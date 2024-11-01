  • 27°C
香港時間：2024111日 (五) 19:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

懶惰傷身｜世衛：每年200萬人「太懶」致命　6大行為懶到出汁　醫生警告：超傷身【附6大養生防癌建議】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【懶惰／致癌／世界衛生組織／健康生活／懶癌】「懶癌」肆虐，平日工作忙碌，到放假時可以宅家全天不動。世衛亦指出，每年有200萬人死於懶惰，可見全球人「懶到出汁」！台灣有醫生指出，懶惰成性可能會懶出一身病，尤其是6種懶惰習慣可能會危害健康。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

懶惰傷身｜醫生籲戒掉6大懶惰行為

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《健康好生活》分享病例，一名35歲打工女因為怕麻煩不想上廁所，平日絕少喝水，最終導致患上腎炎。他續指，如果女病人不改變這個壞習慣，可能不到60歲就要洗腎度日。他引述世界衛生組織統計數據，指每年有大概200萬人死於「懶惰病」，每10個人就有6個人死於心臟病、中風、糖尿病、腎臟病和癌症等，而以下是6大懶惰行為務必戒掉：

1. 懶得去廁所

  • 容易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿道疾病，嚴重甚至會誘發腎炎，長久恐導致尿毒症、膀胱癌。

2. 懶得飲水

  • 人體組織器官運作需要水分。洪永祥提醒，一旦人體逐漸習慣缺水的症狀，如口渴、頭痛、心悸、倦怠感等，會變成隱性缺水人，腎臟功能和代謝免疫神經功能，會逐步慢性衰退，長久恐危及生命。

詳細請點擊下圖：

點擊圖片放大
+6
+5

健康養生｜9個飲水時機

見字飲水，水分對於維持身體機能很重要。台灣營養師程涵宇曾在其Facebook專頁及個人網站上發文，指出人體構造有7成都是水份，因此每天都要確保自己飲足夠的水。程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。她又列出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用。

點擊圖片放大
+8
+7

健康養生｜6招防癌養生之道

內地中醫師常旭曾在社交平台「小紅書」拆解了6招防癌養生之道，呼籲平日應照顧好身體，勿要趁身體健康時肆無忌憚，一旦不幸患上大病，便恐「神醫都難救」。

點擊圖片放大
+7
+6

相關文章：

名人養生丨90歲方太再度精神亮相幕前 年初因尿道炎併發肺染敗血症一度留醫

名人養生丨78歲黃百鳴罕曬結實肌肉公開逆齡招數 曾靠1法助太太抗晚期癌症

健康人生丨74歲林超英分享養生之道 談人生最奢侈的一次：買冷氣全家涼快

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人血管年齡僅得20歲　公開養生之道沖涼必做1事
18:18 2024/07/02
長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人血管年齡僅得20歲　公開養生之道沖涼必做1事
運動養生｜研究揭「最佳運動時間」　女性腹部脂肪狂減2倍　一個時間更利男士降血壓
16:26 2024/07/16
運動養生｜研究揭「最佳運動時間」　女性腹部脂肪狂減2倍　一個時間更利男士降血壓
癌症殺手｜15歲少女結直腸癌離世 揭2大因素病從口入【醫生教6招養生防癌】
17:45 2024/08/02
癌症殺手｜15歲少女結直腸癌離世 揭2大因素病從口入【醫生教6招養生防癌】
長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】
18:07 2024/07/31
長壽秘密｜60歲開始養生未算遲　瑞典研究揭長壽關鍵　3大指數達標可長命百歲【附低GI飲食食譜】
長壽秘訣｜吃肉比吃素更養生？國際研究揭9類長壽食物　每周進食有助長命百歲
14:08 2024/08/30
長壽秘訣｜吃肉比吃素更養生？國際研究揭9類長壽食物　每周進食有助長命百歲

你可能感興趣

長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人血管年齡僅得20歲　公開養生之道沖涼必做1事
18:18 2024/07/02
長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人血管年齡僅得20歲　公開養生之道沖涼必做1事
運動養生｜研究揭「最佳運動時間」　女性腹部脂肪狂減2倍　一個時間更利男士降血壓
16:26 2024/07/16
運動養生｜研究揭「最佳運動時間」　女性腹部脂肪狂減2倍　一個時間更利男士降血壓
癌症殺手｜15歲少女結直腸癌離世 揭2大因素病從口入【醫生教6招養生防癌】
17:45 2024/08/02
癌症殺手｜15歲少女結直腸癌離世 揭2大因素病從口入【醫生教6招養生防癌】
健康問題 健康養生 癌症 養生

最高瀏覽

迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