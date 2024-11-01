雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】

▲ KKday推雙11優惠，即睇詳情！

為慶祝雙11，KKday推出「11.11 大折日」，由即日起，於指定時間推出不同優惠，包括迪士尼買一送一、迪士尼好萊塢酒店餐廳藝彩廚自助晚餐85折優惠等，另外更有機會贏取住宿機票！即睇詳情！

雙11優惠｜11月1日7大優惠

雙11優惠｜1.香港迪士尼樂園買一送一

不論大人小朋友都喜歡去的香港迪士尼樂園，推出買一送一優惠，今日（1日）早上11時開始開搶，大家打開KKday手機App，只要預訂滿$1,180，再輸入優惠碼「11HKDLB1G1」即享買一送一，每人平均低至$302.5，數量有限，額滿即止。

【買一送一】香港迪士尼樂園1日門票

預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59

使用日期：2024年11月2日至2025年1月3日

優惠價錢：成人$590/2位起，平均$302.5/位（原價$1,180/2位）

備註：

必須透過KKday手機App 預訂

預訂滿$1,180， 輸入優惠碼 「11HKDLB1G1」 即享買一送一

即享買一送一 購買其他級別門票，最多減 HK$590

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜2.迪士尼好萊塢酒店藝彩廚自助晚餐85折

位於迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚,，為您精心呈現多款您喜愛的美食，新鮮天然的蔬果、利用秘製醬料烹調的主食，以至賣相精美的甜點，大人小朋友一定會喜歡。大廚團隊更會於晚餐時段邀請大家創作「調色盤曲奇」，用附上的畫筆沾上朱古力醬或其他醬料，在曲奇上揮筆畫畫。另外，迪士尼朋友會隨時現身，與各位共享美好時光！

【85 折】藝彩廚自助晚餐（17:30 – 22:00）

預訂日期：2024年11月1日11:00至11月7日23:59

用餐日期：即日至2024年12月20日

地址：迪士尼好萊塢酒店藝彩廚

優惠價錢：

星期一至四：成人$594/位，小童（3-11 歲）$385/位（原價成人$625/位，小童$405/位）

星期五至日及公眾假期：成人$697/位，小童（3-11 歲）$447/位（原價成人$735/位，小童 $471/位）

備註：

必須透過 KKday手機 App預訂

預訂滿$1,700，輸入優惠碼 「11DISNEYD」 即享原價85折優惠，即等於現有售價享額外 9 折

即享原價85折優惠，即等於現有售價享額外 9 折 優惠碼最多減$300

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜3.香港文華東方酒店快船廊自助餐買一送一

位於香港文華東方酒店 Mandarin Oriental, Hong Kong 閣樓的快船廊一直深受食客愛戴，餐廳每日準時供應自助早午晚餐及下午茶，顧客更可俯瞰皇后像廣場。餐廳自助晚餐精選美食包括即開法國生蠔、波士頓龍蝦、本地鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、、慢煮美國牛肋骨等，每位顧客更獲贈大閘蟹一隻。

上海菜及大閘蟹自助晚餐

預訂日期：2024年11月1日12:00至11月7日23:59

用餐日期：2024年11月2日至12月8日

時間：

第一輪：18:00 – 20:00

第二輪：20:30 – 22:30

地址：香港中環干諾道中5號

【買一送一】自助晚餐買一送一

優惠價錢：

星期一至四：$978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位）

星期五至日：$1,088/2位，$544/位（原價$2,174/2位）

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介：

雙11優惠｜4.珠海梧桐樹酒店親子住宿半價

珠海梧桐樹酒店坐擁粵港澳大灣區橫琴口岸核心CBD，鄰近城軌橫琴站，交通方便。另外，酒店內設有面積14,000呎大型親子遊樂綜合體「橫琴梧桐樹主題樂園」，以熱氣球夢幻城堡泡泡樂園親子主題的遊樂場。也是目前珠海室內遊樂園最多泡泡球的遊樂園，還有滑梯、海洋球池、攀岩、彈翻床等一系列遊樂設施。不用走出酒店也可以玩足一日！

