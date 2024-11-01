深中通道開通｜深中通道南沙線開通20分鐘達廣州　深圳巴士推直通巴¥25起【附購票教學】

▲ 深中通道南沙線開通，深圳巴士推出直通巴¥25起。

【深圳親子遊/深中通道直通巴/自駕遊】深中通道南沙線於10月30日正式投入服務！深圳至廣州南沙最快20分鐘到達。深圳巴士集團趁勢推出兩架專線直通巴，來往深圳至廣州低至¥25，大家去廣州可以更快捷方便！

深中通道通車｜深圳至廣州南沙最快20分鐘

廣州南沙區政府上月宣佈，深中通道車沙線於10月30日下午3時正式通車，全長32.4公里。從寶安機場出發至廣州車沙的行車時間會縮短至20分鐘內，促進珠三角區域和粵港澳大灣區的交通網絡發展。

深中通道通車｜僅¥25來往南沙至深圳前海灣

為了方便大家出遊，深圳巴士集團推出跨市直通車，來往廣州南沙至深圳前海灣的巴士僅需¥25（約港幣$27），而來往廣州南沙至深圳寶安機場快線票價則是¥60（約港幣$65）。每日雙向運行36班次，單程時長約為1小時。巴士選用全新39座巴士，配置航空式座椅，讓乘客體驗舒適愜意的旅程。若要預約購票，可以通過WeChat線上預約或現場購票。

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介：

深中通道通車｜3步完成直通巴購票

於ＷeChat可選擇「深中快線」及「廣深公交」預訂購票，購票教學如下：

1.「深中快線」預訂購票

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2.「廣深公交」預訂購票

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多深中通道報道：

深中通道｜深中通道直通巴套票買1送1 人均$149起包來回車票+下午茶套餐

中山親子遊｜深中通道開通親子必去 盤點中山10大景點及必歎美食【附交通資訊】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】