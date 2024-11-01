  • 26°C
香港時間：2024111日 (五) 20:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

KKday推雙11優惠，即睇詳情！

為慶祝雙11，KKday推出「11.11 大折日」，由即日起，於指定時間推出不同優惠，包括迪士尼買一送一、迪士尼好萊塢酒店餐廳藝彩廚自助晚餐85折優惠等，另外更有機會贏取住宿機票！即睇詳情！

雙11優惠｜11月1日7大優惠

雙11優惠｜1.香港迪士尼樂園買一送一

不論大人小朋友都喜歡去的香港迪士尼樂園，推出買一送一優惠，今日（1日）早上11時開始開搶，大家打開KKday手機App，只要預訂滿$1,180，再輸入優惠碼「11HKDLB1G1」即享買一送一，每人平均低至$302.5，數量有限，額滿即止。

【買一送一】香港迪士尼樂園1日門票
預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59
使用日期：2024年11月2日至2025年1月3日
優惠價錢：成人$590/2位起，平均$302.5/位（原價$1,180/2位）
備註：

  • 必須透過KKday手機App 預訂
  • 預訂滿$1,180， 輸入優惠碼「11HKDLB1G1」即享買一送一
  • 購買其他級別門票，最多減 HK$590 

預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜2.迪士尼好萊塢酒店藝彩廚自助晚餐85折

位於迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚,，為您精心呈現多款您喜愛的美食，新鮮天然的蔬果、利用秘製醬料烹調的主食，以至賣相精美的甜點，大人小朋友一定會喜歡。大廚團隊更會於晚餐時段邀請大家創作「調色盤曲奇」，用附上的畫筆沾上朱古力醬或其他醬料，在曲奇上揮筆畫畫。另外，迪士尼朋友會隨時現身，與各位共享美好時光！

【85 折】藝彩廚自助晚餐（17:30 – 22:00）
預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59
用餐日期：即日至2024年12月20日
地址：迪士尼好萊塢酒店藝彩廚
優惠價錢：
星期一至四：成人$594/位，小童（3-11 歲）$385/位（原價成人$625/位，小童$405/位） 
星期五至日及公眾假期：成人$697/位，小童（3-11 歲）$447/位（原價成人$735/位，小童 $471/位）
備註：

  • 必須透過 KKday手機 App預訂
  • 預訂滿$1,700，輸入優惠碼「11DISNEYD」 即享原價85折優惠，即等於現有售價享額外 9 折
  • 優惠碼最多減$300

預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜3.香港文華東方酒店快船廊自助餐買一送一

位於香港文華東方酒店 Mandarin Oriental, Hong Kong 閣樓的快船廊一直深受食客愛戴，餐廳每日準時供應自助早午晚餐及下午茶，顧客更可俯瞰皇后像廣場。餐廳自助晚餐精選美食包括即開法國生蠔、波士頓龍蝦、本地鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、、慢煮美國牛肋骨等，每位顧客更獲贈大閘蟹一隻。

上海菜及大閘蟹自助晚餐
預訂日期：2024年11月1日12:00至11月7日23:59
用餐日期：2024年11月2日至12月8日
時間：
第一輪：18:00 – 20:00
第二輪：20:30 – 22:30
地址：香港中環干諾道中5號

【買一送一】自助晚餐買一送一
優惠價錢：
星期一至四：$978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位） 
星期五至日：$1,088/2位，$544/位（原價$2,174/2位）
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子遊｜泰國通馮凱淇推薦曼谷親子好去處 特大室內遊樂場7個Zone玩到盡

雙11優惠｜4.珠海梧桐樹酒店親子住宿半價

珠海梧桐樹酒店坐擁粵港澳大灣區橫琴口岸核心CBD，鄰近城軌橫琴站，交通方便。另外，酒店內設有面積14,000呎大型親子遊樂綜合體「橫琴梧桐樹主題樂園」，以熱氣球夢幻城堡泡泡樂園親子主題的遊樂場。也是目前珠海室內遊樂園最多泡泡球的遊樂園，還有滑梯、海洋球池、攀岩、彈翻床等一系列遊樂設施。不用走出酒店也可以玩足一日！

