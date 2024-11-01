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惡魔醫生丨50歲名醫為牟暴利虛構病情　亂切病人器官5人九級傷殘一審判決出爐

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【劉翔峰／醫療事故／惡魔醫生】2年前因被揭發虛構病人病情、亂切除病人器官，有「惡魔醫生」稱號的劉翔峰，於周四（10月31日）進行公開審訊後，判決結果出爐。

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綜合內地傳媒報道，本來於長沙的中南大學湘雅二醫院擔任副主任的劉翔峰，於2022年開始陸續被病患和同事爆料，指有嚴重的醫德敗壞問題。院方於是進行相關調查，竟然發現他為了牟取額外手術費用，妄顧病人安危，任意誇大患者病情、虛構患者病徵，更胡亂切除病人器官；利用職權，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂66萬餘元（人民幣，下同）。

長沙市中級法院對劉翔峰案進行公開審訊，案情顯示他曾為6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，導致5人重傷及九級傷殘、1人輕傷。法庭認為劉翔峰犯罪情節嚴重，社會影響極其惡劣，應當依法嚴懲，因此以故意傷害罪、受賄罪等，宣判將他判監17年，並處罰金42萬元（人民幣，下同）。

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2022年8月內地網上開始有輿論爆料指控劉翔峰醫德有問題，指他「沒病當有病治、小病當大病治」，而且會誘導病人做手術或化療、販賣高價藥品和耗材等方法，牟取利益。面對眾多指控，令劉翔峰當年登上微博熱搜榜。有聲稱受害人的家屬指，自己的父親被劉翔峰建議做肛門改道，還要切除膀胱和前列腺，並被要求購買高價的蛋白粉以「加速病情好轉」。但她諮詢其他醫生後得知，這些治療方法都非必要。

諷刺的是，輿論爆發前，劉翔峰於醫院形象非常正面，2019年7月便有報導指，他曾為一名八旬老婦取出腹部巨大腫瘤，患者「緊緊握住劉翔峰副教授的手再三感謝」。據湘雅二醫院官網的資料顯示，1974年出生的劉翔峰，1998年畢業於中南大學湘雅醫學院，此後一直從事肝膽胰外科臨床工作，不過自其免職後，有關劉翔峰的資料已被撤下。

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