在酒店附近也有多個熱門旅遊景點，包括長隆海洋王國、灣仔海鮮街、珠海橫琴 Pokiddo 口袋屋運動夢工場國家、地理探險家中心，及獅門娛樂天地。非常適合一家大小親子遊。

珠海梧桐樹酒店親子住宿優惠

預訂日期：2024年11月1日15:00至11月11日23:59

地址：珠海香洲區琴海東路501號35-40層酒店

【半價】親子灣區雙床房半價

優惠價錢（最多2位成人及1位身高 1.2 米以下的小童）：$828/晚，平均只須$276/位（原價 HK$1,656/晚）

入住日期：2024年12月1日至2025年6月30日

優惠包括：

入住親子灣區雙床房一晚

退房日享用 2 大 1 小自助早餐

送一大一小兒童樂園門票

包香港來回珠海人工島永東巴士雙人車票

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜5.日本東京 - 京成電鐵Skyliner車票買一送一

東京一向是港人的熱門旅遊地，從成田機場前往市區，最方便快捷就是搭乘機場鐵路 Skyliner，約1小時到達，不需轉車。乘車時間及車站不限，持電子憑證到成田機場、上野或日暮里站的電子售票機或指定車站櫃台劃位即可上車。

京成電鐵 Skyliner車票優惠

預訂日期：2024年11月1日18:00至11月7日23:59

使用日期：2024年11月2日至12月31日

【買一送一】京成電鐵 Skyliner 車票（成田機場（NRT）往返上野/日暮里）

優惠價錢：$117/2 張，平均$59/張（原價$234/2張）

備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11SLB1G1」

預訂連結：KKday優惠預訂

▲ KKday推出京成電鐵Skyliner車票買一送一 。（KKday圖片）

雙11優惠｜6.豐洲新型態美術館TeamLab Planet Tokyo買一送一

人氣大熱東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 以身臨其境的沉浸式體驗為概念，大人小孩都可

以欣賞並完全感受其中藝術。離地鐵站僅需步行1分鐘。

豐洲新型態美術館 TeamLab Planet Tokyo優惠

預訂日期：2024年11月1日21:00至11月7日23:59

使用日期：2024年11月2日至12月31日

地址：〒135-0061 東京都江東区豊洲６丁目１−１６

【買一送一】豐洲新型態美術館teamLab Planets Tokyo 門票

優惠價錢：$213/2 張，平均$107/張（原價$426/2張）

備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11TLTB1G1」

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜7.開蓬巴士聖誕燈飾夜遊買一送一

每年聖誕，香港各區都會掛上不同聖誕燈飾，不想人擠人，不如考慮下坐開蓬巴士慢慢欣賞！

開蓬巴士聖誕燈飾夜遊優惠

預訂日期：2024年11月1日 23:00至11月7日23:59

出發日期：2024年11月29日至12月29日（逢星期一至五）

出發時間：18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00

集合地點：尖沙咀九龍酒店正門對面（半島酒店側門）

解散地點：九龍酒店

車程：約45分鐘

【買一送一】

優惠價錢（大小同價）：$111/2位，平均$55.5/位 （原價$760/2位）

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜11月2日4大優惠

雙11優惠｜8.香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐第2位$11

香港W酒店KITCHEN餐廳由即日起11月21日，推出「百味匯萃自助餐」，當中精選美食包括以藤椒調味的經典川菜「藤椒鉢鉢」、炒蝦和其他海鮮青口、螺肉、新彊孜然燒羊排骨、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕等。

另外，由11月22日至12月31日，酒店推出「節慶樂韻」自助饗宴，歡度佳節，精選包括枝竹羊腩煲、慢烤牛胸腩、海鮮珍珠麵、開心果草莓蛋糕、傳統黑森林蛋糕。在晚市自助餐時段會繼續啟動「暢享」時鐘，於指定時段推出招牌美食，其中包括意大利 bomboloni冬甩。