在酒店附近也有多個熱門旅遊景點，包括長隆海洋王國、灣仔海鮮街、珠海橫琴 Pokiddo 口袋屋運動夢工場國家、地理探險家中心，及獅門娛樂天地。非常適合一家大小親子遊。

珠海梧桐樹酒店親子住宿優惠
預訂日期：2024年11月1日15:00至11月11日23:59
地址：珠海香洲區琴海東路501號35-40層酒店

【半價】親子灣區雙床房半價
優惠價錢（最多2位成人及1位身高 1.2 米以下的小童）：$828/晚，平均只須$276/位（原價 HK$1,656/晚）
入住日期：2024年12月1日至2025年6月30日
優惠包括：
入住親子灣區雙床房一晚
退房日享用 2 大 1 小自助早餐
送一大一小兒童樂園門票
包香港來回珠海人工島永東巴士雙人車票
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜5.日本東京 - 京成電鐵Skyliner車票買一送一

東京一向是港人的熱門旅遊地，從成田機場前往市區，最方便快捷就是搭乘機場鐵路 Skyliner，約1小時到達，不需轉車。乘車時間及車站不限，持電子憑證到成田機場、上野或日暮里站的電子售票機或指定車站櫃台劃位即可上車。

京成電鐵 Skyliner車票優惠
預訂日期：2024年11月1日18:00至11月7日23:59
使用日期：2024年11月2日至12月31日

【買一送一】京成電鐵 Skyliner 車票（成田機場（NRT）往返上野/日暮里）
優惠價錢：$117/2 張，平均$59/張（原價$234/2張）
備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11SLB1G1」
預訂連結：KKday優惠預訂

KKday推出京成電鐵Skyliner車票買一送一 。（KKday圖片）

雙11優惠｜6.豐洲新型態美術館TeamLab Planet Tokyo買一送一

人氣大熱東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 以身臨其境的沉浸式體驗為概念，大人小孩都可
以欣賞並完全感受其中藝術。離地鐵站僅需步行1分鐘。

豐洲新型態美術館 TeamLab Planet Tokyo優惠
預訂日期：2024年11月1日21:00至11月7日23:59
使用日期：2024年11月2日至12月31日
地址：〒135-0061 東京都江東区豊洲６丁目１−１６

【買一送一】豐洲新型態美術館teamLab Planets Tokyo 門票 
優惠價錢：$213/2 張，平均$107/張（原價$426/2張）
備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11TLTB1G1」
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜7.開蓬巴士聖誕燈飾夜遊買一送一

每年聖誕，香港各區都會掛上不同聖誕燈飾，不想人擠人，不如考慮下坐開蓬巴士慢慢欣賞！

開蓬巴士聖誕燈飾夜遊優惠
預訂日期：2024年11月1日 23:00至11月7日23:59
出發日期：2024年11月29日至12月29日（逢星期一至五）
出發時間：18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00
集合地點：尖沙咀九龍酒店正門對面（半島酒店側門）
解散地點：九龍酒店
車程：約45分鐘

【買一送一】
優惠價錢（大小同價）：$111/2位，平均$55.5/位 （原價$760/2位）
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜11月2日4大優惠

雙11優惠｜8.香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐第2位$11

香港W酒店KITCHEN餐廳由即日起11月21日，推出「百味匯萃自助餐」，當中精選美食包括以藤椒調味的經典川菜「藤椒鉢鉢」、炒蝦和其他海鮮青口、螺肉、新彊孜然燒羊排骨、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕等。

另外，由11月22日至12月31日，酒店推出「節慶樂韻」自助饗宴，歡度佳節，精選包括枝竹羊腩煲、慢烤牛胸腩、海鮮珍珠麵、開心果草莓蛋糕、傳統黑森林蛋糕。在晚市自助餐時段會繼續啟動「暢享」時鐘，於指定時段推出招牌美食，其中包括意大利 bomboloni冬甩。

而在聖誕期間（12月24至26日）更會有聖誕限定菜色，包括威靈頓牛柳、法式焗龍蝦、烤火雞配栗子餡料、聖誕可樂火腿等。

香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐優惠
預訂日期：2024年11月2日12:00至11月8日23:59
使用日期：2024年11月4日至11月30日
地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店KITCHEN 

