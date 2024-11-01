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搭飛機防菌｜女網紅公開搭飛機必備一件防菌好物　空姐都讚好：必備3物安心上機

健康資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【搭飛機禁忌／防菌／飛機衛生／機艙清潔】經過疫情洗禮後，很多人搭飛機都會從頭包到腳，因機艙眾所周知暗藏衛生黑點。美國一名網紅分享上機衣著，1件衫防菌即可安心上機！

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搭飛機衣著｜1件衫防菌免洗頭

據英國《太陽報》報道，一名美國女子Peyton Reese Nelson在社交平台發布短片分享搭飛機衣著，在6秒的影片中，她坐在飛機座位上，將有帽衛衣套上，並留言：「上機必穿有帽衛衣」。她指，這個方法是借鑑於另一條在社交平台的影片，影片中的女士亦同樣穿著有帽的衛衣乘搭飛機，套上帽子後，全程都不用擔心頭髮會接觸到座位。

由於每天乘坐飛機的人很多，而頻繁接觸到的座椅被視為衛生黑點之一。短片下引來大批網民留言，包括有空姐和旅遊平台網站Tripadvisor大讚這個方法非常聰明。亦有網民表示女子太誇張，指「落機後洗頭」就能夠簡單解決問題。而女子亦有回覆留言指機艙有時骯髒到很噁心，穿有帽衛衣能夠讓她「不必在落機後馬上洗頭」。

搭飛機衣著｜空姐分享上機3件好物

有空姐留言大讚女子的方法非常精明，亦分享作為空姐對於在機上維持個人衛生的看法，提醒大家盡量不要讓皮膚外露，接觸到座椅表面。上機前必備3件好物，就能夠安心出走：

  • 長袖衫
  • 長褲
  • 酒精搓手液

搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

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