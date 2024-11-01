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糖尿病年輕化｜39歲以下糖尿病者2045年將激增3.6倍　必學5招有效預防兼控糖

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【糖尿病／年輕化／併發症／飲食】糖尿病患者漸趨年輕化？台灣最新研究指出，39歲以下糖尿病患者人數，預料到2045年會相較現時增加約3.6倍，這些患者於疾病管理、併發症及死亡風險方面將面臨更大挑戰，有專家提出5招有效預防兼控糖，盼可減少年輕人患病機率。

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Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

台灣有糖尿病學會日前發布最新研究數據，指糖尿病患者有年輕化趨勢，預料到2045年，小於39歲以下的糖尿病患人數將會增加3.6倍。學會理事長黃建寧表示，高齡糖尿病死亡風險相較一般人增加約1.5至2倍，而40歲以下年輕糖尿病患者死亡風險則會增加至4倍，假如血糖控制不佳，出現併發症風險將會變得更高。

相關內容：飲食攻略｜全港70萬人患糖尿病 研究揭1類茶有助控血糖 抗炎護心4類人需慎飲

糖尿病｜年輕糖尿病患者 3大高風險併發症

學會引用英國報道指，40歲以下年輕糖尿病患者，因為長期處於高血糖，其他併發症包括大血管、小血管、腎臟、眼睛等問題，都會較年紀大的患者更嚴重，其中3大併發症風險將更易發生，甚至增加死亡風險，呼籲年輕族群應及早重視、做足預防措施：

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糖尿病｜糖尿病患者年輕化 5大因素

是次研究亦發現，糖尿病患者年輕化主要成因，與飲食及生活方式改變有關，以5大因素皆屬代謝異常的風險因子：

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糖尿病｜5招有效預防預防糖尿病兼控糖

台灣衛生福利部亦提出5招有效預防兼控糖，幫助年輕人及病患遠離相關風險因子：

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資料來源：台灣衛生福利部 

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