高才通續簽｜即日起容許高才在簽證到期前三個月申續簽 一文看清續簽條件
撰文： 戴朗希
發布時間： 51 分鐘前
最後更新： 18 分鐘前
《施政報告》擴大高才通計劃大學名單，新增院校畢業生即日起可申請。另外，入境處即日起容許獲批高才於簽證到期前三個月，申請續簽。
高才通續簽要求包括：
1、在港已獲得聘用，並有穩定的收入
申請人須提交僱傭合約，當中應列明各項聘用條款及細節，包括按照《僱傭條例》訂明的僱員基本保障及權益
2、以非僱傭合約形式工作的申請人 (例如從事以佣金為主要收入的工作)，入境處會考慮以下因素：
*從事的工作須通常是由學位持有人擔任；
*收入水平 (過往及預計將來)；
*工作帶來的經濟效益，例如所納稅款；
*簽證有效期間申請人留港的時間；
3、在港開辦或參與業務的申請人
須證明其業務確實在港運作，能健康營運並持續發展，能對香港特區經濟作出貢獻。
入境處考慮因素包括：業務營運及發展的情況，例如營業額、財政資源、投資款額、在本地開設的職位數目。
受聘於非本港企業符三條件可續簽
入境處表示，在特定的情況下，接納申請人受聘於非本港企業為符合續簽條件：
1、受僱的合約訂明受聘人員的工作包括來港履行部分工作職責；
2、屬管理層或專業人員 (一般而言，受僱人員的年薪達到港幣120萬元或以上）；
3、在提出續簽申請前一個稅務年度在香港有繳納税款。
高才通大學名單今起增13間
另外，今日起高才通計劃將加入13所大學，令名單增至198間頂尖大學，勞工及福利局表示名單將於明年1月初作年度更新。
13所大學名單：
1。四川大學
2。北京航天大學
3。東南大學
4。北京理工大學
5。同濟大學
6。中國人民大學
7。北京師範大學
8。南開大學
9。天津大學
10。皇家藝術學院
11。倫敦藝術大學
12。帕森設計學院
13。羅德島設計學院
延長高才通計劃A類申請首個簽證年期至3年
施政報告又提到延長高才通計劃A類申請的首個簽證年期至3年，勞福局今日表示，由今年施政報告公布當日、即10月16日起獲批的該類人才的首個簽證期限年期由2年延長至3年，即使申請人未獲聘或開辦／參與業務，都可以無條件獲准延長逗留1年。
局方又提到，高才通A類人才為高收入人士，來港後就業率較高，而A類已婚佔約9成，較B類的7成及C類百分之六為高，因此舉家移居香港較普遍，延長簽證有助鼓勵他們盡快動身移居香港。
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