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深中通道開通｜深中通道南沙線開通20分鐘達廣州　深圳巴士推直通巴¥25起【附購票教學】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

深中通道南沙線開通，深圳巴士推出直通巴¥25起。

【深圳親子遊/深中通道直通巴/自駕遊】深中通道南沙線於10月30日正式投入服務！深圳至廣州南沙最快20分鐘到達。深圳巴士集團趁勢推出兩架專線直通巴，來往深圳至廣州低至¥25，大家去廣州可以更快捷方便！

深中通道通車｜深圳至廣州南沙最快20分鐘

廣州南沙區政府上月宣佈，深中通道車沙線於10月30日下午3時正式通車，全長32.4公里。從寶安機場出發至廣州車沙的行車時間會縮短至20分鐘內，促進珠三角區域和粵港澳大灣區的交通網絡發展。

深中通道通車｜僅¥25來往南沙至深圳前海灣

為了方便大家出遊，深圳巴士集團推出跨市直通車，來往廣州南沙至深圳前海灣的巴士僅需¥25（約港幣$27），而來往廣州南沙至深圳寶安機場快線票價則是¥60（約港幣$65）。每日雙向運行36班次，單程時長約為1小時。巴士選用全新39座巴士，配置航空式座椅，讓乘客體驗舒適愜意的旅程。若要預約購票，可以通過WeChat線上預約或現場購票。

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深中通道通車｜3步完成直通巴購票

於ＷeChat可選擇「深中快線」及「廣深公交」預訂購票，購票教學如下：

1.「深中快線」預訂購票

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2.「廣深公交」預訂購票

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