而在聖誕期間（12月24至26日）更會有聖誕限定菜色，包括威靈頓牛柳、法式焗龍蝦、烤火雞配栗子餡料、聖誕可樂火腿等。

香港W酒店KITCHEN餐廳自助餐優惠

預訂日期：2024年11月2日12:00至11月8日23:59

使用日期：2024年11月4日至11月30日

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店KITCHEN

【第2位HK$11】「百味匯萃」/「節慶樂韻」自助午餐連無限暢飲

優惠價錢：

星期一至五：$488+$11/2位，連服務費即$597/2位，平均$298.5/位（原價$1,074/2位）

星期六至日：$598+$11/2位，連服務費即$729/2位，平均$364.5/位（原價$1,316/2位）

用餐時間：12:00-14:30

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雙11優惠｜9.韓國首爾樂高樂園門票買一送一

全球第10座，也是亞洲最大的樂高樂園！除了有各種樂高打造的模型及公仔外，還有限量

週邊商品。非常適合一家大小前往，樂高城裡更有消防員、汽車駕駛等職業體驗設施。

韓國首爾樂高樂園門票優惠

預訂日期：2024年11月2日18:00至11月11日23:59

使用日期：2024年11月3日至11月18日

地址：128 Hajungdo-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, 南韓

【買一送一】樂高樂園門票

優惠價錢：$365/2張，平均$183/張（原價$730/2張）

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜10.韓國首爾樂天世界、樂天世界水族館門票買一送一

最具代表性之一、韓國首創且世界最大的室內主題遊樂園，位於首爾市區，搭乘地鐵可

直達。由多個區域組成：探險世界與戶外魔幻島園區、水族館，以及大型購物中心，足

以開心玩樂一整天。

韓國首爾樂天世界、樂天世界水族館優惠

預訂日期：2024年11月2日21:00至11月11日23:59

使用日期：2024年11月3日至12月31日

地址：：240 Olympic-ro, Songpa District, Seoul, 南韓

【買一送一】樂天世界綜合門票

優惠價錢：$202/2張起，平均$101/張起（原價$404/2張）

備註：結賬前輸入優惠碼「KKD11LWB1G1」

預訂連結：KKday優惠預訂

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雙11優惠｜11.金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭$111

假日想帶小朋友出走香港，可以考慮到澳門，品嚐葡式美食和別具特色的西式建築！

金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭優惠

預訂日期：2024年11月2日23:00至11月8日23:59

使用日期：2024年11月3日至12月31日

【$111/位】金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭

優惠價錢：$111/位（原價$175/位）

備註：結賬前輸入優惠碼「11KKJET」

預訂連結：KKday優惠預訂

▲ KKday推出金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭$111優惠。（KKday圖片）

雙11優惠｜11月3日5大優惠

雙11優惠｜12.港島海逸君綽酒店咖啡廳自助餐第2位$111

港島海逸君綽酒店咖啡廳推出多個自助餐，其中極品牛肋骨半自助午餐，每位可獲一份海鮮及刺身拼盤，當中包括蟹腳、新觧即開生蠔、三文魚、油甘魚及吞拿魚刺身，其他精選美食包括燒美國牛肋骨、燒雞鎚、芒果拿破崙，以及多款12款Mövenpick雪糕。

另外，也有「鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴」自助午餐，精選美食包括新鮮即開生蠔、蟹腳、凍蝦、避風塘炒麵包蟹、椒鹽鮑魚及多達 15 款的精美甜品等。而自助晚餐「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴」精選美食有即叫即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7 寸長阿根廷蝦、椒鹽蟹及蟹黃海鮮羹等。多款美食選擇，必定能夠滿足一家人的口味！

港島海逸君綽酒店咖啡廳自助餐優惠

預訂日期：2024年11月3日12:00至11月9日23:59

使用日期：2024年11月4日至12月30日（12月24-25日除外）

地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓 Harbour Grand Café

【第二位 HK$111】

1.極品牛肋骨半自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價錢：

星期一至四：$180+$111/2 位，連服務費$327/2 位，平均$163.5/位（原價$396/2位）

預訂連結：KKday優惠

2.「鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴」自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠價錢：

