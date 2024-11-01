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餅印星二代｜李亞男帶萌爆細女踩單車鍛鍊身體　遺傳媽咪長腿卻撞樣爸爸王祖藍

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 23 分鐘前

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李亞男和王祖藍細女Hayley樣子似足爸爸，十分可愛！

【星二代/李亞男/王祖藍女兒】王祖藍和李亞男育有兩名可愛囡囡，大女Gabby下月踏入6歲，細女Hayley下月則滿4歲，近日亞男帶細女到戶外踩單車鍛鍊身體，見到Hayley遺傳了媽咪的優良基因，小小年紀已擁有小長腿，樣子則似足爸爸，十分可愛！  

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    • 王祖藍女兒｜李亞男帶細女踩單車放風

    王祖藍和太太李亞男近年將工作重心北移，現時一家四口定居上海，夫婦倆又不時於社交網分享生活日常，日前亞男趁住好天氣，即帶Hayley到戶外踩單車，見母女兩人拍下不少美照，亞男留言謂：「新車到家遇上了難得的好天氣，馬不停蹄帶娃出去騎行透氣，騎行不僅能鍛鍊身體，還讓孩子更多接觸陽光和新鮮空氣哦。」

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    王祖藍女兒｜撞樣爸爸王祖藍長腿似媽咪

    照片中見到Hayley穿上粉紫色運動裝，留有一個冬菇頭，開心跟媽咪合照，而且身高遺傳了媽咪，未滿4歲已手長腳長，其中一張照片她跟媽咪並排而行，亞男身高172厘米，但Hayley高及她腰部，而且跟媽咪一樣擁有長腿，比例非常好。

    亞男兩個女兒從小被指跟爸爸餅印樣，共享同款嘴及鼻，既可愛又溫馨，隨住女兒愈來愈大，似乎開始擺脫爸爸樣，Hayley眉宇之間開始似媽咪，不過整體五官還是撞樣爸爸，萌到爆！網民都指Hayley是爸媽的混合體，有媽媽的身材優勢，但又有爸爸的可愛樣，相當討好呢。

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    王祖藍女兒｜安排兩女讀上海耀中

    除了注重小朋友身體鍛鍊，王祖藍兩公婆也很關注女兒的學習環境，安排了大女Gabby入讀上海耀中國際學校的幼稚園部，據知Hayley也跟隨胞姊步伐。上海耀中是隸屬於香港的耀中教育機構的一所國際學校，此校可招收持有外國護照人士的子女入學，並且不只是公認上海頂尖國際學校之一，同時於1993年創辦的上海耀中也是首間獲政府認可的國際學校。

    現時上海有5間分校遍布浦西及浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式，全年學費超過30萬人民幣，但依然憑良好口碑吸引一眾星級爸媽追捧，包括陳小春應采兒大仔Jasper、鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸、楊千嬅兒子Torres，以及吳尊的一對仔女。

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