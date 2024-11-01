懶惰傷身｜世衛：每年200萬人「太懶」致命　6大行為懶到出汁　醫生警告：超傷身【附6大養生防癌建議】

【懶惰／致癌／世界衛生組織／健康生活／懶癌】「懶癌」肆虐，平日工作忙碌，到放假時可以宅家全天不動。世衛亦指出，每年有200萬人死於懶惰，可見全球人「懶到出汁」！台灣有醫生指出，懶惰成性可能會懶出一身病，尤其是6種懶惰習慣可能會危害健康。

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懶惰傷身｜醫生籲戒掉6大懶惰行為

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《健康好生活》分享病例，一名35歲打工女因為怕麻煩不想上廁所，平日絕少喝水，最終導致患上腎炎。他續指，如果女病人不改變這個壞習慣，可能不到60歲就要洗腎度日。他引述世界衛生組織統計數據，指每年有大概200萬人死於「懶惰病」，每10個人就有6個人死於心臟病、中風、糖尿病、腎臟病和癌症等，而以下是 6大懶惰行為 務必戒掉：

1. 懶得去廁所

容易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿道疾病，嚴重甚至會誘發腎炎，長久恐導致尿毒症、膀胱癌。

2. 懶得飲水

人體組織器官運作需要水分。洪永祥提醒，一旦人體逐漸習慣缺水的症狀，如口渴、頭痛、心悸、倦怠感等，會變成隱性缺水人，腎臟功能和代謝免疫神經功能，會逐步慢性衰退，長久恐危及生命。

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健康養生｜9個飲水時機

見字飲水，水分對於維持身體機能很重要。台灣營養師程涵宇曾在其Facebook專頁及個人網站上發文，指出人體構造有7成都是水份，因此每天都要確保自己飲足夠的水。程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。她又列出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用。

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健康養生｜6招防癌養生之道

內地中醫師常旭曾在社交平台「小紅書」拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

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