星期五：$458+$111/2位，連服務費$662/2位，平均$331/位（原價$1,008/2位）

星期六至日：$498+$111/2 位，連服務費$710/2 位，平均$355/位（原價$1,096/2位）

12月1日起：$428+$111/2 位起，連服務費$626/2位起，平均$313/位起（原價 HK$942/2 位起）

預訂連結：KKday優惠

3.「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴」自助晚餐

用餐時間：18:30-22:00

優惠價錢：

星期一至四：$738+$111/2位，連服務費$998/2位，平均$499/位（原價$1,624/2位）

星期五至日：$798+$111/2位，連服務費$1,070/2位，平均$535/位（原價$1,756/2位）

12月1日起：$738+$111/2位起，連服務費$998/2位起，平均$499/位起（原價$1,624/2位起）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雙11優惠｜13.肯尼海鮮 Kenny Seafood 極品江蘇大閘蟹買一送一

肯尼海鮮具有多年海鮮批發零售網店經驗，創辦人作為漁民後代，把關海鮮品質。

肯尼海鮮 Kenny Seafood 極品江蘇大閘蟹優惠

預訂日期：2024年11月3日15:00至11月9日23:59

使用日期：2024年11月6日至11月30日

自取地址：葵涌華星街1-7號美華工業大廈13樓13B室

【買一送一】3.5-4両雌蟹/4-4.5両公蟹（自取）

優惠價錢：

3.5-4両雌蟹：$70/2隻，平均$35/隻（原價$140/2隻）

4-4.5両公蟹：$100/2隻，平均$50/隻（原價$200/2隻）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜14.台灣高鐵單程電子車票85折再買一送一

很多港人會利用週末快閃台灣，除了台北，台中和台南也有火紅的旅遊熱點，而最方便最地道

的方法就是乘搭高鐵！

台灣高鐵單程電子車票優惠

預訂日期：2024年11月3日18:00至11月14日

使用日期：即日起至2025年1月27日

【85折再買一送一】高鐵單程電子車票（送台灣5天 SIM卡及TW$120旅遊折扣金）

優惠價錢：

台北至台南單程：$279/2位，平均$139.5/位（原價$658/2位）

備註：輸入優惠碼「KKTHSR24」即享買一送一

預訂連結：KKday優惠

▲ KKday推出台灣高鐵單程電子車票85折再買一送一。（KKday圖片）

雙11優惠｜15.台灣北海岸一日遊$111/位

一日走訪台北近郊多個經典必去景點！ 九份老街必吃美食芋圓及阿蘭草仔粿，打卡必去阿妹茶樓，十分老街放天燈及台版尼加拉之稱的十分瀑布等。

台灣北海岸一日遊優惠

預訂日期：2024年11月3日21:00至11月11日

使用日期：即日起至2025年11月15日

【$111】 台灣北海岸一日遊

優惠價錢：$111/位（原價$170/位起）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜16.和氣堂薑太后療法買一送一

和氣堂全新推出薑太后療程，其中包括具有強效的抗炎和暖身特性的薑后精油；提升溫度促進，血液循環和新陳代謝的遠紅外線按摩扶陽罐；深層驅寒排濕的獨家古法薑陣療法。

和氣堂薑太后療法優惠

預訂日期：2024年11月3日23:00至11月9日23:59

使用日期：購買日起計60日內有效

地址：

荔枝角店：長沙灣道 833 號長沙灣廣場2期802室

銅鑼灣店：銅鑼灣耀華街 25 號丹納中心19A室

營業時間：

星期一至五：11:00 - 20:15；

星期六：10:00 - 18:45

星期日（只限荔枝角店）：10:00 - 18:00

公眾假期休息

【15折再買一送一】最新薑太后療程70分鐘

優惠價錢：$298/2位，平均$149/位（原價$1,980/位）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜11月4日7大優惠

雙11優惠｜17.澳門新濠影匯水上樂園冬季票買一送一

澳門新濠影匯水上樂園是亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，一年365天冷暖恆溫 30 度，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點。園內以太空為主題，設有16個遊樂設施，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」等，小朋友必定會玩得樂而忘返。