【第2位HK$11】「百味匯萃」/「節慶樂韻」自助午餐連無限暢飲
優惠價錢：
星期一至五：$488+$11/2位，連服務費即$597/2位，平均$298.5/位（原價$1,074/2位）
星期六至日：$598+$11/2位，連服務費即$729/2位，平均$364.5/位（原價$1,316/2位）
用餐時間：12:00-14:30
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+3
+2

雙11優惠｜9.韓國首爾樂高樂園門票買一送一

全球第10座，也是亞洲最大的樂高樂園！除了有各種樂高打造的模型及公仔外，還有限量
週邊商品。非常適合一家大小前往，樂高城裡更有消防員、汽車駕駛等職業體驗設施。

韓國首爾樂高樂園門票優惠
預訂日期：2024年11月2日18:00至11月11日23:59
使用日期：2024年11月3日至11月18日
地址：128 Hajungdo-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

【買一送一】樂高樂園門票
優惠價錢：$365/2張，平均$183/張（原價$730/2張）
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜10.韓國首爾樂天世界、樂天世界水族館門票買一送一

最具代表性之一、韓國首創且世界最大的室內主題遊樂園，位於首爾市區，搭乘地鐵可
直達。由多個區域組成：探險世界與戶外魔幻島園區、水族館，以及大型購物中心，足
以開心玩樂一整天。

韓國首爾樂天世界、樂天世界水族館優惠
預訂日期：2024年11月2日21:00至11月11日23:59
使用日期：2024年11月3日至12月31日
地址：：240 Olympic-ro, Songpa District, Seoul, 南韓

【買一送一】樂天世界綜合門票
優惠價錢：$202/2張起，平均$101/張起（原價$404/2張）
備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11LWB1G1」
預訂連結：KKday優惠預訂

點擊圖片放大
+3
+2

雙11優惠｜11.金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭$111

假日想帶小朋友出走香港，可以考慮到澳門，品嚐葡式美食和別具特色的西式建築！

金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭優惠
預訂日期：2024年11月2日23:00至11月8日23:59
使用日期：2024年11月3日至12月31日

【$111/位】金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭
優惠價錢：$111/位（原價$175/位）
備註：結賬前輸入優惠碼「11KKJET」
預訂連結：KKday優惠預訂

KKday推出金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭$111優惠。（KKday圖片）

雙11優惠｜11月3日5大優惠

雙11優惠｜12.港島海逸君綽酒店咖啡廳自助餐第2位$111

港島海逸君綽酒店咖啡廳推出多個自助餐，其中極品牛肋骨半自助午餐，每位可獲一份海鮮及刺身拼盤，當中包括蟹腳、新觧即開生蠔、三文魚、油甘魚及吞拿魚刺身，其他精選美食包括燒美國牛肋骨、燒雞鎚、芒果拿破崙，以及多款12款Mövenpick雪糕。

另外，也有「鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴」自助午餐，精選美食包括新鮮即開生蠔、蟹腳、凍蝦、避風塘炒麵包蟹、椒鹽鮑魚及多達 15 款的精美甜品等。而自助晚餐「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴」精選美食有即叫即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7 寸長阿根廷蝦、椒鹽蟹及蟹黃海鮮羹等。多款美食選擇，必定能夠滿足一家人的口味！

港島海逸君綽酒店咖啡廳自助餐優惠
預訂日期：2024年11月3日12:00至11月9日23:59
使用日期：2024年11月4日至12月30日（12月24-25日除外）
地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓 Harbour Grand Café

【第二位 HK$111】
1.極品牛肋骨半自助午餐
用餐時間：12:00-14:30
優惠價錢：
星期一至四：$180+$111/2 位，連服務費$327/2 位，平均$163.5/位（原價$396/2位）
預訂連結：KKday優惠

2.「鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴」自助午餐
用餐時間：12:00-14:30
優惠價錢：
星期五：$458+$111/2位，連服務費$662/2位，平均$331/位（原價$1,008/2位）
星期六至日：$498+$111/2 位，連服務費$710/2 位，平均$355/位（原價$1,096/2位）
12月1日起：$428+$111/2 位起，連服務費$626/2位起，平均$313/位起（原價 HK$942/2 位起）
預訂連結：KKday優惠

