黃翠如疑懷孕｜黃翠如包到冚現身內地直播帶貨　著鬆身衫加1舉動更添孕味

▲ 跟蕭正楠結婚多年的黃翠如近日傳聞懷孕，現身內地時更包到冚。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/準媽咪】43歲黃翠如跟蕭正楠結婚6年，婚後屢傳造人成功，早前黃翠如現身無綫活動時，打扮與舉止充均充滿孕味，近日她於內地工作時，儘管穿鬆身裙也難掩孕肚，似乎快有喜訊公佈。

黃翠如疑懷孕｜包到冚做直播帶貨

黃翠如現身順德進行直播帶貨活動，從網民分享的照片所見，穿白色連身短裙的黃翠如披著一條花喱花碌的大披肩，跟網民合照時也以雙手遮肚，不過從側面看腹部明顯微隆。

見到翠如一身包到冚的造型，網民紛紛留言表示：「睇個款唔通真係有咗」、「包得咁密實，肯定有了」，網民更讚翠如比前漂亮，是氣血足的「健康美」，未知是否努力進補的成效。

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黃翠如疑懷孕｜蕭正楠爆翠如口味突變

黃翠如早前跟楊茜堯和楊卓娜現身宣傳劇集《黑色月光》，身穿白色鬆身裙兼平底鞋的翠如，落樓梯時小心翼翼，充滿孕味，當媒體問及是否懷孕，她避談只說「睇天啦」，又稱有好消息會通知大家。

另外卓娜想幫忙解圍，不過似乎愈幫愈忙，只因她說：「最緊要佢開心得㗎啦，佢老公又好，佢又好，我哋呢啲做『姨媽』嘅就好開心㗎啦。」卓娜自爆升呢做「姨媽」，似乎暗示翠如有BB。

至於蕭正楠早前回應翠如有喜一事時，跟翠如口徑一致：「如果有好消息一定會通知大家。」不過蕭正楠大爆翠如口味變，原本不嗜辣的她，近日每次吃粉麵也愛加辣油。

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