▲ 倉田保昭分享到香港發展的經過並直言：「無香港，無今日嘅我。」(大會提供)

第二場研討會以「武術電影的前世今生︰探索傳統及展望未來」為題，邀請武打巨星洪金寶與倉田保昭，聯同動作指導兼導演谷垣健治，分享武術電影的演變和發展。除研討會外，大會亦邀得洪金寶出席大師班，分享他從童年京劇訓練的辛酸和趣事，及其精采絕倫的演藝歷程。