3.「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴」自助晚餐
用餐時間：18:30-22:00
優惠價錢：
星期一至四：$738+$111/2位，連服務費$998/2位，平均$499/位（原價$1,624/2位）
星期五至日：$798+$111/2位，連服務費$1,070/2位，平均$535/位（原價$1,756/2位）
12月1日起：$738+$111/2位起，連服務費$998/2位起，平均$499/位起（原價$1,624/2位起）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+4
+3

雙11優惠｜13.肯尼海鮮 Kenny Seafood 極品江蘇大閘蟹買一送一

肯尼海鮮具有多年海鮮批發零售網店經驗，創辦人作為漁民後代，把關海鮮品質。

肯尼海鮮 Kenny Seafood 極品江蘇大閘蟹優惠
預訂日期：2024年11月3日15:00至11月9日23:59
使用日期：2024年11月6日至11月30日
自取地址：葵涌華星街1-7號美華工業大廈13樓13B室

【買一送一】3.5-4両雌蟹/4-4.5両公蟹（自取）
優惠價錢：
3.5-4両雌蟹：$70/2隻，平均$35/隻（原價$140/2隻）
4-4.5両公蟹：$100/2隻，平均$50/隻（原價$200/2隻）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜14.台灣高鐵單程電子車票85折再買一送一

很多港人會利用週末快閃台灣，除了台北，台中和台南也有火紅的旅遊熱點，而最方便最地道
的方法就是乘搭高鐵！

台灣高鐵單程電子車票優惠
預訂日期：2024年11月3日18:00至11月14日
使用日期：即日起至2025年1月27日

【85折再買一送一】高鐵單程電子車票（送台灣5天 SIM卡及TW$120旅遊折扣金）
優惠價錢：
台北至台南單程：$279/2位，平均$139.5/位（原價$658/2位）
備註：輸入優惠碼「KKTHSR24」即享買一送一
預訂連結：KKday優惠

KKday推出台灣高鐵單程電子車票85折再買一送一。（KKday圖片）

雙11優惠｜15.台灣北海岸一日遊$111/位

一日走訪台北近郊多個經典必去景點！ 九份老街必吃美食芋圓及阿蘭草仔粿，打卡必去阿妹茶樓，十分老街放天燈及台版尼加拉之稱的十分瀑布等。

台灣北海岸一日遊優惠
預訂日期：2024年11月3日21:00至11月11日
使用日期：即日起至2025年11月15日

【$111】 台灣北海岸一日遊
優惠價錢：$111/位（原價$170/位起）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜16.和氣堂薑太后療法買一送一

和氣堂全新推出薑太后療程，其中包括具有強效的抗炎和暖身特性的薑后精油；提升溫度促進，血液循環和新陳代謝的遠紅外線按摩扶陽罐；深層驅寒排濕的獨家古法薑陣療法。

和氣堂薑太后療法優惠
預訂日期：2024年11月3日23:00至11月9日23:59
使用日期：購買日起計60日內有效
地址：
荔枝角店：長沙灣道 833 號長沙灣廣場2期802室
銅鑼灣店：銅鑼灣耀華街 25 號丹納中心19A室
營業時間：
星期一至五：11:00 - 20:15；
星期六：10:00 - 18:45
星期日（只限荔枝角店）：10:00 - 18:00
公眾假期休息

【15折再買一送一】最新薑太后療程70分鐘
優惠價錢：$298/2位，平均$149/位（原價$1,980/位）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜11月4日7大優惠

雙11優惠｜17.澳門新濠影匯水上樂園冬季票買一送一

澳門新濠影匯水上樂園是亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，一年365天冷暖恆溫 30 度，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點。園內以太空為主題，設有16個遊樂設施，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」等，小朋友必定會玩得樂而忘返。

澳門新濠影匯水上樂園冬季票優惠
預訂日期：2024年11月4日11:00至11月9日23:59
使用日期：2024年11月3日至12月31日
營業時間：12:00-20:00
地址：澳門路氹連貫公路西翼三樓

【買一送一】新濠影滙水上樂園冬季票（11–12 月） 
優惠價錢（大小同價）：$454/2 位，平均$227/位 （原價$908/2位）
備註：
輸入優惠碼「11WPB1G1」即享買一送一
必須透過KKday手機App預訂
身高不足100cm兒童免費入場
預訂連結：KKday優惠 

