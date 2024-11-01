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癌症殺手丨肺癌女病人向父母隱瞞病情4年　莫樹錦醫生交代病情感難於啟齒

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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肺癌女病人向父母隱瞞病情4年，莫樹錦醫生交代病情感難於啟齒。

【肺癌／癌症／莫樹錦】「是時候了？」醫生再次提醒。

「讓我想想再決定。」病人一貫回答。

數月過後，情況繼續走下坡。

「是時候了！」醫生不得不像老人家般重複問題。

「我再想想！」

過了好些日子，主要經病人好友再次勸導，她才答應，但只答應一半，開口的將會只是醫生，病人迴避。這天來臨，診症室內有病人年邁父母和一家兄弟姊妹，難於啟齒的卻是醫生。

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Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

「你們女兒患後期肺癌已有四年之久。」醫生慢慢地敘述事實，見到爸爸眼神呆滯，媽媽眼神哀傷，醫生並無選擇把故事說下去：「到了現在，癌細胞已侵佔腦膜，病情已很危險。」

爸爸仍然呆滯，而媽媽忍不住說：「個傻女無講我們聽，見面總是嘻嘻哈哈，她沒有講我哋聽，無講……」說到這裏已哭成淚人，大家只好停下讓她情緒穩定下來。

醫生嘗試理性地說：「餘下日子，醫生們會盡力照顧減輕苦楚。」而事實到此階段也是唯一能做的事情，惟這時媽媽問了最合情理的問題：「那我們家人又應如何對待她？」醫生想了想，答：「平常心吧，平時如何對她便用同一態度。」

兒女不想把嚴重病情告知父母，是免讓他們擔心，但此行徑可能帶來不少痛苦，首先是病人獨自面對病魔多年，未能得到家人支持，孤獨同時亦要掩飾，掉了頭髮也要帶個像樣的假髮見父母。而對父母來說，若愛女離世後才知悉她患癌多年，這份打擊和內疚實難以想樣。

坦誠實是一份良藥。

後記：這次會面的兩星期後，病人與世長辭，起碼他們有兩星期坦誠相對。

全文刊於《經濟日報》，原題為「難於啟齒

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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