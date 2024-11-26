小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南 全港417間小班教學學校名單
撰文： 李盛芝
發布時間： 53 分鐘前
最後更新： 49 分鐘前
【小一自行分配學位2024/小一統一派位2025/小班教學2024】小一自行派位結果已於11月18日揭盅，若在此階段不獲取錄的申請學童，家長需要在明年一月，申請統一派位以能在九月入讀小一。TOPick整理實施小班教學的小學名單，其中，元朗區為最多學校實施小班教學的校網，多達41間，家長可作為選校的參考指標之一。
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教育局在2009年起在官津小學實施小班教學，2023/24學年全港有385間學校推行小班，逐步增至本學年的417間，即佔全港小學的超過90%。根據教育局的定義，小班教學每班人數一般不超過25人。
本港2024/25學年實施小班教學的小學名單：
小班教學2024｜港島區
|校網
|地區
|學校
|11
|中西區
|1.聖公會基恩小學（新）
|2.聖公會聖彼得小學（新）
|3.嘉諾撒聖心學校（新）
|4.聖安多尼學校（新）
|5.中西區聖安多尼學校（新）
|6.般咸道官立小學（新）
|7.英皇書院同學會小學
|8.英皇書院同學會小學第二校
|9.聖公會聖馬太小學
|10.聖嘉祿學校
|11.聖士提反女子中學附屬小學
|12.香港潮商學校
|13.天主教總堂區學校
|14.李陞小學
|15.新會商會學校
|16.聖公會呂明才紀念小學
|12
|灣仔
|17.聖保祿天主教小學（新）
|18.嘉諾撒聖方濟各學校（新）
|19.聖若瑟小學（新）
|20.瑪利曼小學（新）
|21.佛教黃焯菴小學
|22.寶覺小學
|23.保良局金銀業貿易場張凝文學校
|24.東華三院李賜豪小學
|25.寶血小學
|26.李陞大坑學校
|27.聖公會聖雅各小學
|28.軒尼詩道官立小學
|29.軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|30.官立嘉道理爵士小學
|31.北角官立小學（雲景道）
|16
|東區
|32.北角循道學校
|33.丹拿山循道學校
|34.啟基學校（港島）
|35.太古小學
|36.佛教中華康山學校
|37.北角衞理小學
|38.北角官立小學
|39.番禺會所華仁小學
|40.香港嘉諾撒學校
|41.聖公會聖米迦勒小學
|42.滬江小學
|43.基督教香港信義會信愛學校
|44.慈幼學校
|45.筲箕灣崇真學校
|46.培僑小學
|47.救世軍中原慈善基金學校
|48.救世軍韋理夫人紀念學校
|49.勵志會梁李秀娛紀念小學
|50.筲箕灣官立小學
|51.愛秩序灣官立小學
|52.天主教明德學校
|53.中華基督教會基灣小學
|54.中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|55.香港中國婦女會丘佐榮學校
|56.聖公會柴灣聖米迦勒小學
|18
|南區
|57.鴨脷洲街坊學校
|58.嘉諾撒培德學校
|59.華富邨寶血小學
|60.海怡寶血小學
|61.聖公會田灣始南小學
|62.聖公會置富始南小學
|63.聖伯多祿天主教小學
|64.香港南區官立小學
|65.東華三院鶴山學校
|66.香港仔聖伯多祿天主教小學
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額 僅一校超收10人【持續更新】
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位九龍區學校 11間學校超收10人以上【持續更新】
小班教學2024｜九龍區
|校網
|地區
|學校
|31
|油尖旺
|67.循道學校（新）
|68.油蔴地天主教小學（新）
|69.德信學校（新）
|70.油蔴地街坊會學校（新）
|71.油蔴地天主教小學（海泓道）（新）
|72.東莞同鄉會方樹泉學校
|73.佐敦道官立小學
|74.東華三院羅裕積小學
|75.廣東道官立小學
|76.嘉諾撒聖瑪利學校
|77.中華基督教會灣仔堂基道小學
|32
|78.中華基督教會基全小學
|79.路德會沙崙學校
|80.塘尾道官立小學
|81.鮮魚行學校
|82.大角嘴天主教小學
|34
|83.九龍婦女福利會李炳紀念學校
|九龍城