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜18.尖沙咀港青酒店港青咖啡座精選咖啡及果批$11/$111

不少港人喜歡在吃甜品，現在KKday推出優惠，於尖沙咀港青酒店港青咖啡座外賣購買雲南咖啡和 6吋士多啤梨批，分別享有$11及$111優惠。

尖沙咀港青酒店港青咖啡座優惠
預訂日期：2024年11月4日12:00至11月9日23:59
使用日期：2024年11月5日至12月15日
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號港青咖啡座（地下）

【$11/杯】雲南咖啡（外賣）
優惠價錢：$11/杯（原價$42/杯）
預訂連結：KKday優惠

【$111/個】 6吋士多啤梨批（外賣） 
優惠價錢：$111/個（原價$168/個）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜19.尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐$1,111/4位

尖沙咀港青酒店再臨閣推出「愛在聖誕」自助晚餐，當中的精選美食包括即煮鮑魚、焗生蠔、脆炸蟹腳、燒T骨羊、即煎虎蝦、波士頓龍蝦等，而甜品方面則有、三色朱古力慕司、迷你檸檬撻、藍莓芝士餅等。計劃和家人吃自助餐的大家，不妨考慮前往！

尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐優惠
預訂日期：2024年11月4日12:00至11月10日23:59
使用日期：2024年11月5日至12月15日
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號

【$1,111/4位】「愛在聖誕」自助晚餐
時間：18:15-21:30
優惠價錢：$1,111/4位，平均$277.8/位（原價$3,380/位）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜20.中環、太和 L'AMOUR 無限任食生蠔豪華盛宴買一送一

L'AMOUR推出法式 5 道菜連無限任食生蠔豪華盛宴，精選美食包括任食日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔、澳洲哥芬灣，而主菜提供威靈頓牛柳、乾式熟成紐西蘭法式羊仔架、香煎鵝肝配日本 A5和牛肉眼等選擇，必定能夠滿足喜歡吃生蠔的大家！

中環、太和 L'AMOUR無限任食生蠔豪華盛宴優惠
預訂日期：2024年11月4日15:00至11月10日23:59
用餐日期：2024年11月5日至12月31日
午市時段：星期一至星期日 12:00-16:00
晚市時段：星期一至星期日 16:00-23:00
地址：
中環分店：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖
太和分店：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖

【買一送一】法式5道菜連無限任食生蠔豪華盛宴
優惠價錢：$898/2位，平均$449/位（原價$1,796/2位）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+3
+2

雙11優惠｜21.新加坡環球影城門票買一送一

來到新加坡必去的環球影城，有多個遊樂設施盡受大人小朋友愛戴，當中的人氣主題景點包括《侏羅紀公園的失落世界》、《星際大爭霸》、《盜墓迷城》、《史力加》、《芝麻街》等。

新加坡環球影城優惠
預訂日期：2024年11月4日18:00至11月11日23:59
使用日期：即日起至2024年12月31日
地址：8 Sentosa Gateway, Singapore 098269

【買一送一】新加坡環球影城門票 
優惠價錢：$463/2位，平均$232/位 （原價$926/2位）
備註：
輸入優惠碼「KKD11USSB1G1」即享買一送一 
優惠碼數量有限，用完即止
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜22.新加坡S.E.A. Aquarium門票買一送一

新加坡的S.E.A.海洋館是世上最大的水族館之一，水族館裡有逾10萬種海洋生物，包括豹紋鯊、巨石斑魚和的前口蝠鱝等，小朋友可以了解海底世界的寶貴知識！

新加坡S.E.A. Aquarium優惠
預訂日期：2024年11月4日21:00至11月11日23:59
使用日期：即日起至2024年12月30日
地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

【買一送一】新加坡S.E.A. Aquarium門票
優惠價錢：成人$258 /2 張，平均$129/張 （原價$516/2 張）
備註：
輸入優惠碼「SEAAB1G1」即享買一送一 
優惠碼數量有限，用完即止
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+2

雙11優惠｜23.灣仔藝術中心JAJA隱藏菜單下午茶$111/位

KKday聯乘灣仔藝術中心JAJA獨家推出隱藏菜單「瑰麗果釀」下午茶，當中精選甜品包括覆盆子奇亞籽布丁、覆盆子芝士蛋糕棒、覆盆子魚子醬提拉米蘇撻；鬆餅方面有英式鬆餅配草莓玫瑰果醬和軟奶油忌廉；而鹹點則有蔬菜啫喱、甜薯串、炸菠菜芝士薯餅等。大家不要錯過！

