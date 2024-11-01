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讀書拍拖︱12歲名校女生與名男校生拍拖　父跟蹤驚揭男生背景：這麼好條件就不要阻她

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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港爸知道女兒男友的背景下，大開綠燈！

【男校/女校/育兒】家長知道年幼仔女拍拖正常反應都會很緊張，擔心談戀愛會影響學業，但有港爸卻一反常態，表示不會阻止，原因是男方的背景！

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有港媽在facebook群組「全港・升中一家長互助群組」發文，向其他家長求助及收集意見，該名港媽指女兒今年讀中一，就讀Band 1A女校，自從上次8號風球後，每晚差不多8點才回到家，其女兒指晚回的原因是到中央圖書館和同學一起溫書，而港媽暗中觀察，發現女兒的成績沒有下跌，但很多時間回whatsapp時都表現得很開心。

港媽擔憂女兒是否真的溫書，遂叫丈夫去中央圖書館看看她是否真的在溫書:

我老公話見到佢的確和幾個男男女女一起溫習，然後有個男仔伴佢行到地鐵站，個男仔是附近B1A男校的。送完阿女後他行返自己學校旁邊，有部七人車和司機等他，看來家境不錯。

港媽指當時老公反應是:「我哋呢啲綠置居，有個男仔這麼好條件就不要阻她，讓她順其自然好了。」

雖然丈夫「開綠燈」，但港媽始終擔心12歲實在太細，直問女兒是否拍拖

我有問她是否去拍拖，她一句痴線，仲鬼死咁惡，我就沒有再追問下去了。

港媽最後希望群中的家長給意見，「想問問大家應該如何處理？如果俾佢知道佢老竇去圖書館僕佢，肯定又鬼殺咁嘈！」

讀書拍拖︱網民極大反響

怎料，帖文引來大批家長回應：「七人車，司機，或中港牌嘅話……，好可能係請嘅車，俾錢就有。你夫妻嘅重點有無搞清楚？個女人身安全，身心健康重要還是只見七人車，有司機重要？呢啲同阿女自我保護好自己兩回事。睇太多豪門大宅電視劇？」、「提醒佢千祈咪俾人搞大個肚，男仔家境有錢唔代表可以養你囡過世。當個男仔長大，出面有整個森林等佢。搵個細二十年都得。」

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讀書拍拖︱家長直斥港爸思想現實

有家長指直斥港爸思想現實：「咁如果個男仔係7人車司機個仔，即係佢老竇只係有錢人個司機咁點？係咪即拆散？」、「你老公思想都幾現實，同有錢仔拍拖就沒問題，同公屋仔拍拖就阻止」、「咩7人車和司機？咩綠置居？依家要許配個女俾富家公子？睇得韓劇太多了。俾我係你個女都著火啦！」

不過都有家長力撐，「其實去圖書館温書，成績又有進步，做乜反對？我反而覺得好健康」、「如果一齊溫習有正面影響都不妨，但係要教阿女自我保護。」、「成績沒有下跌就靜觀其變，畢竟這是成長過程，我哋後生都經歷過。」

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