港鐵男學生｜穿校服男學生坐月台地面　懶理職員勸阻繼續玩手機

▲ 穿校服男學生坐月台地面，懶理職員勸阻繼續玩手機。

無腰骨？近日，有人在Threads上傳圖片，指日前一男學生在港鐵月台席地而坐玩手機，職員勸其起身後2秒再次坐回地上，網民：「唔知點解某些人總是無腰骨？企幾分鐘都難為佢咁」。

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港鐵男學生｜男學生港鐵月台坐地玩手機

據圖片可見，一名身穿校服的男學生，正坐在港鐵月台地面使用手機，惟見其身後正有不少乘客沿扶手電梯進入月台等候乘車，樓主表示，曾有港鐵職員要求男學生起身，但他「駁住嘴咁起身」，2秒後再次坐至地面並繼續玩手機。

港鐵男學生｜網民：無腰骨？

文帖發布後引起網民熱議，不少人批評男學生，認為坐在月台地板是危險行為「唔知點解某些人總是無腰骨」、「呢啲要唔小心踢到下先得」 、「唔覺意踢到踩到佢都好正常啫」、「學校無教公德心？」。

不過，亦有人認為他並未影響他人，對其行為表示理解。

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