平機票｜AirAsia $0曼谷機票11.2中午開賣　飛清邁、峇里$415起+轉飛馬爾代夫低至$835

▲ AirAsia $0曼谷機票11.2中午12時開賣（AirAsia圖片）

AirAsia年底優惠大賞正式推出，$0機票及BIG SALE將於11月2日中午12點起開賣。$0機票不包括機場稅及其他附加費。優惠數量有限。受條款及細則約束。

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AirAsia今次$0機票目的地是曼谷（廊曼）；大灣區其他航線（香港、澳門、深圳、廣州）也同步參與BIG SALE大賞，飛往吉隆坡、亞庇（沙巴）、清邁、峇里（登巴薩）、馬尼拉、雅加達等，連稅全包價低至HKD415起。在吉隆坡/馬尼拉/峇里（登巴薩）中轉至珀斯、馬爾代夫、伊洛伊洛等低至HKD835起。

AirAsia $0機票和BIG SALE將於明日（11月2日）中午12 點（GMT+8）正式開賣。現在就透過airasia.com 或AirAsiaMOVE 應用程式（前身為AirAsia Superapp）預訂航班，預訂日期截至2024年11月10日。首次預訂航班時同時購買包含行李、座位及餐點的超值套餐，更可享7折優惠。 優惠適用於明年2025年4月21日至2026年3月28日期間出發的航班。

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雙重優惠大賞期間，航空公司亦舉行禮「上」往來電車遊活動推廣東南亞旅遊。11月2日當天AirAsia裝飾了一輛充滿香港情懷和文化特色的觀光電車，空姐們及一眾旅遊達人（歡樂馬介休、Isabella、蝦條哥、Tommy、Simon等）將在電車的上層位置沿途向市民分享「$0機票及BIG SALE」的訊息，工作人員亦會在電車行駛路線（包括銅鑼灣、灣仔及筲箕灣）的不同站點派發AirAsia小禮物。

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