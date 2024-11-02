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優才計分制有變｜即測自己是否優才　官員教一招可加快得知申請結果【附計分詳情】

政治

撰文： 林曉君、戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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優才計分制有變

【優才計劃 / 評核問卷 / 搶人才】優才計劃計分制今日（11月1日）起進行優化，以評核問卷取代逐項計分方式。官員呼籲已申請優才而未獲批者，可考慮取消舊有申請，改循新制申請，如符合各項要求，最快半年可獲批，較以往快3個月。

優才計分制有變｜先答12條是非題

11月1日起，優才計劃計分制改以12條是非題，取代原有逐項計分方式，如果有6條答案為「是」，即通過第一關，可提交證明文件申請，進入次輪遴選。

搶人才｜高才通合資格大學增13所至198間　優才計劃評核問卷取代逐項計分制

優才計劃計分方式有變（資料圖片）

問題如下：

1、是否50歲或以下？

2、是否具備兩種語言和良好書寫及口語能力？

3、是否具備良好的英文書寫及口語能力？

4、是否持有由合資格大學頒授的碩士或博士學位？

5、所持有的合資格大學頒授的碩士或博士學位是否與「STEM」學科有關？

6、是否擁有不少於5年工作經驗？

7、是否擁有不少於3年工作經驗，涉及特定領域或產業，包括：創新及科技、金融及國際貿易

8、是否擁有不少於3年的跨國公司或知名企業的工作經驗？

9、是否有不少於2年國際工作經驗？

10、在緊接申請前一年，全年收入是否達港幣100萬元或以上（或等值外幣）？

11、現時是否擁有一家在緊接前申請前一年內，盈利達港幣500萬元或以上（或等值外幣）的業務實體？

12、現時是否擁有一家上市公司？

優才計分制有變｜屬「人才清單」所列專業或獲加分

申請人提交申請後，入境處會將合資格申請提交新成立的評核委員會（勞福局局長任主席）作進一步甄選。委員會會因應甄選結果提供意見，由入境處處長作批核決定。

除了上述12條問題外，申請人可就其主要事業或學業成就提供進一步資料，包括其來港前的職業是否屬於「人才清單」所列的專業。委員會會在甄選過程中，考慮上述資料，以吸納香港最需要的頂尖人才。

至於委員會揀人準則，勞福局局長孫玉菡表示，甄選的主導權在政府，內部會有甄選準則，亦會按社會需求而改變，但不會對外公開。

優才計分制有變｜即日起容許高才在簽證到期前三個月申續簽　

勞福局透露，去年取消優才計劃配額後，共接獲超過13萬宗申請，而2023年超過12000宗申請獲批，是歷史新高。

一文看清續簽條件

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