澳門新濠影匯水上樂園冬季票優惠

預訂日期：2024年11月4日11:00至11月9日23:59

使用日期：2024年11月3日至12月31日

營業時間：12:00-20:00

地址：澳門路氹連貫公路西翼三樓

【買一送一】新濠影滙水上樂園冬季票（11–12 月）

優惠價錢（大小同價）：$454/2 位，平均$227/位 （原價$908/2位）

備註：

輸入優惠碼「11WPB1G1」即享買一送一

必須透過KKday手機App預訂

身高不足100cm兒童免費入場

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜18.尖沙咀港青酒店港青咖啡座精選咖啡及果批$11/$111

不少港人喜歡在吃甜品，現在KKday推出優惠，於尖沙咀港青酒店港青咖啡座外賣購買雲南咖啡和 6吋士多啤梨批，分別享有$11及$111優惠。

尖沙咀港青酒店港青咖啡座優惠

預訂日期：2024年11月4日12:00至11月9日23:59

使用日期：2024年11月5日至12月15日

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號港青咖啡座（地下）

【$11/杯】雲南咖啡（外賣）

優惠價錢：$11/杯（原價$42/杯）

預訂連結：KKday優惠

【$111/個】 6吋士多啤梨批（外賣）

優惠價錢：$111/個（原價$168/個）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜19.尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐$1,111/4位

尖沙咀港青酒店再臨閣推出「愛在聖誕」自助晚餐，當中的精選美食包括即煮鮑魚、焗生蠔、脆炸蟹腳、燒T骨羊、即煎虎蝦、波士頓龍蝦等，而甜品方面則有、三色朱古力慕司、迷你檸檬撻、藍莓芝士餅等。計劃和家人吃自助餐的大家，不妨考慮前往！

尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐優惠

預訂日期：2024年11月4日12:00至11月10日23:59

使用日期：2024年11月5日至12月15日

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號

【$1,111/4位】「愛在聖誕」自助晚餐

時間：18:15-21:30

優惠價錢：$1,111/4位，平均$277.8/位（原價$3,380/位）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜20.中環、太和 L'AMOUR 無限任食生蠔豪華盛宴買一送一

L'AMOUR推出法式 5 道菜連無限任食生蠔豪華盛宴，精選美食包括任食日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔、澳洲哥芬灣，而主菜提供威靈頓牛柳、乾式熟成紐西蘭法式羊仔架、香煎鵝肝配日本 A5和牛肉眼等選擇，必定能夠滿足喜歡吃生蠔的大家！

中環、太和 L'AMOUR無限任食生蠔豪華盛宴優惠

預訂日期：2024年11月4日15:00至11月10日23:59

用餐日期：2024年11月5日至12月31日

午市時段：星期一至星期日 12:00-16:00

晚市時段：星期一至星期日 16:00-23:00

地址：

中環分店：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖

太和分店：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖

【買一送一】法式5道菜連無限任食生蠔豪華盛宴

優惠價錢：$898/2位，平均$449/位（原價$1,796/2位）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

雙11優惠｜21.新加坡環球影城門票買一送一

來到新加坡必去的環球影城，有多個遊樂設施盡受大人小朋友愛戴，當中的人氣主題景點包括《侏羅紀公園的失落世界》、《星際大爭霸》、《盜墓迷城》、《史力加》、《芝麻街》等。

新加坡環球影城優惠

預訂日期：2024年11月4日18:00至11月11日23:59

使用日期：即日起至2024年12月31日

地址：8 Sentosa Gateway, Singapore 098269

【買一送一】新加坡環球影城門票

優惠價錢：$463/2位，平均$232/位 （原價$926/2位）

備註：

輸入優惠碼「KKD11USSB1G1」即享買一送一

優惠碼數量有限，用完即止

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜22.新加坡S.E.A. Aquarium門票買一送一

