HKT西九音樂節｜音樂人J1M3被父母啟蒙占星 小學開始睇占星小王子

▲ J1M3選擇了四大元素作主題（梁樂欣攝）

獨立音樂製作人J1M3（馮慶聰）將聯同唱作歌手張天穎（Jaime）、黃凱逸（Zelos）、顧定軒（Zeno）、孫曉賢（Kendy）於11月2至3日在西九文化區自由空間大盒舉行《星之開箱》音樂會。

演出以風、火、水、土宇宙四大元素為主題，把歌手的原創作品，以及不同年代的流行音樂重新編曲和演繹，為樂迷帶來與別不同的音樂體驗。J1M3於專訪中透露音樂會意念，以及與音樂之間的關係。

音樂會自今年六月開始籌備，J1M3選擇了四大元素作主題，「除了做音樂外，我的另一興趣是占星，所以我就想將兩者結合，變成一件事。由於有四個元素，他邀請四位不同性格及能夠代表該元素的歌手合作。

「火元素的人會以自己為先，很想被看見，說話也比較直接，我覺得黃凱逸就是這樣的人。水元素是其中一位好朋友顧定軒，認識了他兩年，他是一個很感性，充滿很多情懷、回憶、感受的人，跟水元素的特質很吻合。」

風元素就是張天穎。「我本身跟Jaime不是太熟悉，在一次音樂會上跟她合作後才認識。我發現她在經營Social Media或表達自己的時候都充滿着風元素的特質，譬如她會以很前衛、很獨一無二、很新穎的想法去Promote自己的歌。最後就是另一位好朋友孫曉賢，她是代表土元素的，她有很多不同的想法，因為她是土，會比較著地、比較三維世界，可能會比較重視物質或重視一份工作，就是一些在你生存時最重要的元素，如錢、保障、安全感等。」

他覺得在香港的音樂Event或音樂工業裏比較少融合一些非音樂的元素，「可能因為以商業為主，所以在這個難得的機會發揮之下，我覺得可以去用其他媒介去跟音樂掛勾。」

兩大興趣的影響

J1M3與占星很早已結緣，「小五、小六的時候，媽媽買了《星座小王子》給我，而她則喜歡看李居明等的作品，中、西方都會看，我亦逐漸地培養了這方面的興趣。上了中學後，我發現這變成了我的社交習慣，是一種認識新朋友的方法。同時，亦令我生活上和社交上有了很多新突破，以及更容易去疏離自己不開心的情緒。」

另一興趣——音樂亦早已跟他「邂逅」，「我爸爸雖然是從事銀行業，但其興趣卻是彈結他。在我年紀很小的時候，他便會障結他唱英文歌給我聽，家中有各式各樣的唱片。就如占星般，那時候的我對音樂沒有一個很特別的認知，只知道是一樣很容易接觸到的事。」他續說：「直到中學才開始了解音樂，覺得聽歌特別舒服、特別開心，可能我的興趣都跟遺傳有關。中學時期的我會寫歌詞，亦會改編別人的歌詞，我以為自己會以填詞身份進入音樂圈，但最後我的工作不是填詞，而是編曲、作曲。」

踏上音樂之旅

音樂對J1M3來說是一個很有趣的媒介，「它可以深入我的靈魂、回憶深處，然後透過三、四分鐘的一首歌，我會叫作是一個旅程，好好享受它。因應當時的煩惱或想念的事物，又或是一些後悔和遺憾，那種情懷也好，那首歌都會伴隨着你。」他又謂：「有時候卻會調轉，歌曲會刺激你，勾起無一些原本已遺忘的事。又或是以前跟現在聽同一首歌感覺都不一樣，音樂就是有這種魔力。我覺得它是腦內的一種藥物，當你服用音樂時，腦內會閃出一些感受、一些情緒、一些回憶。」

在做音樂的路上，他漸漸發現原來人生最開心的不是名利或金錢，反而要照顧好自己的心靈健康，令他更珍惜生活上的小確幸。

▲ 獨立音樂人J1M3被音樂淨化（梁樂欣攝）

如水般漂泊

縱然不再有成果論，J1M3未來的自己能來去如水，「如何去令自己的身份、靈魂可以如水般流去不同的地方？我希望自己可以很輕鬆地倒走本來的那杯水，然後再放新的水，那便可以體驗更多。」音樂對他來說是一種工具，「在我人生不停轉變的時候，我想分享我的感受、世界觀，以一種藝術或獨特的方法呈現出來。」

或許日後遇上更多經歷，他期盼：「我只是一個來這裏享受生活，或是為大家建立一個更美好世界的一份子。我希望大家一齊去做這件事，人人都少點病痛，世界不要經常打仗。基於這個動機，我希望我的音樂可以幫助任何人的情緒，或給予別人靈感。音樂並不是唯一的媒介，我可能將來會學習書法、畫畫等。音樂是個媒介，但它並不是我的唯一。」

相信J1M3將有更多不同的體驗。