|84.中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
|85.聖公會聖匠小學
|86.九龍靈光小學
|87.基督教香港信義會紅磡信義學校
|88.天主教領島學校
|89.聖公會牧愛小學
|90.合一堂學校
|91.馬頭涌官立小學
|92.農圃道官立小學
|93.獻主會小學
|94.獻主會聖馬善樂小學
|95.聖公會聖十架小學
|35
|96.黃埔宣道小學（新）
|97.聖公會奉基小學
|98.聖公會奉基千禧小學
|99.葛量洪校友會黃埔學校
|100.馬頭涌官立小學（紅磡灣）
|101.天神嘉諾撒學校
|102.聖公會聖提摩太小學
|40
|深水埗
|103.五邑工商總會學校
|104.長沙灣天主教小學
|105.深水埔街坊福利會小學
|106.香港四邑商工總會新會商會學校
|107.福榮街官立小學
|108.天主教善導小學
|109.聖公會基愛小學
|110.深水埗官立小學
|111.李鄭屋官立小學
|112.基督教香港信義會深信學校
|113.旅港開平商會學校
|114.瑪利諾神父教會學校（小學部）
|41
|九龍城
|115.九龍塘天主教華德學校
|116.耀山學校
|117.九龍塘官立小學
|黃大仙
|118.華德學校
|43
|119.聖博德學校
|120.浸信會天虹小學
|121.黃大仙天主教小學
|122.孔教學院大成小學
|123.聖公會基德小學
|124.天主教博智小學
|125.嘉諾撒小學
|126.黃大仙官立小學
|127.福德學校
|128.獻主會溥仁小學
|129.天主教伍華小學
|130.保良局陳南昌夫人小學
|45
|131.彩雲聖若瑟小學
|132.中華基督教會基華小學
|133.中華基督教會基慈小學
|134.伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
|135.聖文德天主教小學
|136.慈雲山聖文德天主教小學
|137.聖博德天主教小學（蒲崗村道）
|138.慈雲山天主教小學
|139.嘉諾撒小學（新蒲崗）
|140.真鐸學校
|141.嗇色園主辦可立小學
|142.保良局錦泰小學
|46
|觀塘
|143.佐敦谷聖若瑟天主教小學
|144.佛教慈敬學校
|145.迦密梁省德學校
|146.浸信宣道會呂明才小學
|147.坪石天主教小學
|148.天主教柏德學校
|149.聖公會九龍灣基樂小學
|150.九龍灣聖若翰天主教小學
|48
|151.聖公會李兆強小學（新）
|152.路德會聖馬太學校（秀茂坪）（新）
|153.聖公會德田李兆強小學（新）
|154.聖公會油塘基顯小學（新）
|155.聖公會聖約翰曾肇添小學
|156.香港道教聯合會雲泉學校
|157.閩僑小學
|158.聖若翰天主教小學
|159.樂善堂楊仲明學校
|160.中華基督教會基法小學（油塘）
|161.香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
|162.聖愛德華天主教小學
|163.樂華天主教小學
|164.基督教聖約教會堅樂小學
|165.秀明小學
|166.秀茂坪天主教小學
|167.中華基督教會基法小學
|168.聖安當小學
|169.天主教佑華小學
|170.觀塘官立小學（秀明道）
|171.觀塘官立小學
|172.藍田循道衛理小學
|173.聖公會基顯小學
|174.聖公會基樂小學
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位新界區學校 18間超收10人以上【持續更新】
小班教學2024｜新界區
|校網
|地區
|學校
|62
|荃灣
|175.天佑小學（新）
|176.荃灣天主教小學（新）
|177.寶血會伍季明紀念學校（新）
|178.香港浸信會聯會小學（新）
|179.天主教石鐘山紀念小學（新）
|180.荃灣官立小學（新）
|181.中華基督教會基慧小學（馬灣）（新）
|182.寶血會思源學校
|183.深井天主教小學
|184.柴灣角天主教小學
|185.靈光小學
|186.香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學
|187.路德會聖十架學校
|188.中華基督教會基慧小學
|189.荃灣潮州公學
|190.荃灣公立何傳耀紀念小學
|191.中華基督教會全完第一小學
|192.海壩街官立小學
|64
|193.嗇色園主辦可信學校
|194.梨木樹天主教小學
|195.聖公會主愛小學（梨木樹）
|葵青
|196.石籬天主教小學
|197.石籬聖若望天主教小學
|198.慈幼葉漢小學
|199.聖公會主愛小學
|200.慈幼葉漢千禧小學
|65
|201.中華傳道會許大同學校
