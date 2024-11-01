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雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

KKday推雙11優惠，即睇詳情！

為慶祝雙11，KKday推出「11.11 大折日」，由即日起，於指定時間推出不同優惠，包括迪士尼買一送一、迪士尼好萊塢酒店餐廳藝彩廚自助晚餐85折優惠等，另外更有機會贏取住宿機票！即睇詳情！

雙11優惠｜11月1日7大優惠

雙11優惠｜1.香港迪士尼樂園買一送一

不論大人小朋友都喜歡去的香港迪士尼樂園，推出買一送一優惠，今日（1日）早上11時開始開搶，大家打開KKday手機App，只要預訂滿$1,180，再輸入優惠碼「11HKDLB1G1」即享買一送一，每人平均低至$302.5，數量有限，額滿即止。

【買一送一】香港迪士尼樂園1日門票
預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59
使用日期：2024年11月2日至2025年1月3日
優惠價錢：成人$590/2位起，平均$302.5/位（原價$1,180/2位）
備註：

  • 必須透過KKday手機App 預訂
  • 預訂滿$1,180， 輸入優惠碼「11HKDLB1G1」即享買一送一
  • 購買其他級別門票，最多減 HK$590 

預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜2.迪士尼好萊塢酒店藝彩廚自助晚餐85折

位於迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚,，為您精心呈現多款您喜愛的美食，新鮮天然的蔬果、利用秘製醬料烹調的主食，以至賣相精美的甜點，大人小朋友一定會喜歡。大廚團隊更會於晚餐時段邀請大家創作「調色盤曲奇」，用附上的畫筆沾上朱古力醬或其他醬料，在曲奇上揮筆畫畫。另外，迪士尼朋友會隨時現身，與各位共享美好時光！

【85 折】藝彩廚自助晚餐（17:30 – 22:00）
預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59
用餐日期：即日至2024年12月20日
地址：迪士尼好萊塢酒店藝彩廚
優惠價錢：
星期一至四：成人$594/位，小童（3-11 歲）$385/位（原價成人$625/位，小童$405/位） 
星期五至日及公眾假期：成人$697/位，小童（3-11 歲）$447/位（原價成人$735/位，小童 $471/位）
備註：

  • 必須透過 KKday手機 App預訂
  • 預訂滿$1,700，輸入優惠碼「11DISNEYD」 即享原價85折優惠，即等於現有售價享額外 9 折
  • 優惠碼最多減$300

預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜3.香港文華東方酒店快船廊自助餐買一送一

位於香港文華東方酒店 Mandarin Oriental, Hong Kong 閣樓的快船廊一直深受食客愛戴，餐廳每日準時供應自助早午晚餐及下午茶，顧客更可俯瞰皇后像廣場。餐廳自助晚餐精選美食包括即開法國生蠔、波士頓龍蝦、本地鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、、慢煮美國牛肋骨等，每位顧客更獲贈大閘蟹一隻。

上海菜及大閘蟹自助晚餐
預訂日期：2024年11月1日12:00至11月7日23:59
用餐日期：2024年11月2日至12月8日
時間：
第一輪：18:00 – 20:00
第二輪：20:30 – 22:30
地址：香港中環干諾道中5號

【買一送一】自助晚餐買一送一
優惠價錢：
星期一至四：$978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位） 
星期五至日：$1,088/2位，$544/位（原價$2,174/2位）
預訂連結：KKday優惠預訂

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最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子遊｜泰國通馮凱淇推薦曼谷親子好去處 特大室內遊樂場7個Zone玩到盡

雙11優惠｜4.珠海梧桐樹酒店親子住宿半價

珠海梧桐樹酒店坐擁粵港澳大灣區橫琴口岸核心CBD，鄰近城軌橫琴站，交通方便。另外，酒店內設有面積14,000呎大型親子遊樂綜合體「橫琴梧桐樹主題樂園」，以熱氣球夢幻城堡泡泡樂園親子主題的遊樂場。也是目前珠海室內遊樂園最多泡泡球的遊樂園，還有滑梯、海洋球池、攀岩、彈翻床等一系列遊樂設施。不用走出酒店也可以玩足一日！

在酒店附近也有多個熱門旅遊景點，包括長隆海洋王國、灣仔海鮮街、珠海橫琴 Pokiddo 口袋屋運動夢工場國家、地理探險家中心，及獅門娛樂天地。非常適合一家大小親子遊。

