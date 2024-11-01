港大學霸｜港女生辭去律師工作執教鞭　多次赴山區義教冀以生命影響生命

▲ 就讀港大期間，Angel曾到多個內地山區義教，圖為Angel在雲南義教時與學生的合照。

小時候內向怕事的Angel，幸得恩師沈老師裁培，發掘了她的才能，在中學勇奪無數演講及舞蹈比賽冠軍，且成為多個聯校學生組織的幹事會成員，同時參加校內、校外不同的辯論比賽，屢屢獲得最佳辯論員的殊榮。沈老師當時也沒想到一位小女孩默默耕耘，能蛻變成品學兼優，多才多藝的傑出學生，在中學文憑考試中更取得全港TOP 1%佳績。在Angel中學時的個人專訪中，她更特意請來當年的啟蒙老師一同出席，感謝當年恩師的悉心裁培。這件事，相信已在她心中埋下了種子。

考獲律師資格 投身教育

中學畢業後，Angel順利入讀香港大學，並修讀工商管理學（法學）學士及法學士雙學士課程，一次就成功通過香港大學法學專業證書（PCLL），後被取錄為見習律師和獲得律師專業資格。既是最佳辯論員，又順利考獲律師資格，理所當然成為律師，前途似乎一片光明，為什麼卻成為一名教育工作者？那麼就要先說說Angel的熱心助人性格。

▲ Angel在香港大學修讀工商管理學(法學)學士及法學士雙學士課程，一次就成功通過香港大學法學專業證書(PCLL)。

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Angel自小就熱衷參與公益活動，中學時要應付多樣的課外活動，在校內又要擔當學生會會長，同時要保持優異學業成績，餘暇有限的情況下，她仍能抽出時間做義工。中學時，她曾在小學和社區中心義務教育，後更成為聯合國兒童基金會青年大使赴柬埔寨參觀考察，而做義工這個習慣也延續到她大學時期。

▲ Angel中學時已積極做義工，2012年成為聯合國兒童基金會青年使者。

中學曾任聯合國兒童基金會青年大使

就讀港大期間，Angel曾於多個內地山區義教。期間，她曾經這樣反問自己「義務工作到底是助人抑或助己？短短十餘天，我是多教了一個英文單字，還是讓你們學懂了洗手要多加點肥皂？這些事情，真的是非由我做不可嗎？」她認為自己做得不夠多，或似乎誰來擔任這個角色都可以，但後來逐漸想通了。

「起初只是把義教當成一種體驗，但藉由多次走訪義教後，也有了一些感觸。」就像她當時遇上的吳菲和陳穎。

吳菲，典型「刀子嘴、豆腐心」女孩，總是擺出一副冷酷傲嬌的姿態，內心卻善良細膩，口是心非得那麼可愛。



「姐姐，我覺得你未來會在香港大學當清潔啊姨！」

「我才不要。」

「那我考進來時，你才會在哪裡等著我啊！」

最後一天，吳菲哭得稀里嘩啦還是嘴硬得很：「你不是覺得我會想你吧！」然後，偷偷塞了一個盒子，裡面裝著一條手織的項縺和一張泛黃的紙條，上面只堆著歪歪倒倒的幾隻字：「我一定會考上香港大學找你的，清潔啊姨！」

這位口硬心軟的學生，說要考上香港大學，同時希望Angel港大畢業後能留在港大當清潔阿姨，這樣他們就能在未來重逢。這段對話令她相當深刻，她發現人與人之間原來可以不談條件、不論回報、不帶期望，但仍然可以在這麼短的時間裡，走得那樣近。

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陳穎，眼睛彎彎的，笑容甜甜的，發生甚麼事情都寫在紅彤彤的臉蛋上，是個開朗得讓人融化的女孩。有好吃的就往我嘴裡塞，有好玩的便二話不住牽著Angel的手往外跑，卻也因為這樣，離別時那張淚流不止的臉，永遠成為了回憶的一幀底片。

而另一位學生，因感激她的教導，總是把自己得到好吃的零食統統送贈，令Angel相當感觸，因為義教時間很短，內容也只是簡單的英文生詞，但小朋友渴望學習、得到教育的感恩心卻很大，離別的時候更是淚流不止。

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內地山區義教 時間短感觸多

「若然，我的到來能讓你們對要說的話、要做的事、要成為的人，多了一點反思，在你生命的軌跡烙下淺淺足印。那就很足夠了。」比如吳菲、也比如陳穎，因為遇見了她，而立志要考進香港大學，Angel認為自己似乎改變了女孩的生命軌跡，至今仍保留著那張寫著「清潔阿姨」的紙條，也是對自己的一種提醒，這些經歷讓她想起當年改變了自己的沈老師。

教育就像一扇開啟未來的窗，不僅僅能傳遞知識，也能啟發心靈。通過教育過程的點滴相處，Angel期望自己能不僅是教授課本上的知識，也能培養學生獨立思考的能力和勇氣。回到香港大學，Angel順利完成雙學位法律課程，次年考獲律師資格，前途似乎一片光明。

回應內心呼喚 從法庭返教室育人

「律師樓的工作也並非沒有意義，但是唇槍舌劍的生活不適合我。工作漸漸成為了一種責任，我沒有看見自己的內在成長，同時內心一直有聲音在呼喚，如果有這個機會，我想去燃點他人的夢想。」經過無數晚上的思考，她終於做出決定，放下律師的身份，回到教室。她希望用自己的知識與經驗，與學生同行，分享喜悅，分擔憂愁，她認為教育絕對可以改變一個人的生命軌跡，不論是學生還是她自己，也能有更多的反思。

「就像在雲南、貴州，小朋友送我一條冰棍，或者成功寫到一句最簡單的英文句子，我就能高興一整天，我夢想在未來的某個角落，繼續這樣教學生活。」

喜補習社無繁瑣教務 專心製教材助學生進步



至於為何比起日校，更想到補習社教書，Angel笑言補習社環境給了她很大的自由度和創作空間。「我想專心製作教材，希望學生能夠短期內就看見飛躍式的進步，不想他們作徒勞無功的努力。」而相較之下，補習社能教授來自五湖四海的學生，也不用負責繁瑣的教務，她能將所有時間投放在學生的進步上，和學生的距離似乎也比較近。



「雖然現在也經常因為製作筆記而工作到深夜，但我認為自己做了一個很有意義的選擇。也期望在將來，能夠為更多學生帶來正面影響。」

從法庭到教室，她珍惜每一個得來不易的機會，時常提醒自己，總要力求卓越、不忘初心。

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