新加坡的S.E.A.海洋館是世上最大的水族館之一，水族館裡有逾10萬種海洋生物，包括豹紋鯊、巨石斑魚和的前口蝠鱝等，小朋友可以了解海底世界的寶貴知識！

新加坡S.E.A. Aquarium優惠

預訂日期：2024年11月4日21:00至11月11日23:59

使用日期：即日起至2024年12月30日

地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

【買一送一】新加坡S.E.A. Aquarium門票

優惠價錢：成人$258 /2 張，平均$129/張 （原價$516/2 張）

備註：

輸入優惠碼「SEAAB1G1」即享買一送一

優惠碼數量有限，用完即止

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +2

雙11優惠｜23.灣仔藝術中心JAJA隱藏菜單下午茶$111/位

KKday聯乘灣仔藝術中心JAJA獨家推出隱藏菜單「瑰麗果釀」下午茶，當中精選甜品包括覆盆子奇亞籽布丁、覆盆子芝士蛋糕棒、覆盆子魚子醬提拉米蘇撻；鬆餅方面有英式鬆餅配草莓玫瑰果醬和軟奶油忌廉；而鹹點則有蔬菜啫喱、甜薯串、炸菠菜芝士薯餅等。大家不要錯過！

灣仔藝術中心JAJA隱藏菜單優惠

預訂日期：2024年11月4日23:00至11月29日23:59

用餐日期：2024年11月5日至2024年11月30日

用餐時間：15:00 – 17:00

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

【$111/位】KKday獨家隱藏菜單「瑰麗果釀」下午茶（兩位起）

優惠價錢：$111/位（原價$471/位）

預訂連結：KKday優惠

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

KKday「11.11 大折日」快閃優惠

11月1日（星期五） 時間 快閃優惠 優惠價錢 預訂連結 11:00 【KKday App 限定】

香港迪士尼樂園門票買一送一 成人$590/2位起，平均$302.5/位

（原價$1,180/2位）

（原價$1,180/2位） 預訂滿$1,180， 輸入優惠碼 「11HKDLB1G1」

必須透過KKday手機App 預訂 預訂連結 【KKday App 限定】

迪士尼好萊塢酒店餐廳藝彩廚自助晚餐 星期一至四：成人$594/位，小童（3-11歲）$385/位

（原價成人$625/位，小童$405/位）

（原價成人$625/位，小童$405/位） 星期五至日及公眾假期：成人$697/位，小童（3-11歲）$447/位

（原價成人$735/位，小童$471/位）

（原價成人$735/位，小童$471/位） 預訂滿$1,700，輸入優惠碼「11DISNEYD」 即享原價85折優惠 預訂連結 12:00 香港文華東方酒店快船廊自助餐買一送一 星期一至四：$978/2位，平均$489/位（原價$1,954/2位）

星期五至日：$1,088/2位，$544/位（原價$2,174/2位） 預訂連結 15:00 珠海梧桐樹酒店親子灣區雙住宿半價 $828/晚，平均只須$276/位（原價 HK$1,656/晚） *最多2位成人及1位身高 1.2 米以下的小童） 預訂連結 18:00 東京京成電鐵 Skyliner 車票買一送一 $117/2 張，平均$59/張（原價$234/2張） 預訂連結 21:00 豐洲新型態美術館

TeamLab Planet Tokyo買一送一 $213/2 張，平均$107/張（原價$426/2張） 預訂連結 23:00 開蓬巴士聖誕燈飾夜遊買一送一 $111/2位，平均$55.5/位 （原價$760/2位） *大小同價 預訂連結 11月2日（星期六） 時間 快閃優惠 優惠價錢 預訂連結 12:00 香港W酒店KITCHEN餐廳

自助餐第2位$11 星期一至五：$488+$11/2位，連服務費即$597/2位，平均$298.5/位

（原價$1,074/2位）

（原價$1,074/2位） 星期六至日：$598+$11/2位，連服務費即$729/2位，平均$364.5/位

（原價$1,316/2位） 預訂連結 18:00 首爾樂高樂園門票買一送一 $365/2張，平均$183/張

（原價$730/2張） 預訂連結 21:00 首爾樂天世界、

樂天世界水族館門票買一送一 $202/2張起，平均$101/張起

（原價$404/2張）

（原價$404/2張） 結賬前輸入優惠碼「KKD11LWB1G1」 預訂連結 23:00 金光飛航單程船票往/返氹仔客運碼頭，

只需$111/位 優惠價錢：$111/位（原價$175/位）

結賬前輸入優惠碼「11KKJET」 預訂連結 11月3日（星期日） 預訂連結 12:00 港島海逸君綽酒店咖啡廳自助餐第2位$111 １.極品牛肋骨半自助午餐 星期一至四：$180+$111/2 位，連服務費$327/2位，平均$163.5/位