灣仔藝術中心JAJA隱藏菜單優惠
預訂日期：2024年11月4日23:00至11月29日23:59
用餐日期：2024年11月5日至2024年11月30日
用餐時間：15:00 – 17:00
地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

【$111/位】KKday獨家隱藏菜單「瑰麗果釀」下午茶（兩位起） 
優惠價錢：$111/位（原價$471/位）
預訂連結：KKday優惠

點擊圖片放大
+3
+2

KKday「11.11 大折日」快閃優惠

11月1日（星期五）
時間快閃優惠優惠價錢預訂連結
11:00【KKday App 限定】
香港迪士尼樂園門票買一送一
  • 成人$590/2位起，平均$302.5/位
    （原價$1,180/2位）
  • 預訂滿$1,180， 輸入優惠碼「11HKDLB1G1」
  • 必須透過KKday手機App 預訂
預訂連結
【KKday App 限定】
迪士尼好萊塢酒店餐廳藝彩廚自助晚餐
  • 星期一至四：成人$594/位，小童（3-11歲）$385/位
    （原價成人$625/位，小童$405/位） 
  • 星期五至日及公眾假期：成人$697/位，小童（3-11歲）$447/位
    （原價成人$735/位，小童$471/位）
  • 預訂滿$1,700，輸入優惠碼「11DISNEYD」 即享原價85折優惠
預訂連結
12:00香港文華東方酒店快船廊自助餐買一送一
  • 星期一至四：$978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位） 
  • 星期五至日：$1,088/2位，$544/位（原價$2,174/2位）
預訂連結
15:00珠海梧桐樹酒店親子灣區雙住宿半價
  • $828/晚，平均只須$276/位（原價 HK$1,656/晚）

*最多2位成人及1位身高 1.2 米以下的小童）

預訂連結
18:00東京京成電鐵 Skyliner 車票買一送一
  • $117/2 張，平均$59/張（原價$234/2張）
預訂連結
21:00豐洲新型態美術館
TeamLab Planet Tokyo買一送一
  • $213/2 張，平均$107/張（原價$426/2張）
預訂連結
23:00開蓬巴士聖誕燈飾夜遊買一送一
  • $111/2位，平均$55.5/位 （原價$760/2位）

*大小同價

預訂連結
11月2日（星期六）
時間快閃優惠優惠價錢預訂連結
12:00香港W酒店KITCHEN餐廳
自助餐第2位$11
  • 星期一至五：$488+$11/2位，連服務費即$597/2位，平均$298.5/位
    （原價$1,074/2位）
  • 星期六至日：$598+$11/2位，連服務費即$729/2位，平均$364.5/位
    （原價$1,316/2位）
預訂連結
18:00首爾樂高樂園門票買一送一
  • $365/2張，平均$183/張
    （原價$730/2張）
預訂連結
21:00首爾樂天世界、
樂天世界水族館門票買一送一
  • $202/2張起，平均$101/張起
    （原價$404/2張）
  • 結賬前輸入優惠碼「KKD11LWB1G1」
預訂連結
23:00金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭，
只需$111/位
  • 優惠價錢：$111/位（原價$175/位）
  • 結賬前輸入優惠碼「11KKJET」
預訂連結
11月3日（星期日）預訂連結
12:00 港島海逸君綽酒店咖啡廳自助餐第2位$111

１.極品牛肋骨半自助午餐

  • 星期一至四：$180+$111/2 位，連服務費$327/2位，平均$163.5/位
    （原價$396/2位）

2.「鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴」自助午餐

  • 星期五：$458+$111/2位，連服務費$662/2位，平均$331/位
    （原價$1,008/2位） 
  • 星期六至日：$498+$111/2 位，連服務費$710/2 位，平均$355/位
    （原價$1,096/2位）
  • 12月1日起：$428+$111/2 位起，連服務費$626/2位起，平均$313/位起
    （原價 HK$942/2 位起）