珠海梧桐樹酒店親子住宿優惠
預訂日期：2024年11月1日15:00至11月11日23:59
地址：珠海香洲區琴海東路501號35-40層酒店

【半價】親子灣區雙床房半價
優惠價錢（最多2位成人及1位身高 1.2 米以下的小童）：$828/晚，平均只須$276/位（原價 HK$1,656/晚）
入住日期：2024年12月1日至2025年6月30日
優惠包括：
入住親子灣區雙床房一晚
退房日享用 2 大 1 小自助早餐
送一大一小兒童樂園門票
包香港來回珠海人工島永東巴士雙人車票
預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜5.日本東京 - 京成電鐵Skyliner車票買一送一

東京一向是港人的熱門旅遊地，從成田機場前往市區，最方便快捷就是搭乘機場鐵路 Skyliner，約1小時到達，不需轉車。乘車時間及車站不限，持電子憑證到成田機場、上野或日暮里站的電子售票機或指定車站櫃台劃位即可上車。

京成電鐵 Skyliner車票優惠
預訂日期：2024年11月1日18:00至11月7日23:59
使用日期：2024年11月2日至12月31日

【買一送一】京成電鐵 Skyliner 車票（成田機場（NRT）往返上野/日暮里）
優惠價錢：$117/2 張，平均$59/張（原價$234/2張）
備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11SLB1G1」
預訂連結：KKday優惠預訂

KKday推出京成電鐵Skyliner車票買一送一 。（KKday圖片）

雙11優惠｜6.豐洲新型態美術館TeamLab Planet Tokyo買一送一

人氣大熱東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 以身臨其境的沉浸式體驗為概念，大人小孩都可
以欣賞並完全感受其中藝術。離地鐵站僅需步行1分鐘。

豐洲新型態美術館 TeamLab Planet Tokyo優惠
預訂日期：2024年11月1日21:00至11月7日23:59
使用日期：2024年11月2日至12月31日
地址：〒135-0061 東京都江東区豊洲６丁目１−１６

【買一送一】豐洲新型態美術館teamLab Planets Tokyo 門票 
優惠價錢：$213/2 張，平均$107/張（原價$426/2張）
備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11TLTB1G1」
預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜7.開蓬巴士聖誕燈飾夜遊買一送一

每年聖誕，香港各區都會掛上不同聖誕燈飾，不想人擠人，不如考慮下坐開蓬巴士慢慢欣賞！

開蓬巴士聖誕燈飾夜遊優惠
預訂日期：2024年11月1日 23:00至11月7日23:59
出發日期：2024年11月29日至12月29日（逢星期一至五）
出發時間：18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00
集合地點：尖沙咀九龍酒店正門對面（半島酒店側門）
解散地點：九龍酒店
車程：約45分鐘

【買一送一】
優惠價錢（大小同價）：$111/2位，平均$55.5/位 （原價$760/2位）
預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜11月2日4大優惠

雙11優惠｜8.香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐第2位$11

香港W酒店KITCHEN餐廳由即日起11月21日，推出「百味匯萃自助餐」，當中精選美食包括以藤椒調味的經典川菜「藤椒鉢鉢」、炒蝦和其他海鮮青口、螺肉、新彊孜然燒羊排骨、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕等。

另外，由11月22日至12月31日，酒店推出「節慶樂韻」自助饗宴，歡度佳節，精選包括枝竹羊腩煲、慢烤牛胸腩、海鮮珍珠麵、開心果草莓蛋糕、傳統黑森林蛋糕。在晚市自助餐時段會繼續啟動「暢享」時鐘，於指定時段推出招牌美食，其中包括意大利 bomboloni冬甩。

而在聖誕期間（12月24至26日）更會有聖誕限定菜色，包括威靈頓牛柳、法式焗龍蝦、烤火雞配栗子餡料、聖誕可樂火腿等。

香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐優惠
預訂日期：2024年11月2日12:00至11月8日23:59
使用日期：2024年11月4日至11月30日
地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店KITCHEN 

【第2位HK$11】「百味匯萃」/「節慶樂韻」自助午餐連無限暢飲
優惠價錢：
星期一至五：$488+$11/2位，連服務費即$597/2位，平均$298.5/位（原價$1,074/2位）
星期六至日：$598+$11/2位，連服務費即$729/2位，平均$364.5/位（原價$1,316/2位）
用餐時間：12:00-14:30
預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜9.韓國首爾樂高樂園門票買一送一

全球第10座，也是亞洲最大的樂高樂園！除了有各種樂高打造的模型及公仔外，還有限量
週邊商品。非常適合一家大小前往，樂高城裡更有消防員、汽車駕駛等職業體驗設施。

韓國首爾樂高樂園門票優惠
預訂日期：2024年11月2日18:00至11月11日23:59
使用日期：2024年11月3日至11月18日
地址：128 Hajungdo-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

