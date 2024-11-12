TOPick會員有獎｜新城市廣場Play Park繽紛嘉年華+冬日市集免費親子活動體驗 送你「新城市廣場Play Park 大玩特玩‧狂歡盛會禮物包」 (30份)
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
新城市廣場Play Park呈獻「大玩特玩‧狂歡盛會」
首部曲：半價超筍驚喜體驗 Kiztopia迷你過三關 全城玩轉「繽紛嘉年華」
二部曲：冬日市集 免費工作坊聖誕課程早鳥優惠
11月，結集最強休閒玩樂組合，提供全方位綜合親子娛樂體驗的新城市廣場Play Park將為各位帶來盛大的狂歡派對，聯同九大商戶推出半價驚喜體驗、帶給顧客前所未有的樂趣，更能和小朋友共創難忘親子回憶！為了回饋顧客，Play Park由即日起至12月15日舉行「大玩特玩 · 狂歡盛會」，除消費滿額送禮及賺取10倍積分外，期間更有「繽紛嘉年華」及「冬日市集」，讓一眾大朋友及小朋友盡情暢玩，享受歡樂時光！
Play Park 限定大放送 消費獲10倍積分
「大玩特玩 · 狂歡盛會」推廣期間，The Point會員於Play Park商戶消費，即送10倍積分回饋，最多可獲$400 Point Dollar；消費滿額更送定制減壓公仔和Kiztopia $100現金券，讓市民滿載而歸，享受一個更加豐富娛樂體驗！
9大商戶半價超筍驚喜體驗 迷你攤位過三關 輕鬆贏取小禮品
新城市廣場Play Park 推出兩天限定「繽紛嘉年華」，9大商戶於11月23及24日推限定半價優惠及免費體驗，期間更有緊張刺激的迷你攤位過三關，帶來與別不同的親子遊戲！
嘉年華活動推廣期內，憑場內任何即日電子消費單據即可免費參加Kiztopia 迷你過三關遊戲乙次，挑戰三個任務，包括：「套圈圈」、「兒童飛鏢」及「方塊拼圖」。完成三項小遊戲即可獲得歡樂天地10 個代幣兌換券一張，讓大家繼續在Play Park 盡情享受玩樂。
兩天限定冬日市集 免費工作坊 聖誕課程早鳥優惠
11月30日及12月1日，Play Park商戶將現身週末「冬日市集」。一眾商戶推出免費體驗工作坊，邀請小朋友探索趣味藝術，激發他們的藝術潛能，盡情發揮創意，創作出獨一無二的小手工；多樣化的商戶組合，朋友和情侶們也能找尋專屬的文青攤位，度過悠閒的假期。即場報讀聖誕課程，更可享受早鳥優惠價，提前為市民送上滿滿的節日禮遇，感受無限的歡樂！
經典遊戲重現 喚起童年回憶 親子攜手帶豐厚禮物回家
「冬日市集」活動推廣期內，憑場內或Play Park 任何即日電子消費單據即可免費挑戰歡樂天地「經典擲彩虹」或Kiztopia「小型足球遊戲」乙次，有機會輕鬆贏取Movie Town、麥當勞，歡樂天地等現金券！相信擲彩虹和踢足球是不少父母的兒時娛樂，透過重現兩大經典遊戲，不但喚起父母的童年回憶，更能把握機會和子女一同參與，連繫兩代。增進親子感情同時更有機會贏取豐厚禮品，增添歡樂氣氛和創造珍貴冬日回憶！
更多詳情，請參閱新城市廣場 Facebook專頁
TOPick 新聞 送出「新城市廣場Play Park 大玩特玩‧狂歡盛會禮物包」(20份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！
新城市廣場Play Park 大玩特玩‧狂歡盛會禮物包包括:
- 橙色公仔壓力波
- 2張 x $50 Play Park coupon - 消費滿$200立減$50
- 新城市廣場 $1,000大禮包:
- 1張 x $500時裝及三期珠寶電子禮券 - 消費滿$2,000立減$500
- 1張 x $100時裝配飾、運動服飾及兒童服飾電子禮券 - 消費滿$400立減$100
- 2張 x $100美妝電子禮券 - 消費滿$400立減$100
- 2張 x $100餐飲電子禮券 - 消費滿$300立減$100
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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。
條款及細則：
- 截止日期：11月18日（星期一）（23：59）
- 公佈得獎：11月19日（星期二）
- 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
- 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
- 此活動新會員優先。
- 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
- 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
- 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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