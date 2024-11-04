幼兒園｜裝備「6C能力」    東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人 

▲ 東華三院幼稚園裝備學童6C能力，培養未來科技主人。

【東華三院／東華三院幼稚園】科技變革、氣候危機等都是21世紀的重大課題。要應對21世紀各種挑戰，持續學習是必不可少的。為培育孩子有足夠基礎能力應對未來的挑戰，東華三院幼兒園製訂全新課程框架，運用多感官和全語文教學策略、推動家校合作的感知肌能親子課程，致力提升幼兒的「6C」關鍵能力。

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東華三院｜設「自由遊戲」和「混齡學習」等模式提升幼兒「6C」能力

東華三院社會服務經理周鈺山表示，未來人類對科技的需求和依賴越來越大，我們需要做科技的主人。幼兒園致力裝備小朋友有面對未來生活的能力，提升幼兒「6C」能力，包括創意(Creativity)、溝通能力(Communication)、協作能力(Collaboration)、品格培育(Character Education)、批判思維與解難能力(Critical Thinking and Problem Solving)及世界公民意識(Citizenship)。

東華三院幼兒園透過「自由遊戲」，讓幼兒在遊戲中學習，培養他們的「6C」能力。東華三院幼兒園服務資深校長胡瑛琪以自由遊戲為例，「小朋友可以自由地選擇遊戲的類型及決定他們遊戲方式，創設出不同玩法，設計屬於他們的遊戲。

學校提供各種物料，並利用自然環境為教材，讓幼兒在創作過程中學習表達想法和分享，進而提升溝通及協作的精神。



東華三院幼兒園服務資深校長梁淑懿補充，幼兒透過混齡學習時間，學習成為「大哥哥大姐姐」。他們幫助照顧年幼的學童，不僅能培養良好品德，還有助學童之間互相學習。另外，學校設太陽能板及廢水回收系統，老師透過環保設備及繪本教材講解水資源、能源等環保問題，引導幼兒思考從生活中學習保護地球，培養世界公民意識。

東華三院｜跨專業團隊獨創「讀寫五步曲」助幼兒理解文字 「多感官教學」提升幼兒學習動機



小朋友透過五感認識事物，以視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺接收外界不同資訊及知識，建構對事物的概念，從中學習並加以強化。東華三院幼兒園的課程及教材由跨專業團隊設計，以腦神經學為基礎，結合幼兒成長階段需要，透過多感官教學及遊戲，促進幼兒愉快學習。周鈺山表示「小朋友需要怎樣學，幼兒園就怎樣教，栽培小朋友學習態度及技能去學習知識，比起知識的本身更加重要。

梁淑懿校長表示，幼兒對身邊的事物充滿好奇心，學校的教學內容連繫他們的生活經驗，配合全語文故事及豐富的語境，喚起幼兒對學習文字的興趣，讓幼兒自然地掌握語文及句子，知識亦隨之增長。

東華三院幼兒園獨創出「讀寫五步曲」的多感官教學，配合全語文故事教學，讓幼兒全方位認識文字的意思、結構、應用及演變，打穩學習的基礎。以語文課程為例，幼兒園運用富遊戲性的「讀寫五部曲」，透過發現「生活中的文字」，利用「繪本學生字」，讓幼兒「唸口訣、砌生字」，「找生字、找部件」，並在「遊戲工作紙」上練習書寫，多方面讓幼兒理解「文字」的意思，促進幼兒學習語文的能力。胡瑛琪校長以「木」字為例，幼兒園先利用生活情境讓幼兒理解「木」的含義，例如木偶、木瓜、木屋等。老師利用繪本教學，講述「木」的故事，豐富幼兒對「木」的理解。掌握字詞方面，學校先會使用不同物料讓幼兒砌字，例如用木頭砌「木」字，不同顏色料區別筆順等，讓幼兒反覆了解文字的形、音、義。

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東華三院｜自家設計「感知肌能親子遊戲」 助家長輕鬆訓練孩子大、小肌肉

除了幼兒園，家庭亦是幼兒另一個重要的學習環境。東華三院幼兒園設計不同特色的自家教材，讓幼兒在家中鞏固基礎及愉快學習。梁淑懿校長指出這套教材以「兒童為本」，幼兒透過「玩」來學習，遊戲、體驗式學習能提升他們對學習的興趣。「感知肌能親子遊戲」指導家長運用家中簡單的材料訓練小朋友不同的能力，例如藉搣提子皮訓練小朋友的小肌肉。

東華三院幼兒園家長子朗媽媽表示，以往她不知道如何訓練子女的肌肉發展，但靠著東華三院幼兒園的感知肌能親子課程，她學會如何運用生活中常見的材料幫助小朋友成長，家課冊內容也非常清晰。胡瑛琪校長認為家校合作有助幼兒打穩學習基礎之外，亦能提升親子互動，一舉兩得。

裝備小朋友面對未來生活能力是非常重要且有意義的，東華三院幼兒園致力提供一個優質的學習平台，讓學生裝備面對21世紀所需的「6C」關鍵能力，使他們擁有自己的能力和價值，迎接未來社會的挑戰，做一個優質的世界公民。

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