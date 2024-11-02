家居收納｜張茆教衣櫃收納法曝光家居設計 　千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園

▲ 張茆的寓所大走簡約風，感覺十分舒適！

【張茆/家居設計/家居收納】曾是城大學生的張茆於2008年與倪震在街頭親吻，因而聲名大噪，不過事隔多年已事過境遷，她已嫁給葉問的外籍徒孫Nima King，並育有一對子女，成為賢妻良母。日前張茆於社交網分享收納衣櫃的影片，片中教大家收納貼士，並曝光了近千呎豪宅面貌！

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家居收納｜張茆趁雙11買各種收納箱進行家居收納

張茆上載一條名為「香港生活｜92平小家的衣櫃收納」影片，片中的她穿上家居服，透露自己趁轉季收拾衣櫃：「雙11買的各種收納箱到了，趁小朋友上學後摩拳擦拳，幫屋企衣櫃收納。」在收納前，她先量度衣櫃呎寸，再用合適呎寸的收納箱。她走到睡房衣櫃前，笑稱自己一直將衣服塞進去就算，結果很浪費空間。

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家居收納｜斷捨離只擁三套床品

不過見到她的衣櫃其實很巨型，是到頂設計，此時張茆溫馨提示大家，指不常用的物品要放在衣櫃最頂部，不過要用透明的箱子收納，否則不知道放了什麼，久而久之就變「積累垃圾」，於是她先清空上格櫃，發現自己之前放最上層的都是床上用品，而且很少用，又佔位置，趁今次做斷捨離，她說：「我只有三套床品，但有小朋友床品和很多毯子，東西變特別多。」又拋金句：

慾望會膨脹，但收納空間永遠只有這麼多。

家居收納｜必選「可視收納箱」

在清理同時，張茆又分享心得：「被芯被單找品質特別好的，款式經典的，可以一直用，冬天衣服的話，小朋友的外套，春天會送走，多很多收納空間，今年冬天，希望盡量做到外套一進一出。」她還講出一個小貼士，就是要揀半透明或透明的「可視收納箱」，她謂：「這是無印良品全透明箱、半透明的去旅行用，不透明的不合適家居收納。」

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家居設計｜千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園

見她最後將一箱箱收納好的物品整齊放到油壓床下的儲物空間和衣櫃內，非常療癒，而她收拾過程中，又將近千呎豪宅曝光，她全屋大走簡約時尚風格，以白色為主調，空廳空間非常大，可以讓一對仔女走來走去，而且客廳連接一個小花園，花園種滿綠色植物和以花奔作點綴，小狗在花園散步，相當寫意。

客廳連接的中島亦相當有格調，是吧枱設計，再延伸入廚房，帶點西式味道，而主人房亦走簡單舒適路線，一排到頂大衣櫃很有氣派，配合全白設計配木地板，感覺溫馨。

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