|202.基督教香港信義會葵盛信義學校
|203.柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校
|204.東華三院高可寧紀念小學
|205.中華基督教會基真小學
|206.佛教林炳炎紀念學校（香港佛教聯合會主辦）
|207.亞斯理衛理小學
|208.祖堯天主教小學
|209.聖公會主恩小學
|210.聖公會仁立小學
|211.聖公會仁立紀念小學
|212.中華基督教會全完第二小學
|213.佛教林金殿紀念小學
|66
|214.郭怡雅神父紀念學校
|215.東華三院黃士心小學
|216.東華三院周演森小學
|217.青衣商會小學
|218.中華傳道會呂明才小學
|219.荃灣商會學校
|220.聖公會青衣邨何澤芸小學
|221.聖公會青衣主恩小學
|222.保良局陳溢小學
|223.保良局世德小學
|224.仁濟醫院趙曾學韞小學
|225.聖公會何澤芸小學
|70
|屯門
|226.保良局梁周順琴小學（新）
|227.保良局方王錦全小學（新）
|228.保良局志豪小學（新）
|229.五邑鄒振猷學校
|230.保良局莊啟程第二小學
|231.柏立基教育學院校友會何壽基學校
|232.香港紅卍字會屯門卍慈小學
|233.台山商會學校
|234.世界龍岡學校劉德容紀念小學
|235.香港路德會增城兆霖學校
|236.仁德天主教小學
|237.中華基督教會何福堂小學
|238.中華基督教會蒙黃花沃紀念小學
|239.僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
|240.仁濟醫院羅陳楚思小學
|241.道教青松小學
|242.道教青松小學（湖景邨）
|243.屯門官立小學
|244.樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
|71
|245.青山天主教小學
|246.伊斯蘭學校
|247.圓玄學院陳國超興德小學
|248.路德會呂祥光小學
|249.聖公會蒙恩小學
|250.順德聯誼總會胡少渠紀念小學
|251.東華三院鄧肇堅小學
|252.仁濟醫院何式南小學
|253.仁愛堂劉皇發夫人小學
|254.中華基督教會拔臣小學
|255.博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學
|256.保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
|257.順德聯誼總會李金小學
|258.博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校
|259.順德聯誼總會何日東小學
|72
|元朗
|260.樂善堂梁銶琚學校
|261.樂善堂梁銶琚學校（分校）
|262.基督教培恩小學
|263.伊利沙伯中學舊生會小學
|264.伊利沙伯中學舊生會小學分校
|265.元朗公立中學校友會鄧英業小學
|266.天水圍天主教小學
|267.元朗寶覺小學
|268.東華三院姚達之紀念小學（元朗）
|269.東華三院李東海小學
|270.獅子會何德心小學
|271.天水圍循道衞理小學
|272.香港青年協會李兆基小學
|273.香港普通話研習社科技創意小學
|274.中華基督教青年會小學
|275.宣道會葉紹蔭紀念小學
|276.順德聯誼總會伍冕端小學
|277.十八鄉鄉事委員會公益社小學
|278.金巴崙長老會耀道小學
|279.聖公會天水圍靈愛小學
|280.潮陽百欣小學
|281.香港潮陽小學
|282.嗇色園主辦可銘學校
|283.天水圍官立小學
|73
|284.聖公會靈愛小學（新）
|285.元朗朗屏邨東莞學校
|286.光明學校
|287.元朗公立中學校友會小學
|288.元朗朗屏邨惠州學校
|289.佛教陳榮根紀念學校
|290.元朗商會小學
|291.博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
|292.南元朗官立小學
|74
|293.錦田公立蒙養學校
|294.光明英來學校
|295.八鄉中心小學
|296.惇裕學校
|297.通德學校
|298.佛教榮茵學校
|299.港澳信義會黃陳淑英紀念學校
|300.元朗官立小學
|80
|北區
|301.香海正覺蓮社佛教陳式宏學校
|302.石湖墟公立學校
|303.東華三院港九電器商聯會小學
|304.東華三院馬錦燦紀念小學
|305.金錢村何東學校
|306.東莞學校
|307.育賢學校
|308.香海正覺蓮社佛教正慧小學
|309.鳳溪創新小學
|310.鳳溪第一小學
