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日本旅遊｜超人氣生蠔BB限定Cafe東京開幕 必試主題Menu入手可愛周邊【附預約攻略】

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

超可愛的生蠔BB（namagaki）人氣局高不下，多款周邊甫推出就被搶購一空！現在生蠔BB更登陸新宿開限定Cafe，粉絲們絕對要去朝聖！

今次生蠔BB限定Cafe與日本BOX cafe&space聯乘，將於11月8日至12月8日開幕，為期一個月。Cafe以粉紫色為主調，貫徹生蠔BB極Chill的柔和風格，充滿少女心。

期間將推出一系列主題Menu，包括3款主食Babu Bababu海鮮咖哩（1,590日圓，約$81港元）、Babu Banbyu芝士火鍋（1,590日圓，約$81港元）及雞肉意大利粉（1,490日圓，約$76港元）。

餐點上通通都有立體生蠔bb造型，靚到唔捨得食！而海鮮咖哩配的米飯更特意砌成生蠔BB攤睡的樣子，相當搞鬼。

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除了主食，甜品（1390日圓，約$70港元）也不容錯過！兩款甜品包括BabuBabu慕斯蛋糕及Babu芭菲，七彩芭菲賣相極吸引，杯上放了在棉花糖床上熟睡的生蠔BB，生蠔BB由滑捋捋的牛奶布丁製成，同樣可愛到唔捨得食！

至於飲品方面，三杯超搶眼的特飲（990日圓，約$50港元）為藍色的威夷乳酸，粉紅西柚桃子梳打，檸檬芒果煉奶，另有暖乎乎的熱香草牛奶（890日圓，約$45港元），配上可愛造型甜到漏。

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除了試Menu影相打卡，當然少不了入手限定周邊。吊飾、立牌、毛巾、馬克杯、杯墊通通都有，總有一款啱你心水！

限定Cafe目前已接受網上預約，只須以電郵地址註冊，或透過Facebook帳戶登錄後即可填寫資料預約。若於平日下午3pm至4:15pm，或3:45至5pm入座，則只接受Walk in，無須事前預約。想去的粉絲們，記得Mark實時間預約了！

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生蠔BB（namagaki）限定Cafe

地點：東京新宿BOX Cafe&space
日期：11月8日至12月8日
官網預約：請按此

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