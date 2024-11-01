見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？　HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】

▲ 自我介紹如何留下深刻印象？即睇HR最想聽的6個重點。

【面試自我介紹/見工/求職/面試題目】所有面試都有一條必出題目，就是自我介紹。今天半宅職薯就和大家從求職者和面試官角度了解不同的想法和期望，再向大家講解自我介紹的應有元素，讓你在面試中有一個好開始，令面試官印象深刻。

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見工面試｜求職者推銷自己有技巧

你可能會問：究竟自我介紹，是不是就是把 CV 的所有內容重新講一次呢？我又是否需要談及自己的興趣？我覺得自己和一般打工仔也沒有甚麼分別，究竟應該怎樣才能突出自己？

見工面試｜面試官其實這樣想

面試官的想法：其實一日見十多位應徵者真的很悶，有時真的會把他們混淆。我最希望知道就是應徵者有沒有特別技能或者特質可以幫到公司，因為這樣可令我更易記得他，也更容易讓我向大老細推薦他。

見工面試｜自我介紹內容必備6元素

自我介紹其實是一個推銷自己的過程，告訴面試官你有多適合這份工作。至於和工作無關的嗜好和品味，就不必多題，以免浪費大家時間。

一般的自我介紹大約是兩至三分鐘，雖然每位面試官的口味都有些少不同，但內容大致上不離以下重點：

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見工面試｜學歷

你不需要把整個學位或者文憑所學到的內容通通交代，你只需要突顯和工作範疇相關的部分。你也應該尊重自己的學歷，在介紹時講出學位全名，卻不是簡稱。

即是你不會用隨便的語氣說：「我是 BU BBA grad 的。」

卻應該正經地說：「我在2020年於香港浸會大學工商管理系學士畢業，課程包括了 A、B、C 三個和這份工作相關的範疇，相信可以在公司有所發揮。」

見工面試｜專業技能/執照

技能和執照的可貴之處，在於如何應用到新公司並為新公司創造價值，你應該突顯它們在你新工作的應用方法。例如突顯你的專業執照能讓你簽某些文件，或者從事某些項目。

見工面試｜相關經驗

經驗的價值在於應用，從而使你工作更有效率，決策更加精準，構思更具創意。所以建議你舉一個你把曾經參與過的項目和當中得著，應用到新工作的例子。

如果你是新畢業生的話，我建議你用求學時當兼職的經驗去鞏固自己申請這份工作的決定。

如果你試過不同的工種，你便說：「試過不同的工種後，我確定我喜歡這行業。」

如果你只從事過一個行業，你便說：「我過去的工作都圍繞這個行業，這令我更加確定自己對這行業有興趣。」

同場加映｜見工令HR卻步的儀容或穿著

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見工面試｜個人特長/興趣/獨特經驗

這是最能夠令面試官對你印象深刻的部分。而事實上，每個人都有一些專長和特質，只是自己並不察覺。

如果你試過一個人去外地旅行，你可以用這去說明自己是一個獨立和解決問題能力高的人；

如果你喜歡運動，你可以用這去說明自己意志力比較強，因為意志力薄弱的人通常不能捱過運動的辛勞。

見工面試｜申請工作原因

大部分僱主都喜歡穩定的員工，所以你要顯示自己選擇這公司是經過深思熟慮的。

你可以說這公司能夠給你很好的發揮和晉升空間，又或者這公司在行內很有地位，可以學到最具前瞻性或者正統的東西。總之，你要顯示你了解這間公司，也知道自己為甚麼選擇這間公司。

見工面試｜個人期望

你千萬不要大言不慚的說：「我期望在兩年內升至經理，大幅加薪，再在五年內坐你的位置。」

因為這些說話都是從老細身上取資源，甚至動搖到這位面試官的地位。

你的個人期望應該圍繞如何掌握更多技能以貢獻公司，例如在兩年內掌握甚麼技巧，五年內能夠獨立處理更複雜的工作。你不用擔心這樣說很「蝕底」，因為當你掌握到這些技巧，聰明的老細都會給你加薪。

見工面試｜自我介紹執生小技巧

自我介紹的重點，在於給面試官一個深刻印象，讓他在芸芸申請人之中記得你，以及表現自己的演說技巧。

在最後，我給大家多一個貼士：面試官並不知道你的自我介紹講稿的，如果有某些部分忘了講，你千萬不要說：「哎呀，我說漏了……」， 你只需要自然順暢地在之後補充便可以。

筆者簡介

半宅職薯 －企業培訓師。

深信 職場生存有方法，管理上位有心法

▲ 半宅職薯 － 企業培訓師

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