|311.上水惠州公立學校
|312.聖公會榮真小學
|313.曾梅千禧學校
|314.李志達紀念學校
|315.方樹福堂基金方樹泉小學
|316.打鼓嶺嶺英公立學校
|317.基督教粉嶺神召會小學
|318.寶血會培靈學校
|319.香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
|320.五旬節靳茂生小學
|321.五旬節于良發小學
|322.鳳溪廖潤琛紀念學校
|323.粉嶺官立小學
|324.粉嶺公立學校
|325.上水宣道小學
|326.聖公會嘉福榮真小學
|327.東華三院曾憲備小學
|328.救世軍中原慈善基金皇后山學校
|83
|329.福德學社小學
|330.沙頭角中心小學
|84
|大埔
|331.五旬節聖潔會永光小學（新）
|332.香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校
|333.三水同鄉會禤景榮學校
|334.大埔浸信會公立學校
|335.聖公會阮鄭夢芹小學
|336.聖公會阮鄭夢芹銀禧小學
|337.大埔崇德黃建常紀念學校
|338.保良局田家炳小學
|339.林村公立黃福鑾紀念學校
|340.大埔循道衛理小學
|341.保良局田家炳千禧小學
|342.仁濟醫院蔡衍濤小學
|343.香港教育大學賽馬會小學
|344.天主教聖母聖心小學
|345.新界婦孺福利會有限公司梁省德學校
|346.港九街坊婦女會孫方中小學
|347.大埔官立小學
|88
|沙田
|348.迦密愛禮信小學
|349.東莞工商總會張煌偉小學
|350.循理會白普理基金循理小學
|351.循理會美林小學
|352.東華三院冼次雲小學
|353.保良局王賜豪（田心谷）小學
|354.九龍城浸信會禧年（恩平）小學
|355.香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
|356.沙田官立小學
|357.聖母無玷聖心學校
|358.香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
|89
|359.馬鞍山聖若瑟小學
|360.九龍城浸信會禧年小學
|361.香港道教聯合會純陽小學
|362.吳氏宗親總會泰伯紀念學校
|363.保良局雨川小學
|364.聖公會馬鞍山主風小學
|365.香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學
|366.基督教香港信義會馬鞍山信義學校
|367.保良局莊啟程小學
|368.馬鞍山靈糧小學
|369.馬鞍山循道衛理小學
|91
|370.沙田圍胡素貞博士紀念學校
|371.慈航學校
|372.天主教聖華學校
|373.保良局蕭漢森小學
|374.沙田崇真學校
|375.基督教香港信義會禾輋信義學校
|376.路德會梁鉅鏐小學
|377.救世軍田家炳學校
|378.沙田循道衛理小學
|379.世界龍岡學校黃耀南小學
|95
|西貢
|380.香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
|381.西貢中心李少欽紀念學校
|382.仁濟醫院陳耀星小學
|383.東華三院王余家潔紀念小學
|384.保良局馮晴紀念小學
|385.順德聯誼總會梁潔華小學
|386.基督教神召會梁省德小學
|387.基督教宣道會宣基小學
|388.博愛醫院陳國威小學
|389.佛教志蓮小學
|390.保良局黃永樹小學
|391.景林天主教小學
|392.將軍澳天主教小學
|393.仁愛堂田家炳小學
|394.港澳信義會小學
|395.港澳信義會明道小學
|396.天主教聖安德肋小學
|397.將軍澳循道衛理小學
|398.聖公會將軍澳基德小學
|399.西貢崇真天主教學校（小學部）
|400.將軍澳官立小學
|401.樂善堂劉德學校
|96
|離島
|402.南丫北段公立小學
|97
|403.國民學校
|404.長洲聖心學校
|405.中華基督教會長洲堂錦江小學
|98
|406.梅窩學校
|407.中華基督教會大澳小學
|408.青松侯寶垣小學
|409.寶安商會溫浩根小學
|410.靈糧堂秀德小學
|411.杯澳公立學校
|412.香港教育工作者聯會黃楚標學校
|413.救世軍林拔中紀念學校
|414.嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
|415.東涌天主教學校
|99
|416.聖家學校
|417.聖公會偉倫小學
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