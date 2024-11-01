夫妻關係｜黎姿與丈夫結伴出席婚禮　馬廷強被爆真實為人：寵溺眼神說明一切

▲ 黎姿（現名馬黎珈而）跟丈夫馬廷強出席湯鎮業女兒婚禮。

【黎姿/馬黎珈而/馬廷強】黎姿（現名馬黎珈而）2008年宣佈息影，同年下嫁商人馬廷強做幸福人妻，婚後更育有3名女兒，早前黎姿夫婦出席湯鎮業長女的婚禮，有賓客將合照上載社交網，更將馬廷強私下寵妻一面曝光。

從賓客分享的合照所見，身穿米色低胸晚裝的黎姿打扮高貴優雅，至於馬廷強更主動跟賓客握手打招呼，全沒架子。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

黎姿老公｜馬廷強獲讚有修養

由於該賓客幫忙接待，故感受到馬廷強跟其它富豪不同，她大讚馬生：「為人很謙虛，有修養，雖然身體有恙，可是卻將自己心愛的女人保護的很好，超越很多只是空有其表的人。一個人的外表和他的心靈比起來真的是最不值得一提的，真心的祝福我的偶像和馬先生幸福美滿。」

另外，53歲黎姿獲讚狀態超好，更指其中一原因是嫁對了人，網民寫道：「先生馬廷強陪同她一起出席婚禮時，寵溺的眼神說明一切，尤其是黎姿的好狀態，優雅大方，和53這個年紀真的不符合，皮膚白皙細膩，而且光感十足，身材管理的很好。當晚簡約禮服搭配鑽石很經典，職業習慣留意她佩戴了一個很讚的鑽石手環，女神品味很在線。」

▲ 黎姿完全不似53歲。（取自instagram）

夫妻關係｜黎姿欣賞丈夫有擔當

黎姿跟富豪馬廷強於22年前相識，當第一次遇上馬廷強時，有見對方是殘疾人士，隨手扶他一把，正正是這個舉動感動了馬廷強，於是向黎姿展開追求，一追就6年。

直至胞弟黎嬰遭逢車禍，黎姿要全心照顧弟弟以及接管其醫美中心生意，幸得馬廷強全力扶持兼對她說︰「不要做了，我會照顧你一輩子。」終感動了黎姿抱得美人歸。

黎姿曾在內地節目《魯豫有約》罕有談及老公馬廷強，她直言欣賞男方的優點，因而決定下嫁。黎姿說：「嫁一個人，我覺得最重要是他很有愛心，第二是很『有擔當』，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關報道：

星二代｜凍齡黎姿53歲生日帶全家賞煙花 14歲女兒身形高䠷直迫媽媽

【凍齡靚媽】黎姿52歲生日罕曬一家五口全家福 13歲女暴風成長快高過媽媽

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】