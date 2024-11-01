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港鐵MMA｜兩男子港鐵打架女乘客反應成焦點　網民：港鐵MMA常規賽

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兩男子港鐵MMA影片瘋傳，同車廂女乘客反成焦點。

人與人之間相互體諒包容，避免發生不必要的摩擦。近日，有人在Facebook上傳影片，指日前港鐵行至火炭站時，車廂內一後生仔與一中年大叔發生肢體衝突和言語罵戰。

周圍乘客或低頭看手機，或被爭吵聲吸引並圍觀，但在車廂內最接近二人的女乘客卻成為焦點。

港鐵阿伯｜阿伯約戰後生仔車廂MMA被乘客制止　港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線

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港鐵MMA｜後生仔與大叔港鐵車廂發生爭執

據影片可見，東鐵列車行至火炭站時，身著黑色無袖衫的後生仔與大叔發生爭執，他對大叔表示「等下就火炭喇，你驚嘅可以沙田再報（報警）」，隨後出手欲強拉大叔下車「而家落車報警啊！落車啊！」，大叔掙脫開年輕男子的手，反問 「你邊有資格叫我落車？」。

列車繼續行駛後，二人停手並繼續爭辯，互相指摘對方動手打人，年輕男子反复要求大叔下車，大叔表示「你叫佢（警察）上嚟啊，我唔得閒落去啊」，年輕男子則呵道「呢啲咁嘅大陸人係咁㗎喇，打人啊嘛！」。

列車駛入沙田月台時，年輕男子瞥見站台有港鐵職員，便再次出手欲將大叔強拉下車並報警，二人雙手纏鬥許久後，大叔被年輕男子拖拽起身，並往車門處走。

港鐵MMA｜女乘客表現淡定

港鐵職員見狀上車處理，雙方停手並開始對峙，黑衣男指著大叔表示「你唔好諗住咁過癮啊，閉路電視睇晒㗎」，阿叔反嗆「你唔好嚇我，我香港大㗎！你唔使嚇我啦，我嚇大㗎！」。雙方最終在大圍站下車，港鐵職員跟隨處理。

二人爭執其間，坐在旁邊的女乘客表現淡定，全程低頭看手機；而一位站在車門邊的男乘客因二人在車門處爭執打鬥，不時留意二人情況，料關注自己是否會被誤傷。

港鐵MMA｜網民：港鐵MMA常規賽見慣不怪

影片引發網民熱議，「邊個打人我唔知，我淨係見到穿黑衫嘅郁手郁腳，侵犯人地身體」「一句：兩個都係傻」、「咁先正常嘛！淡淡定！睇手機大過天！段片女仔先係主角」、「黑衣人有種族歧視言論，這點可以告佢」 、「港鐵MMA常規賽見慣不怪!」、「影衰香港人」。

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