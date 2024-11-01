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美食情報｜Lady M與La Maison du Chocolat首度聯乘　全球獨家奢華軟心黑朱古力千層蛋糕

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

Lady M X La Maison du Chocolat 軟心黑朱古力千層蛋糕6吋原個蛋糕$580、9吋原個蛋糕$860、件裝蛋糕$86。（相片提供：Lady M）

精品蛋糕店 Lady M以千層蛋糕聞名、Maison du Chocolat是法國奢華朱古力品牌，現兩大翹楚合作打造朱古力奢華系列，推出軟心黑朱古力千層蛋糕及朱古力棉花餅。

Lady M X La Maison du Chocolat 軟心黑朱古力千層蛋糕6吋原個蛋糕$580、9吋原個蛋糕$860、件裝蛋糕$86。（相片提供：Lady M）

是次聯乘帶來兩個品牌的嶄新創作，Lady M X La Maison du Chocolat 軟心黑朱古力千層蛋糕及Lady M X La Maison du Chocolat 朱古力棉花餅，融入各自的故事與經典，成為聖誕佳節、新年派對、情人節，與家人、朋友及摯愛一起分享喜悅的好禮，於2024年11月1日至2025年2月28日，只在Lady M香港及La Maison du Chocolat香港全球獨家發售。

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富層次的軟心黑朱古力千層蛋糕

Lady M X La Maison du Chocolat 軟心黑朱古力千層蛋糕的細緻之中，有別於以往的Lady M千層蛋糕系列，這次新推出的千層蛋糕表面搭配了一層醇厚無瑕的軟心朱古力鏡面，頂層裝飾着Valrhona朱古力鮮忌廉圈、奢華的金箔與可可豆碎片作為亮眼點綴，外形彰顯高貴。

手工班戟皮層層交疊之間加入入口即溶的黑朱古力軟心。（相片提供：Lady M）

蛋糕選用法國頂級70%Valrhona 黑朱古力為主材料，製成如紙般透薄的手工班戟皮，配搭杏仁忌廉、可可豆碎片與小量冧酒令味道加以昇華。蛋糕的點睛之筆，是層層交疊之間加入入口即溶的黑朱古力軟心，將La Maison du Chocolat 的法式風味融入Lady M的經典之中，層次更細膩豐富，甜味中帶有一絲苦澀在舌尖綻放，朱古力風味縈繞味蕾。

節日送禮之選：朱古力棉花餅

Lady M X La Maison du Chocolat 朱古力棉花餅是向La Maison du Chocolat 的經典馬克龍小圓餅和 Lady M 的The Queen’s Dacquoise 女王的棉花餅致敬。

Lady M X La Maison du Chocolat 朱古力棉花餅$308/盒6件裝。（相片提供：Lady M）

這棉花餅選用法國100%可可膏及日本特幼杏仁粉，低溫烘烤製成棉花餅外層酥脆、內部蓬鬆軟糯的黑朱古力外皮，造型十足一塊塊小金磚；表面再以金箔碎點綴，最適合作為節日禮物。

朱古力棉花餅像一塊小金磚，表面再以金箔碎點綴，夠氣派。（相片提供：Lady M）

軟心內餡如馬卡龍小圓餅的精粹般擁有入口即溶、柔軟且豐富的濃厚朱古力夾心內餡；致敬經典同時不失創新，朱古力軟心之中包裹著新層次的軟心焦糖，朱古力焦糖芬芳在口中爆發，伴隨棉花餅的輕盈口感，兩者平衡恰到好處。

Lady M 官網

 

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