3.「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴」自助晚餐

  • 星期一至四：$738+$111/2位，連服務費$998/2位，平均$499/位
    （原價$1,624/2位）
  • 星期五至日：$798+$111/2位，連服務費$1,070/2位，平均$535/位
    （原價$1,756/2位）
  • 12月1日起：$738+$111/2位起，連服務費$998/2位起，平均$499/位起
    （原價$1,624/2位起）
預訂連結
15:00肯尼海鮮 Kenny Seafood 極品江蘇大閘蟹買一送一
  • 3.5-4両雌蟹：$70/2隻，平均$35/隻
    （原價$140/2隻）
  • 4-4.5両公蟹：$100/2隻，平均$50/隻
    （原價$200/2隻）
預訂連結
18:00台灣高鐵單程電子車票85折再買一送一
  • 台北至台南單程：$279/2位，平均$139.5/位
    （原價$658/2位）
  • 輸入優惠碼「KKTHSR24」即享買一送一
預訂連結
21:00 台灣北海岸一日遊$111/位
  • $111/位
    （原價$170/位起）
預訂連結
23:00和氣堂薑太后療法買一送一
  • $298/2位，平均$149/位
    （原價$1,980/位）
     
預訂連結
11月4日（星期一）預訂連結
11:00【KKday App 限定】澳門新濠影匯水上樂園冬季票買一送一
  • $454/2 位，平均$227/位 
    （原價$908/2位）
  • 大小同價
  • 輸入優惠碼「11WPB1G1」即享買一送一
  • 必須透過KKday手機App預訂
  • 身高不足100cm兒童免費入場
預訂連結
12:00尖沙咀港青酒店港青咖啡座精選咖啡及果批$11/$111

1.雲南咖啡（外賣）

  • $11/杯
    （原價$42/杯）

2.6吋士多啤梨批（外賣）

  • $111/個
    （原價$168/個）
預訂連結
尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐$1,111/4 位
  • $1,111/4位，平均$277.8/位
    （原價$3,380/位）
預訂連結
15:00中環、太和 L'AMOUR 無限任食生蠔豪華盛宴買一送一
  • $898/2位，平均$449/位
    （原價$1,796/2位）
預訂連結
18:00 新加坡環球影城門票買一送一
  • $463/2位，平均$232/位 
    （原價$926/2位
  • 輸入優惠碼「KKD11USSB1G1」享買一送一 
  • 優惠碼數量有限，用完即止
預訂連結
21:00 新加坡S.E.A. Aquarium門票買一送一
  • 成人$258 /2 張，平均$129/張 
    （原價$516/2 張）
預訂連結
23:00灣仔藝術中心JAJA隱藏菜單下午茶$111/位
  • $111/位
    （原價$471/位）
預訂連結

雙11優惠｜累積消費贏住宿及曼谷來回機票

除了一系列玩樂飲食優惠外，KKday更設「消費龍虎榜」，由即日起至11日，累積消費額最高的首1000名會員，有機會贏取越車富國島5日4夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或本地護膚品牌面膜套裝，獎品總值約$150,000！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

好去處｜美國藝術家Kurt Perschke紅球12月襲港 將潛入10個重要文化地標
17:20 2024/10/31
好去處｜美國藝術家Kurt Perschke紅球12月襲港 將潛入10個重要文化地標
親子好去處｜哈利波特Mahou Dokoro日本以外首間限定店　11月底落戶又一城
19:15 2024/10/31
親子好去處｜哈利波特Mahou Dokoro日本以外首間限定店　11月底落戶又一城
兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師
16:41 2024/10/30
兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師

你可能感興趣

好去處｜美國藝術家Kurt Perschke紅球12月襲港 將潛入10個重要文化地標
17:20 2024/10/31
好去處｜美國藝術家Kurt Perschke紅球12月襲港 將潛入10個重要文化地標
親子好去處｜哈利波特Mahou Dokoro日本以外首間限定店　11月底落戶又一城
19:15 2024/10/31
親子好去處｜哈利波特Mahou Dokoro日本以外首間限定店　11月底落戶又一城
兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師
16:41 2024/10/30
兒童職業體驗｜12大兒童職業體驗最平$139起　Starbucks咖啡師/直升機飛行員/中醫師
好去處 著數優惠 飲食優惠 玩樂 住宿 美食 酒店 門票 teamLab Disney

最高瀏覽

迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