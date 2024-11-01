盛事經濟｜香港成功申辦2026年國家和地區奧委會協會全體代表大會　世界知名運動員將獲邀出席

▲ （政府新聞處圖片）

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會宣布，今天（11月1日）於葡萄牙卡斯卡伊斯舉行的國家和地區奧委會協會（ANOC）2024年全體代表大會上，成功申辦2026年ANOC全體代表大會。

ANOC由206個國家和地區奧林匹克委員會組成，負責維護和促進世界各奧委會的利益，並支持在全球推廣奧林匹克價值觀，全體代表大會是ANOC的最高監管機構。預料2026年ANOC全體代表大會將有超過1200名海外及本地代表參與，國際奧委會、國際單項運動聯會，以及奧運會籌備委員會成員亦將獲邀出席。

港協暨奧委會會長霍震霆表示，很榮幸香港成功申辦2026年ANOC全體代表大會，接待來自各個國家和地區的奧委會代表，共同探討國際體育發展。他續指，這次申辦ANOC全體代表大會，港協暨奧委會獲政府全力支持，對香港意義重大，不但有助促進各國和地區在體育活動交流和合作，彰顯奧林匹克精神，同時鞏固香港作為體育盛事之都的形象，藉體育、會議 展覽和旅遊的協同效應，向世界展示香港的魅力，說好香港故事。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港成功申辦2026年協會全體代表大會，充分體現國際間對香港籌辦國際體壇盛事的信心。政府會全力支持和指導香協暨奧委會辦好這個重要的國際會議，協調相關政府部門、不同界別包括旅遊業界、商界緊密合作，以彰顯體育、會議展覽和旅遊的協同效應，發揮香港聯通國際的優勢，共同說好香港故事。

2026年ANOC全體代表大會計劃於2026年下半年在香港舉行，共5日4夜，設有專題研討會、交流活動等，亦會舉辦頒獎典禮嘉許運動員及體育界人士，世界各地知名運動員將會獲邀出席。

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