（原價$396/2位） 2.「鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴」自助午餐 星期五：$458+$111/2位，連服務費$662/2位，平均$331/位

（原價$1,008/2位）

（原價$1,008/2位） 星期六至日：$498+$111/2 位，連服務費$710/2 位，平均$355/位

（原價$1,096/2位）

（原價$1,096/2位） 12月1日起：$428+$111/2 位起，連服務費$626/2位起，平均$313/位起

（原價 HK$942/2 位起） 3.「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴」自助晚餐 星期一至四：$738+$111/2位，連服務費$998/2位，平均$499/位

（原價$1,624/2位）

（原價$1,624/2位） 星期五至日：$798+$111/2位，連服務費$1,070/2位，平均$535/位

（原價$1,756/2位）

（原價$1,756/2位） 12月1日起：$738+$111/2位起，連服務費$998/2位起，平均$499/位起

（原價$1,624/2位起） 預訂連結 15:00 肯尼海鮮 Kenny Seafood 極品江蘇大閘蟹買一送一 3.5-4両雌蟹：$70/2隻，平均$35/隻

（原價$140/2隻）

（原價$140/2隻） 4-4.5両公蟹：$100/2隻，平均$50/隻

（原價$200/2隻） 預訂連結 18:00 台灣高鐵單程電子車票85折再買一送一 台北至台南單程：$279/2位，平均$139.5/位

（原價$658/2位）

（原價$658/2位） 輸入優惠碼「KKTHSR24」即享買一送一 預訂連結 21:00 台灣北海岸一日遊$111/位 $111/位

（原價$170/位起） 預訂連結 23:00 和氣堂薑太后療法買一送一 $298/2位，平均$149/位

（原價$1,980/位）

預訂連結 11月4日（星期一） 預訂連結 11:00 【KKday App 限定】澳門新濠影匯水上樂園冬季票買一送一 $454/2 位，平均$227/位

（原價$908/2位）

（原價$908/2位） 大小同價

輸入優惠碼「11WPB1G1」即享買一送一

必須透過KKday手機App預訂

身高不足100cm兒童免費入場 預訂連結 12:00 尖沙咀港青酒店港青咖啡座精選咖啡及果批$11/$111 1.雲南咖啡（外賣） $11/杯

（原價$42/杯） 2.6吋士多啤梨批（外賣） $111/個

（原價$168/個） 預訂連結 尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐$1,111/4 位 $1,111/4位，平均$277.8/位

（原價$3,380/位） 預訂連結 15:00 中環、太和 L'AMOUR 無限任食生蠔豪華盛宴買一送一 $898/2位，平均$449/位

（原價$1,796/2位） 預訂連結 18:00 新加坡環球影城門票買一送一 $463/2位，平均$232/位

（原價$926/2位

（原價$926/2位 輸入優惠碼「 KKD11USSB1G1 」享買一送一

」享買一送一 優惠碼數量有限，用完即止 預訂連結 21:00 新加坡S.E.A. Aquarium門票買一送一 成人$258 /2 張，平均$129/張

（原價$516/2 張） 預訂連結 23:00 灣仔藝術中心JAJA隱藏菜單下午茶$111/位 $111/位

（原價$471/位） 預訂連結

雙11優惠｜累積消費贏住宿及曼谷來回機票

除了一系列玩樂飲食優惠外，KKday更設「消費龍虎榜」，由即日起至11日，累積消費額最高的首1000名會員，有機會贏取越車富國島5日4夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或本地護膚品牌面膜套裝，獎品總值約$150,000！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】