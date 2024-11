搶人才｜高才通合資格大學增13所至198間　優才計劃評核問卷取代逐項計分制

▲ (曾耀輝攝)

即日(11月1日)起,高端人才通行證計劃新增13所海內外頂尖大學,令名單增加至198間;同時港府更新優秀人才人境計劃的「綜合計分制」,以評核問卷取代原有逐項計分方式。另即日起容許高才通獲批人才,於簽證到期前3個月提出續證申請。

高端人才通行證計劃合資格大學名單新增13所海內外頂尖大學,包括:

9間在過去五年於《上海交通大學中國大學排名》位列第11至20名而未包括在現行合資格大學名單內的內地大學,分別為:

1. 四川大學(Sichuan University)

2. 北京航空航天大學(Beihang University)

3. 東南大學(Southeast University)

4. 北京理工大學(Beijing Institute of Technology)

5. 同濟大學(Tongii University)

6. 中國人民大學(Renmin University of China)

7. 北京師範大學(Beijing Normal University)

8. 南開大學(Nankai University)

9. 天津大學(Tianjin University)

4間在過去五年在《QS世界大學排名》「藝術與設計」範疇位列前五名的專科學院,分別為:

1. 皇家藝術學院(Royal College of Art)

2. 倫敦藝術大學(University of the Arts London)

3. 帕森設計學院(Parsons School of Design, The New School)

4. 羅德島設計學院(Rhode Island School of Design)

搶人才|優化優才計劃「綜合計分制」評審準則及安排

另外,港府優化優秀人才人境計劃的「綜合計分制」,以評核問卷取代原有逐項計分方式。申請人需確認是否符合問卷內12項涵蓋六大範疇的準則,包括年齡、學歷、語文水平、工作經驗、收入及有否擁有業務,並提交證明文件。如申請人符合最少6項準則,即可提交申請。

例如學歷一欄,以往會根據申請人擁有多少個學位而評分;更新後申請人只需回答是否持有由合資格大學頒授的碩士或博士學位,以及所持有由合資格大學頒授的碩士或博士學位是否與「STEM」學科有關。

優化後的「綜合計分制」不設年度配額。在優化措施實施前已按原有「綜合計分制」提交的申請,入境處會沿用原有準則及程序處理,盡快完成審批工作。

搶人才|優才計劃涵蓋204間大學/院校

而今年11月1日起,政府在優秀人才人境計劃經優化的「綜合計分制」下,就學歷方面的評核準則設合資格大學綜合名單,共涵蓋204間大學/院校,包括:

- 高端人才通行證計劃合資格大學綜合名單中的198間大學/院校;

- 以及6間在過去五年在QS 全球工商管理碩士課程排名及《金融時報》全球商學院工商管理碩士課程排名位列前10名而專門提供研究生課程的大學/院校,分別為:

1. 中歐國際工商學院 (China Europe International Business

School)

2. 歐洲工商管理學院(INSEAD)

3. 巴黎 HEC 商學院(HEC Paris)

4. 博科尼管理學院(SDA Bocconi School of Management)

5. IESE 商學院(IESE Business School)

6. 倫敦商學院(London Business School)

搶人才|新輸入人才機制至今收到逾38萬宗申請

勞福局局長孫玉菡表示,政府積極搶人才、留人才。自2022年年底推出新的輸入人才機制以來,至今共收到超過38萬宗申請,近24萬宗獲批,已有約16萬名人才攜同家人抵港。今日推出的優化措施將有助進一步廣納香港發展所需的人才,豐富本地的人才庫,提升香港競逐人才方面的競爭力,鞏固香港作為國際人才樞紐的地位。