【買一送一】樂高樂園門票
優惠價錢：$365/2張，平均$183/張（原價$730/2張）
預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜10.韓國首爾樂天世界、樂天世界水族館門票買一送一

最具代表性之一、韓國首創且世界最大的室內主題遊樂園，位於首爾市區，搭乘地鐵可
直達。由多個區域組成：探險世界與戶外魔幻島園區、水族館，以及大型購物中心，足
以開心玩樂一整天。

韓國首爾樂天世界、樂天世界水族館優惠
預訂日期：2024年11月2日21:00至11月11日23:59
使用日期：2024年11月3日至12月31日
地址：：240 Olympic-ro, Songpa District, Seoul, 南韓

【買一送一】樂天世界綜合門票
優惠價錢：$202/2張起，平均$101/張起（原價$404/2張）
備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11LWB1G1」
預訂連結：KKday優惠預訂

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雙11優惠｜11.金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭$111

假日想帶小朋友出走香港，可以考慮到澳門，品嚐葡式美食和別具特色的西式建築！

金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭優惠
預訂日期：2024年11月2日23:00至11月8日23:59
使用日期：2024年11月3日至12月31日

【$111/位】金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭
優惠價錢：$111/位（原價$175/位）
備註：結賬前輸入優惠碼「11KKJET」
預訂連結：KKday優惠預訂

KKday推出金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭$111優惠。（KKday圖片）

雙11優惠｜累積消費贏住宿及曼谷來回機票

除了一系列玩樂飲食優惠外，KKday更設「消費龍虎榜」，由即日起至11日，累積消費額最高的首1000名會員，有機會贏取越車富國島5日4夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或本地護膚品牌面膜套裝，獎品總值約$150,000！

KKday「11.11 大折日」快閃優惠

11月1日（星期五）
時間快閃優惠優惠價錢預訂連結
11:00【KKday App 限定】
香港迪士尼樂園門票買一送一
  • 成人$590/2位起，平均$302.5/位
    （原價$1,180/2位）
  • 預訂滿$1,180， 輸入優惠碼「11HKDLB1G1」
  • 必須透過KKday手機App 預訂
優惠預訂
【KKday App 限定】
迪士尼好萊塢酒店餐廳藝彩廚自助晚餐
  • 星期一至四：成人$594/位，小童（3-11歲）$385/位
    （原價成人$625/位，小童$405/位） 
  • 星期五至日及公眾假期：成人$697/位，小童（3-11歲）$447/位
    （原價成人$735/位，小童$471/位）
  • 預訂滿$1,700，輸入優惠碼「11DISNEYD」 即享原價85折優惠
預訂連結
12:00香港文華東方酒店快船廊自助餐買一送一
  • 星期一至四：$978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位） 
  • 星期五至日：$1,088/2位，$544/位（原價$2,174/2位）
預訂連結
15:00珠海梧桐樹酒店親子灣區雙床房連自助早餐、
兒童樂園門票，低至 HK$276/位，
包雙人來回永東巴士車票
  • $828/晚，平均只須$276/位（原價 HK$1,656/晚）

*最多2位成人及1位身高 1.2 米以下的小童）

預訂連結
18:00東京京成電鐵 Skyliner 車票買一送一
  • $117/2 張，平均$59/張（原價$234/2張）
預訂連結
21:00豐洲新型態美術館
TeamLab Planet Tokyo買一送一
  • $213/2 張，平均$107/張（原價$426/2張）
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23:00開蓬巴士聖誕燈飾夜遊買一送一
  • $111/2位，平均$55.5/位 （原價$760/2位）

*大小同價

預訂連結
11月2日
時間快閃優惠優惠價錢預訂連結
12:00香港W酒店KITCHEN餐廳
自助餐第2位$11
  • 星期一至五：$488+$11/2位，連服務費即$597/2位，平均$298.5/位
    （原價$1,074/2位）
  • 星期六至日：$598+$11/2位，連服務費即$729/2位，平均$364.5/位
    （原價$1,316/2位）
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18:00首爾樂高樂園門票買一送一
  • $365/2張，平均$183/張
    （原價$730/2張）
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21:00首爾樂天世界、
樂天世界水族館門票買一送一
  • $202/2張起，平均$101/張起
    （原價$404/2張）
  • 結賬前輸入優惠碼「KKD11LWB1G1」
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23:00金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭，
只需$111/位
  • 優惠價錢：$111/位（原價$175/位）
  • 結賬前輸入優惠碼「11KKJET」
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